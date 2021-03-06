Nhóm nghệ sĩ Phương Dung, Phi Phụng đến thăm và hỗ trợ chi phí trang trải cho nghệ sĩ Hoàng Lan. Thấy đồng nghiệp vừa bước đến, NS Hoàng Lan đã không khỏi cảm động, nước mắt chực trào.

Theo nguồn tin từ Pháp luật và bạn đọc, tình trạng sức khoẻ của NS Hoàng Lan ngày càng nghiêm trọng khi phải đối mặt với nhiều loại bệnh khác nhau: bệnh cột sống, mù một bên mắt, giãn tĩnh mạch, Parkinson… Được biết, hoàn cảnh của nữ nghệ sĩ đang gặp khó khăn về kinh tế, vậy nên việc chữa trị bệnh cũng không thể suôn sẻ được. Hội chị em nghệ sĩ thân thiết đã đến thăm NS Hoàng Lan hôm 5/3 - Ảnh: Cắt từ clip Vào ngày 5/3, trên trang cá nhân, nhóm Ngũ long du ký gồm diễn viên Phương Dung, Phi Phụng, Thụy Mười, Năm Chà và hoa hậu Diễm Hương đã chia sẻ đoạn clip đến thăm NS Hoàng Lan tại chung cư nơi bà đang sinh sống, dưỡng bệnh. Vừa bước tới, mọi người không khỏi xúc động khi thấy nghệ sĩ Hoàng Lan rơi nước mắt vì lâu ngày mới gặp lại đồng nghiệp cũ.

Hiện tại, NS Hoàng Lan đã bị lở lưng, hoại tử sâu thấy cả xương - Ảnh: Cắt từ clip Chị Châu - người hiện đứng ra chăm sóc NS Hoàng Lan chia sẻ: "Mỗi lúc đưa chị ấy đi bệnh viện đều phải nhờ bảo vệ chung cư phụ giúp, chứ một mình tôi không thể làm nổi. Chị ấy giờ đi đứng không được, phần lưng bị lở rất nhiều, phải nằm nghiêng. Phần thịt bị hoại tử sâu thấy cả xương sống bên trong… Hai chân chị ấy thì bị sưng húp, sưng dữ lắm". Ngoài ra, một bên mắt của bà cũng bị mờ dần và hiện tại không còn nhìn được nữa. Vì không thể sinh hoạt bình thường mà tất cả hoạt động trong ngày của NS Hoàng Lan đều phải nhờ đến người hỗ trợ. Trước đó, NS Phi Phụng trao số tiền kêu gọi được cho NS Hoàng Lan - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Theo tiết lộ của nghệ sĩ Phi Phụng, diễn viên chương trình Trong nhà ngoài phố hiện ở tầng 5 của một chung cư. Đây là nơi mà một người em kết nghĩa với bà cho ở nhờ. Mặc dù bệnh tình trở nặng nhưng NS Hoàng Lan vẫn còn tỉnh táo, có thể nhận ra bạn bè, người thân – nguồn tin từ Thanh Niên cho hay.

Ngoài ra, người thân của NS Hoàng Lan còn cho biết trong vài ngày nữa bà sẽ tiếp tục nhập viện để điều trị tại Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng (quận 8, TP.HCM). Hiện tại, NS Hoàng Lan không còn khả năng đi lại và phải nhờ đến người chăm sóc - Ảnh: Cắt từ clip Trước đó, việc NS Hoàng Lan lâm bệnh đã khiến cho không ít khán giả và đồng nghiệp thân thiết cảm thấy lo lắng, quan tâm. Bệnh tình ngày càng trở nặng cũng là lúc mọi người xót xa cho cô diễn viên nổi tiếng một thời. Được biết khi còn làm nghề, Hoàng Lan là một nghệ sĩ tự trọng, chưa bao giờ xin xỏ tiền bạc từ bất cứ ai. Cho đến giữa năm 2019, vì không thể xoay sở kiếm đủ tiền trang trải việc chữa bệnh, NS Hoàng Lan đã từng nhắn tin cho diễn viên Phi Phụng: "Chị Phụng ơi cứu em với, mấy bữa nay hết thuốc mà em không có tiền nên em làm phiền chị giúp em xin một ít mua thuốc. Em mang ơn chị suốt đời. Em cảm ơn chị nhiều" – theo Pháp luật và bạn đọc đưa tin. NS Hoàng Lan đã có lúc gượng dậy, cùng với em mở quán bán để kiếm thêm thu nhập, thế nhưng tình hình buôn bán cũng chẳng khả quan được lâu - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Nhìn Hoàng Lan ngày trước và bây giờ, khán giả không khỏi xót xa cho nữ nghệ sĩ nổi tiếng một thời - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Lúc đó, bệnh của bà đã qua giai đoạn 4. Căn bệnh Parkinson làm cho Hoàng Lan không thể ngồi yên, gầy gò hơn rất nhiều. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, nghệ sĩ Hoàng Lan đã có thêm tiền để tiếp tục chạy chữa. Thế nhưng, số tiền đó cũng chẳng thấm vào đâu với chi phí khám chữa bệnh mỗi ngày một nhiều, trong khi bà không còn khả năng lao động nữa. Cho đến hôm nay, cộng đồng mạng lại một lần nữa xót xa khi biết tình hình sức khỏe mới nhất của nữ nghệ sĩ.

NS Trịnh Kim Chi nói gì khi nhiều người hoài nghi về số tiền ủng hộ Thương Tín? Trong lúc diễn viên Thương Tín đột ngột đổ bệnh, nhập viện trong tình trạng xấu mà hoàn cảnh khó khăn, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã đứng ra kêu gọi mọi người ủng hộ anh. Được biết, một phần tiền trong đấy sẽ được nữ diễn viên trực tiếp đứng ra mua bảo hiểm cho con gái nam nghệ sĩ.

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