"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh sau khi giải nghệ: Ăn chay trường, an nhàn với biệt thự nhà vườn rộng 2500 mét vuông

Việt Trinh là một trong những những người đẹp nổi tiếng của làng điện ảnh Việt ở thập niên 1990 và được mệnh danh là " Người đẹp Tây Đô ". Thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, cô tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, nhận sự săn đón nhiệt tình. Vì vậy, khi Việt Trinh thông báo giải nghệ khiến công chúng vô cùng tiếc nuối. Mặc dù đã rút khỏi showbiz, lui về chăm lo con cái và làm công việc bán hàng online, nhưng cô cũng giữ được sức hút với công chúng.

Theo đó, sau khi rời làng giải trí Việt, Việt Trinh sống cuộc đời sung túc, viên mãn hơn. Việt Trinh dành nhiều thời gian để chăm lo cho gia đình và bản thân. Cô liên tục khoe những khoảnh khắc yên bình lên trang cá nhân. Việt Trinh sống thanh tịnh, giữ thói quen ăn thuần chay. Ngoài ra, cô còn chăm chỉ làm từ thiện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Nhan sắc mặn mà theo thời gian của Việt Trinh khiến dân tình xôn xao. (Ảnh: FB Trần Việt Trinh)

Được biết, "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh đang tận hưởng cuộc sống ở biệt phủ rộng tới 2.500m2 tại Lái Thiêu, Bình Dương, cách xa sự náo nhiệt của thành phố. Căn biệt thự có cổng xây cao kiên cố, vững chãi nhằm tránh sự dòm ngó của người lạ. Phía sau cánh cổng là khoảng sân trước nhà rất rộng, diện tích lên đến 2.500m2 nhưng Việt Trinh chỉ sử dụng một ít để ở, còn lại chủ yếu xây dựng vườn cây ăn trái, trồng trọt.