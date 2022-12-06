"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh sau khi giải nghệ: Ăn chay trường, an nhàn với biệt thự nhà vườn rộng 2500 mét vuông

Hậu trường 06/12/2022 16:56

Sau khi rời làng giải trí Việt, Việt Trinh sống cuộc đời sung túc, viên mãn. Nữ diễn viên sống thanh tịnh, giữ thói quen ăn thuần chay, cô còn chăm chỉ làm từ thiện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Việt Trinh là một trong những những người đẹp nổi tiếng của làng điện ảnh Việt ở thập niên 1990 và được mệnh danh là "Người đẹp Tây Đô". Thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, cô tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, nhận sự săn đón nhiệt tình. Vì vậy, khi Việt Trinh thông báo giải nghệ khiến công chúng vô cùng tiếc nuối. Mặc dù đã rút khỏi showbiz, lui về chăm lo con cái và làm công việc bán hàng online, nhưng cô cũng giữ được sức hút với công chúng. 

'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh sau khi giải nghệ: Ăn chay trường, an nhàn với biệt thự nhà vườn rộng 2500 mét vuông - Ảnh 1
Vẻ đẹp nghiêng thành của Việt Trinh còn trẻ. (Ảnh: FB Trần Việt Trinh) 

'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh sau khi giải nghệ: Ăn chay trường, an nhàn với biệt thự nhà vườn rộng 2500 mét vuông - Ảnh 2

Theo đó, sau khi rời làng giải trí Việt, Việt Trinh sống cuộc đời sung túc, viên mãn hơn. Việt Trinh dành nhiều thời gian để chăm lo cho gia đình và bản thân. Cô liên tục khoe những khoảnh khắc yên bình lên trang cá nhân. Việt Trinh sống thanh tịnh, giữ thói quen ăn thuần chay. Ngoài ra, cô còn chăm chỉ làm từ thiện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh sau khi giải nghệ: Ăn chay trường, an nhàn với biệt thự nhà vườn rộng 2500 mét vuông - Ảnh 3
Nhan sắc mặn mà theo thời gian của Việt Trinh khiến dân tình xôn xao. (Ảnh: FB Trần Việt Trinh) 

Được biết, "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh đang tận hưởng cuộc sống ở biệt phủ rộng tới 2.500m2 tại Lái Thiêu, Bình Dương, cách xa sự náo nhiệt của thành phố. Căn biệt thự có cổng xây cao kiên cố, vững chãi nhằm tránh sự dòm ngó của người lạ. Phía sau cánh cổng là khoảng sân trước nhà rất rộng, diện tích lên đến 2.500m2 nhưng Việt Trinh chỉ sử dụng một ít để ở, còn lại chủ yếu xây dựng vườn cây ăn trái, trồng trọt.

'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh sau khi giải nghệ: Ăn chay trường, an nhàn với biệt thự nhà vườn rộng 2500 mét vuông - Ảnh 4
Sau khi giải nghệ, người đẹp đang tận hưởng cuộc sống nhà vườn an nhàn. (Ảnh: FB Trần Việt Trinh) 
'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh sau khi giải nghệ: Ăn chay trường, an nhàn với biệt thự nhà vườn rộng 2500 mét vuông - Ảnh 5
Cận cảnh cơ ngơi kết xù của Việt Trinh (Ảnh: FB Trần Việt Trinh) 
'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh sau khi giải nghệ: Ăn chay trường, an nhàn với biệt thự nhà vườn rộng 2500 mét vuông - Ảnh 6

"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh sau khi giải nghệ: Ăn chay trường, an nhàn với biệt thự nhà vườn rộng 2500 mét vuông. (Ảnh: FB Trần Việt Trinh) 

 'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh sau khi giải nghệ: Ăn chay trường, an nhàn với biệt thự nhà vườn rộng 2500 mét vuông - Ảnh 7

'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh sau khi giải nghệ: Ăn chay trường, an nhàn với biệt thự nhà vườn rộng 2500 mét vuông - Ảnh 8

'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh sau khi giải nghệ: Ăn chay trường, an nhàn với biệt thự nhà vườn rộng 2500 mét vuông - Ảnh 9
Việt Trinh quyết giấu mặt con trai trước công chúng để tránh thị phi.(Ảnh: FB Trần Việt Trinh) 

Có thể nói, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng, Việt Trinh được khán giả yêu mến và ủng hộ. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian hoạt động chăm chỉ, cô quyết định giải nghệ, lựa chọn cuộc sống bình yên. Không chỉ yêu thương bản thân, Việt Trinh còn hăng hái làm việc thiện nguyện, giúp ích cho đời. 

Việt Trinh hiếm hoi khoe ảnh con trai 13 tuổi cao lớn vượt trội, lần đầu bày tỏ nỗi niềm khi làm mẹ đơn thân

Việt Trinh hiếm hoi khoe ảnh con trai 13 tuổi cao lớn vượt trội, lần đầu bày tỏ nỗi niềm khi làm mẹ đơn thân

Hiếm hoi đăng tải khoảnh khắc về quý tử, Việt Trinh bày tỏ nỗi lòng của người mẹ khi phải trải qua nhiều khó khăn để nuôi con trai thành người. 

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Trinh Người đẹp Tây Đô Việt Trinh thông báo giải nghệ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 6 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh