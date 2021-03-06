NS Trịnh Kim Chi nói gì khi nhiều người hoài nghi về số tiền ủng hộ Thương Tín?

Hậu trường 06/03/2021 18:12

Trong lúc diễn viên Thương Tín đột ngột đổ bệnh, nhập viện trong tình trạng xấu mà hoàn cảnh khó khăn, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã đứng ra kêu gọi mọi người ủng hộ anh. Được biết, một phần tiền trong đấy sẽ được nữ diễn viên trực tiếp đứng ra mua bảo hiểm cho con gái nam nghệ sĩ.

Được biết, chỉ sau 3 ngày kêu gọi, số tiền NS Trịnh Kim Chi nhận được từ khán giả và đồng nghiệp ủng hộ NS Thương Tín đã lên đến con số hơn 400 triệu đồng.

Ngày 4/3, NSƯT Trịnh Kim Chi đã trao tận tay NS Thương Tín 120 triệu đồng. Số còn lại, sau khi tham khảo ý kiến của mọi người, chị giữ để mua bảo hiểm cho con gái của Thương Tín với giá trị 1 năm hơn 20 triệu đồng và đóng 12 năm. Cô chia sẻ mình đang đợi Thương Tín cung cấp giấy khai sinh nữa thôi, là có thể tiến hành việc làm hồ sơ mua bảo hiểm rồi. Trịnh Kim Chi cũng thông tin gói bảo hiểm ấy sẽ được đóng 1 lần chứ không đưa cho nam nghệ sĩ tự chi trả mỗi năm. Khi nào bé 18 tuổi, bé sẽ được toàn quyền quyết định sử dụng số tiền đó.

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 NSƯT Trịnh Kim Chi và một số anh chị em nghệ sĩ thăm Thương Tín - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc 

Được biết, sở dĩ nữ diễn viên nảy ra ý định mua bảo hiểm cho con gái nhỏ của đồng nghiệp là xuất phát từ câu chuyện của Mai Phương khi cố diễn viên đã từng mua sẵn cho con gái Lavi một gói bảo hiểm. Không những thế, dựa vào hoàn cảnh của NS Thương Tín hiện tại, việc mua bảo hiểm cho bé thực sự cần thiết, vừa lo được cho tương lai của bé, vừa thể hiện cái tình cái nghĩa của anh chị em nghệ sĩ cũng như quý khán giả gần xa dành cho Sáu Tâm của “Biệt động Sài Gòn”.

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 NS Trịnh Kim Chi tận tay trao số tiền mọi người ủng hộ đến 'ông hoàng màn ảnh Việt' - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc 

"Anh Tín còn hơi yếu, đi chậm chạp, phản ứng chậm hơn bình thường chút, nói chưa tròn vành rõ chữ như mọi khi nhưng tôi nghĩ vậy là khá tốt rồi. Bác sĩ có nói, may là anh đột quỵ nhẹ. Nhờ vậy mà hồi phục nhanh", nữ diễn viên chia sẻ. 

Lí giải về nguyên nhân đột quỵ của Thương Tín, nữ diễn viên cũng chia sẻ đó là vì nam nghệ sĩ bị suy nhược cơ thể cộng với tinh thần không được thoải mái, nên đã ảnh hưởng đến sức khỏe chung.

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 Cô còn thông tin đến báo giới rằng mình sẽ trực tiếp đứng ra lo chuyện mua bảo hiểm cho con gái Thương Tín - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc 

Liên quan đến quyết định dùng tiền ủng hộ để mua bảo hiểm cho con gái Thương Tín, Trịnh Kim Chi cũng cho hay có nhiều người “nói ra nói vào”, hoài nghi về số tiền này liệu có đến được tay bé. Thế nhưng đối diện với nhiều ý kiến ngược chiều như thế, nữ diễn viên cũng khẳng định rõ ràng: “Quan niệm của tôi là, đã nghĩ cho họ rồi thì mình đừng nghĩ tới điều xấu nhất mà hãy nghĩ tới điều đẹp nhất, tốt nhất cho họ”, NS Trịnh Kim Chi chia sẻ với Pháp luật và bạn đọc

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Từ khóa:   Trịnh Kim Chi NS Thương Tín Thương Tín đột quỵ

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