Người thân tiết lộ sức khỏe của NSƯT Vũ Linh sau khi trải qua biến cố 'thập tử nhất sinh'

Hậu trường 09/09/2022 10:59

Mới đây, nữ nghệ sĩ Hồng Phượng đã tiết lộ tình trạng sức khỏe của NSƯT Vũ Linh sau một quãng thời gian chống chọi với bệnh tật.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, cháu gái NSƯT Vũ Linh - Hồng Phượng cho biết suốt thời gian qua, giọng ca cải lương đang tích cực điều trị bệnh. Hiện tại, sức khỏe của nam nghệ sĩ cải thiện hơn, có thể ngồi và nói chuyện nhiều.

Theo Hồng Phượng, những năm trước, nghệ sĩ Vũ Linh dành thời gian đi thắp hương nhân dịp giỗ Tổ ngành sân khấu. Đồng thời, ông còn chuẩn bị lễ vật cúng tại nhà, sau đó mời anh em, bạn bè đến gặp gỡ

Cô chia sẻ: "Năm nay cậu cũng cúng Tổ nhưng không mời ai. Tôi nói để mọi người an tâm vì hiện tại, sau 7 tuần điều trị nặng nề nhất, cậu Vũ Linh đang tẩm bổ để lấy lại sức khỏe. Trong khoảng thời gian này, cậu hơi ốm nên không muốn xuất hiện trước mặt mọi người vì hình ảnh không được đẹp".

Người thân tiết lộ sức khỏe của NSƯT Vũ Linh sau khi trải qua biến cố 'thập tử nhất sinh' - Ảnh 1
Hồng Phượng cho biết suốt thời gian qua, giọng ca cải lương đang tích cực điều trị bệnh - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Hồng Phượng nói thêm trong suốt thời gian qua, cô cảm kích trước tình cảm của quý vị khán giả dành cho cậu ruột. Thậm chí, nhiều người gửi tin nhắn, email... bày tỏ mong muốn nghệ sĩ Vũ Linh sớm khỏi bệnh khiến nữ ca sĩ xúc động. 

"Tôi với mẹ đã về nhà ở cùng cậu trước khi cậu bị bệnh. Trong khoảng thời gian cậu ở nhà thì gia đình vẫn bên cạnh chăm sóc cậu. Năm 2020, tôi tính nói với cậu làm một chương trình kỷ niệm 50 năm làm nghề của cậu, nhưng vì sức khỏe nên lời hứa vẫn còn dang dở. Bản thân cậu cũng rất muốn. Khi thấy chị Bình Tinh làm chương trình, cậu rất muốn tham gia. Đã từ lâu rồi cậu không biểu diễn ở các gameshow vì cảm thấy không thích hợp. Cậu đã từ chối dù nhận được rất nhiều lời mời. Cậu muốn đứng trên sân khấu của cải lương", nữ ca sĩ bộc bạch.

Cũng theo Hồng Phượng, từ trước đến nay, mỗi khi đọc tin nhắn của khán giả gửi về, bày tỏ tình cảm dành cho NSƯT Vũ Linh, cô đều đưa cho cậu ruột xem qua. Nữ nghệ sĩ bày tỏ: "Hiện tại, mọi người nhắn tin cho tôi rất nhiều vì cậu không dùng mạng xã hội. Tôi nhớ trong liveshow của mình cách đây vài năm, khi cậu Vũ Linh nói rằng: "Cậu không nghĩ rằng khán giả lại còn thương yêu cậu nhiều như vậy", phía dưới mọi người vỗ tay rất lớn. Chính tôi khi đứng trên sân khấu cũng cảm thấy rợn người vì xúc động. Tôi hay nhắn cậu giữ sức khỏe vì khán giả, ông Tổ vẫn còn thương cậu lắm".

Người thân tiết lộ sức khỏe của NSƯT Vũ Linh sau khi trải qua biến cố 'thập tử nhất sinh' - Ảnh 2
Ngoài bệnh đường ruột, Vũ Linh còn mắc vấn đề về cột sống, không thể đứng thường xuyên hay biểu diễn vũ đạo - Ảnh: FBNV

Trước đó, vào năm 2019, NSƯT Vũ Linh ngừng đi diễn do có không đủ sức khỏe. Ngoài bệnh đường ruột kéo dài lâu năm, ông còn mắc vấn đề cột sống, không thể đứng thường xuyên hay biểu diễn vũ đạo. Nam nghệ sĩ từng trải qua một cơn bạo bệnh nhưng may mắn qua khỏi. Hiện tại, sức khoẻ của Vũ Linh vẫn kém, không còn đủ để đi diễn. Ngoài ra, "Ông hoàng cải lương" sống kín tiếng và chọn cách lui về hậu trường, hỗ trợ cho thế hệ trẻ. Ông được rất nhiều nghệ sĩ biết ơn và quý trọng vì sự tận tâm làm nghề. 

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