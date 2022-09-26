Việt Trinh “phản pháo” khi bị chê già còn làm lố, hết thời nên phải “cưa sừng làm nghé” chụp ảnh chu môi

Hậu trường 26/09/2022 13:49

"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh bức xúc lên tiếng khi bị bình luận ác ý về việc "cưa sừng làm nghé".

Mới đây, trên trang facebook cá nhân Việt Trinh bức xúc chia sẻ một bài viết cho biết, mới sáng mà cô đã bị mỉa mai hết thời và châm chọc chuyện ngoại hình.

Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ: "Sáng ngủ dậy đọc comment bài viết dẫn đàn con đi ăn tối qua. Có một nam, một nữ vô buông lời cay độc. Người thì chê hết thời (mà hết thời lâu rồi sao giờ mới biết?). Người thì nói già rồi chụp hình chu môi hôn thấy không ưa. Sư phụ dạy rồi, ai chửi con vô cớ thì con cứ nghĩ vừa trả nợ họ cho nhẹ lòng, chứ đừng nghĩ họ tạo nghiệp với mình cho nặng đầu."

Việt Trinh “phản pháo” khi bị chê già còn làm lố, hết thời nên phải “cưa sừng làm nghé” chụp ảnh chu môi - Ảnh 1
"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh bức xúc lên tiếng khi bị bình luận ác ý về việc tạo dáng khi chụp ảnh. (Ảnh: FB Việt Trinh)

Bên cạnh đó, "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh còn nói thêm một số bình luận cho rằng cô già rồi nhưng lại chụp ảnh chu môi. Tuy nhiên, để đáp trả những ý kiến trái chiều, nữ viên viên còn tiếp tục đăng tải thêm một bức ảnh bản thân chu môi một cách trẻ trung để đáp trả thẳng mặt bình luận này.

"Má ơi! Giờ chụp hình mà chu mỏ cũng không cho phép. Khó gì mà khó dữ vậy chèn... Giờ Trinh chu mỏ hôn mỗi người một cái buổi sáng cho đã cái nư cái nết chu mỏ làm cho người khác khó chịu",  Việt Trinh bày tỏ.

Việt Trinh “phản pháo” khi bị chê già còn làm lố, hết thời nên phải “cưa sừng làm nghé” chụp ảnh chu môi - Ảnh 2

Việt Trinh “phản pháo” khi bị chê già còn làm lố chụp ảnh chu môi. (Ảnh: FB Việt Trinh)

Việt Trinh “phản pháo” khi bị chê già còn làm lố, hết thời nên phải “cưa sừng làm nghé” chụp ảnh chu môi - Ảnh 3

Việt Trinh bị chê hết thời 'cưa sừng làm nghé'. (Ảnh: FB Việt Trinh)

Việt Trinh được biết đến là một mỹ nhân đình đám điện ảnh Việt thập niên 90, nữ diễn viên được ưa thích nhờ nhan sắc "lão hóa ngược", luôn trẻ trung ở tuổi 49. Tuy nhiên, cũng có lúc "người đẹp Tây Đô" chịu bình luận ác ý về việc "cưa sừng làm nghé". 

Việt Trinh “phản pháo” khi bị chê già còn làm lố, hết thời nên phải “cưa sừng làm nghé” chụp ảnh chu môi - Ảnh 4

Tuy nhiên, không thể phủ nhận, tuổi U50 nhưng Việt Trinh vẫn tươi trẻ, mặn mà. Để có sắc vóc đáng mơ ước như hiện tại, cô phải chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao kết hợp với ăn chay trường trong nhiều năm. Việt Trinh cho biết việc ăn chay không chỉ giúp cô đẹp hơn, giữ dáng mà còn đem lại sự thanh tịnh cho tâm hồn. Nét đẹp vượt thời gian của Việt Trinh khiến cho nhiều cô gái trẻ cũng phải ghen tị.

Việt Trinh “phản pháo” khi bị chê già còn làm lố, hết thời nên phải “cưa sừng làm nghé” chụp ảnh chu môi - Ảnh 5
Tuổi U50, Việt Trinh gây ngỡ ngàng với nhan sắc trẻ trung. (Ảnh: FB Việt Trinh)

Có thể nói, sau hơn 20 năm, nữ diễn viên "Người đẹp Tây Đô" vẫn khiến nhiều người say đắm với nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Vào đầu năm 2022, người đẹp đã chính thức tuyên bố giải nghệ. Quên đi sóng gió, Việt Trinh đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên cậu con trai.

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