Việt Trinh bức xúc khi liên tục bị tung tin đồn qua đời, gay gắt đính chính để chặn chiêu trò “câu like” bất nhân

Hậu trường 04/10/2022 11:38

Việt Trinh tỏ thái độ không hài lòng khi bị đồn qua đời để làm chiêu trò câu view, trục lợi cho một số người.

Mới đây, vào chiều ngày 3/10, diễn viên Việt Trinh mở livestream chia sẻ về chuyện bị một số cá nhân mang tính mạng của cô ra làm chiêu trò câu view, trục lợi.

Cụ thể, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin diễn viên Việt Trinh qua đời khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Thậm chí, để tạo sự tin tưởng cho người đọc, người đăng tin còn ghép hình ảnh cô ở ảnh nổi bật. Điều đó khiến Việt Trinh không khỏi bức xúc, phải livestream đính chính với khán giả.

Việt Trinh bức xúc khi liên tục bị tung tin đồn qua đời, gay gắt đính chính để chặn chiêu trò “câu like” bất nhân - Ảnh 1
Việt Trinh bức xúc bị đồn qua đời. (Ảnh: FB Việt Trinh)

Trên sóng livestream, Việt Trinh tỏ thái độ không hài lòng khi một số người đăng tin thất thiệt về mình, khiến nhiều khán giả lầm tưởng cô "ra đi" thật. Việt Trinh bức xúc: “Tại sao mọi người lại tin cái đó, cứ hỏi hoài. Trinh đọc mà phát cộc luôn á. Các bạn quan tâm lo lắng thành ra thái quá mà sao dễ tin dữ vậy. Mọi người phải coi báo chính thống.

Việt Trinh bức xúc khi liên tục bị tung tin đồn qua đời, gay gắt đính chính để chặn chiêu trò “câu like” bất nhân - Ảnh 2
Việt Trinh nhiều lần bị đồn qua đời làm chiêu trò cho việc "câu like" trục lợi. (Ảnh: FB Việt Trinh)
Việt Trinh bức xúc khi liên tục bị tung tin đồn qua đời, gay gắt đính chính để chặn chiêu trò “câu like” bất nhân - Ảnh 3
Việt Trinh khuyên khán giả nên đọc từ những trang chính thống thay vì tiếp nhận thông tin sai lệch. (Ảnh: FB Việt Trinh)

Chưa dừng lại, bị kẻ xấu "trù ẻo" đồn ra đi, Việt Trinh bức xúc còn khán giả trách ngược. Cụ thể, một số khán giả khuyên cô hoan hỉ, bỏ qua khiến Việt Trinh tức giận hơn, cô cho rằng nếu bỏ qua là tiếp tay cho kẻ xấu "Trinh bị bực câu hoan hỉ, bỏ qua đi chị. Ủa họ đang làm sai em ơi? Chị không hề chửi người ta. Chị chỉ lên giải thích cho những người yêu thích chị là họ đừng tin, đừng nhắn tin hỏi chị nữa" .

Việt Trinh bức xúc khi liên tục bị tung tin đồn qua đời, gay gắt đính chính để chặn chiêu trò “câu like” bất nhân - Ảnh 4

Đây không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên phim Người đẹp Tây Đô vướng phải tin đồn ác ý. Trước đó, ngày 1/4, Việt Trinh đã gặp tình trạng tương tự. Điều làm cô bức xúc là sự nhẹ dạ, cả tin của khán giả khiến đối tượng xấu đưa tin sai sự thật trục lợi. "Tôi thấy ngày càng quá, chuyện này xảy nhiều lần rồi. Vì câu view mà họ lại làm những chuyện như thế”, cô chia sẻ.

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