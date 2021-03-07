Nhạc sĩ Phú Quang: Sức khỏe yếu, đang tập cai thở bằng máy

"Thời gian qua, sức khỏe của ông yếu, phải thở bằng máy. Hiện các bác sĩ tại đây đang thử tập cai máy thở cho ông. Vì tuổi cao nên thời gian phục hồi của ông khá lâu" - Gia đình nhạc sĩ Phú Quang thông tin.

Theo Pháp luật và bạn đọc đưa tin, nhạc sĩ Phú Quang bị tiểu đường hơn 30 năm. Vào hồi tháng 5/2020, ông phải nhập viện điều trị ở phòng hồi sức tích cực của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Bà Trịnh Anh Thư - bà xã Phú Quang cho biết vài năm trở lại đây, nhạc sĩ thường xuyên lui tới bệnh viện để thăm khám, chữa bệnh. Nhạc sĩ Phú Quang mắc bệnh tiểu đường 30 năm nay - Ảnh: FBNV Liên quan đến tình hình sức khỏe của nam nhạc sĩ, NS piano Trinh Hương - con gái nhạc sĩ Phú Quang cho biết thỉnh thoảng, ông vẫn tỉnh táo, có thể trò chuyện. "Bệnh nhân trong phòng vô trùng chủ yếu được điều dưỡng, y tá chăm nom. Bệnh viện quy định người nhà chỉ có thể thăm vào một số khung giờ nhất định. Gia đình không chia sẻ thông tin sớm vì biết nhiều người yêu mến bố muốn vào thăm, gây bất tiện cho bệnh viện, các bệnh nhân khác" – NS Trinh Hương chia sẻ với VnExpress hồi khoảng giữa năm 2020.

Vào ngày 5/3 vừa qua, khi trao đổi với Zing, đại diện gia đình cho biết ông đã được chuyển sang bệnh viện Hữu nghị Việt Xô để điều trị. Nhạc sĩ từng chia sẻ ông chỉ sáng tác khi trái tim thực sự rung động - Ảnh: Internet "Thời gian qua, sức khỏe của ông yếu, phải thở bằng máy. Hiện các bác sĩ tại đây đang thử tập cai máy thở cho ông. Vì tuổi cao nên thời gian phục hồi của ông khá lâu" - Gia đình thông báo. Hiện tại bà xã và con gái của nhạc sĩ 4x vẫn thay phiên nhau chăm sóc ông ở bệnh viện.

Phú Quang sinh năm 1949 ở huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Ông là một nhạc sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt Nam. Trong sự nghiệp của mình, ông sáng tác chủ yếu nhạc tình ca và những bài hát trữ tình về Hà Nội. Một số ca khúc ghi dấu ấn tên tuổi của Phú Quang phải kể đến như: Em ơi Hà Nội phố (thơ: Phan Vũ), Đâu phải bởi mùa thu, Nỗi nhớ mùa đông, Biển nỗi nhớ và em, Mơ về nơi xa lắm, Im lặng đêm Hà Nội, Hà Nội ngày trở về, Về lại phố xưa… Trước khi nhập viện, dù sức khỏe không tốt, ông vẫn miệt mài làm việc - Ảnh: Internet Nhạc sĩ từng chia sẻ ông chỉ sáng tác khi trái tim thực sự rung động. Nhạc phẩm của ông giàu cảm xúc nhưng có cơ sở nhạc lý vững chắc. Thanh Lam, Ngọc Anh 3A, Tấn Minh, Đức Tuấn, Lê Anh Dũng, Minh Chuyên... là những giọng ca gắn bó với ông. Khi biết ông gặp vấn đề về sức khỏe, một số đồng nghiệp đã tổ chức đêm nhạc để động viên tinh thần nhạc sĩ.

Mẹ Vân Quang Long: Bất kỳ chuyện gì họ cũng có thể chửi được, chồng tôi nói ‘chỉ muốn chết đi’ Bằng những cụm từ nặng nề như “nhà giáo u tối”, “lũ tà đạo”… cộng đồng mạng, cụ thể là các Youtuber liên tục lăng mạ, "vu khống" nhiều vấn đề khiến gia đình NS Vân Quang Long chưa giây phút nào được bình yên sau đám tang của con trai.

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