Việt Trinh hiếm hoi khoe ảnh con trai 13 tuổi cao lớn vượt trội, lần đầu bày tỏ nỗi niềm khi làm mẹ đơn thân

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Việt Trinh đăng tải dòng trạng thái bày tỏ nỗi lòng của người mẹ kèm theo đó là hình ảnh hiếm hoi phía sau của cậu con trai cưng. Việt Trinh tiết lộ bản thân đã trải qua nhiều khó khăn để nuôi con trai thành người.

Theo đó, "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh cho biết quý tử chính là niềm an ủi cả đời cô, nữ diễn viên viết: "Đã hơn 10 năm vượt qua nhiều thị phi, khó khăn, gian khổ. Nay nhìn con trưởng thành và ngoan hiền, mẹ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có con luôn bên cạnh, mẹ thấy mình là người phụ nữ có phúc nhất rồi. Mẹ không cần bờ vai nào khác. Mẹ yêu con nhất trên đời chàng trai của mẹ ạ".

Việt Trinh là mẹ đơn thân và hiện đang một mình nuôi dưỡng cậu con trai. (Ảnh: FB Trần Việt Trinh)

Việt Trinh từng là nữ diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh Việt vào thập niên 90. Sau một lần tan vỡ hôn nhân thì cô là mẹ đơn thân và hiện đang một mình nuôi dưỡng cậu con trai. Trên trang cá nhân, lâu lâu cô cũng đăng tải khoảnh khắc về quý tử nhà mình, nhưng nữ diễn viên khá kín đáo rất ít khi chia sẻ trực tiếp khuôn mặt quý tử.

Việt Trinh hiếm hoi chia sẻ hình ảnh con trai, giấu mặt của quý tử đến cùng.(Ảnh: FB Trần Việt Trinh)

Có thể nói, không chỉ riêng Việt Trinh mà khi ai đã là mẹ điều phải trải qua những cảm xúc của tình mẫu tử thiêng liêng. Được biết, con trai Việt Trinh tên là Thiện Nhân, hiện đã 13 tuổi, dù còn nhỏ nhưng cậu bé đã ra dáng thanh niên. Quý tử của "Người đẹp Tây Đô" sở hữu mái tóc xoăn và làn da ngâm khỏe khoắn trông rất mạnh mẽ cứng cáp, không chỉ có dáng vóc cao lớn, con trai Việt Trinh còn tỉ mỉ và thấu đáo, biết suy nghĩ cho mẹ.

Việt Trinh tuyên bố giải nghệ để tập trung thời gian chăm sóc cho con trai. (Ảnh: FB Trần Việt Trinh)

Cách đây không lâu, "Người đẹp Tây Đô" đã tuyên bố giải nghệ để tập trung thời gian chăm sóc cho con trai đang tuổi dậy thì. Cô muốn gần gũi và quan tâm con nhiều hơn để nhóc tì có thể phát triển tâm sinh lí một cách tốt nhất. Con trai chính là nguồn động lực lớn để Việt Trinh vượt qua những sóng gió cuộc đời.