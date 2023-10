Không chỉ vậy, các đối tượng còn bịa đặt, gây xáo trộn cuộc sống của Ái Vân (vợ cũ Vân Quang Long – PV) và các cháu. Khi mọi sự uất ức, bức xúc dồn nén đến đỉnh điểm, gia đình Vân Quang Long đã quyết định làm đơn tố cáo gửi lên công an tỉnh Đồng Tháp để nhờ pháp luật can thiệp.

Tiếp đó, chuyện ông bà Tư làm từ thiện vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua cũng bị đưa ra chửi bới. Phía gia đình của Ái Vân cũng bị chửi lây.

Khi mọi chuyện lắng xuống, một thời gian sau, các YouTuber lại bịa đặt chuyện vợ chồng cố NS đi đánh bài thâu đêm suốt sáng dẫn đến nợ nần. Những hàng xóm, người thân quen ở đây đều biết chuyện đánh bài là không thể xảy ra đối với hai nhà giáo già. Còn đối với những người không hiểu rõ thì họ vẫn chỉ tiếp nhận thông tin qua truyền thông mà thôi.

Bà Tư chia sẻ bố cố NS bất lực đến độ thốt lên 'Tôi muốn chết đi khi bị các Youtuber xúc phạm' - Ảnh: Zing

Còn việc gia đình bà Tư vay nợ 250 triệu đồng của mẹ ruột Linh Lan thì Lan cũng đã lên mạng xã hội phủ nhận. Mẹ cố NS chia sẻ cảm giác bất lực khi chuyện gì gia đình bà làm đều có thể bị những kẻ “rỗi hơi” cất công “hô biến” thành nhiều chuyện không tưởng. Từ chuyện đặt bàn thờ của Long tại phòng khách đến việc ly nước có tàn nhang rơi xuống chưa kịp dọn, cũng bị bới móc lên nhằm bôi nhọ danh dự gia đình bà.

Bà Tư còn cho hay mỗi lần xem clip có nội dung chửi bới gia đình, ông Hiếu (bố Vân Quang Long) bức xúc đến độ phải thốt lên: “Tôi muốn chết đi khi bị các Youtuber xúc phạm”.

Không chỉ người lớn, các Youtuber nói trên còn làm ảnh hưởng đến các con của cố NS. Con gái đầu của Long đang theo học ở TP.HCM cũng đòi nghỉ học vì bị lời ra tiếng vào.

NS Vân Quang Long thuở sinh thời - Ảnh: FBNV

Trước đó, ngày 4/3, trang Zing cũng đưa tin, Đại tá Thái Thị Mỹ Trang, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, xác nhận đã nhận được đơn tố cáo của gia đình ca sĩ Vân Quang Long. Trong đơn thư, gia đình cố NS đề nghị cơ quan chức năng điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi làm nhục và vu khống của 8 Youtuber liên quan đến sự việc nêu trên.

Về sự việc này, theo Tiền Phong, đại tá Thái Thị Mỹ Trang chia sẻ, công an tỉnh Đồng Tháp đã tìm ra được 6 người liên quan đến các clip đăng trên YouTube. Cả 6 người này không ở Đồng Tháp. Vì vậy, cơ quan công an tỉnh đang làm văn bản gửi đến các công an các tỉnh khác để được hỗ trợ.