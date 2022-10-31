Việt Trinh hiếm hoi khoe ảnh con trai 13 tuổi cao lớn vượt trội, lần đầu bày tỏ nỗi niềm khi làm mẹ đơn thân

Hậu trường 31/10/2022 19:09

Hiếm hoi đăng tải khoảnh khắc về quý tử, Việt Trinh bày tỏ nỗi lòng của người mẹ khi phải trải qua nhiều khó khăn để nuôi con trai thành người. 

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Việt Trinh đăng tải dòng trạng thái bày tỏ nỗi lòng của người mẹ kèm theo đó là hình ảnh hiếm hoi phía sau của cậu con trai cưng. Việt Trinh tiết lộ bản thân đã trải qua nhiều khó khăn để nuôi con trai thành người. 

Việt Trinh hiếm hoi khoe ảnh con trai 13 tuổi cao lớn vượt trội, lần đầu bày tỏ nỗi niềm khi làm mẹ đơn thân - Ảnh 1

Việt Trinh hiếm hoi chia sẻ về con trai, tâm sự về về tấm lòng người mẹ. (Ảnh: FB Trần Việt Trinh)

Theo đó, "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh cho biết quý tử chính là niềm an ủi cả đời cô, nữ diễn viên viết: "Đã hơn 10 năm vượt qua nhiều thị phi, khó khăn, gian khổ. Nay nhìn con trưởng thành và ngoan hiền, mẹ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có con luôn bên cạnh, mẹ thấy mình là người phụ nữ có phúc nhất rồi. Mẹ không cần bờ vai nào khác. Mẹ yêu con nhất trên đời chàng trai của mẹ ạ".

Việt Trinh hiếm hoi khoe ảnh con trai 13 tuổi cao lớn vượt trội, lần đầu bày tỏ nỗi niềm khi làm mẹ đơn thân - Ảnh 2

Việt Trinh hiếm hoi khoe ảnh phía sau cậu con trai cưng nhưng vóc dáng của nhóc tì khiến ai nấy "hết hồn". (Ảnh: FB Trần Việt Trinh)

Việt Trinh hiếm hoi khoe ảnh con trai 13 tuổi cao lớn vượt trội, lần đầu bày tỏ nỗi niềm khi làm mẹ đơn thân - Ảnh 3Việt Trinh hiếm hoi khoe ảnh con trai 13 tuổi cao lớn vượt trội, lần đầu bày tỏ nỗi niềm khi làm mẹ đơn thân - Ảnh 4

Việt Trinh hiếm hoi khoe ảnh con trai 13 tuổi cao lớn vượt trội, lần đầu bày tỏ nỗi niềm khi làm mẹ đơn thân - Ảnh 5
Việt Trinh là mẹ đơn thân và hiện đang một mình nuôi dưỡng cậu con trai. (Ảnh: FB Trần Việt Trinh)

Việt Trinh từng là nữ diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh Việt vào thập niên 90. Sau một lần tan vỡ hôn nhân thì cô là mẹ đơn thân và hiện đang một mình nuôi dưỡng cậu con trai. Trên trang cá nhân, lâu lâu cô cũng đăng tải khoảnh khắc về quý tử nhà mình, nhưng nữ diễn viên khá kín đáo rất ít khi chia sẻ trực tiếp khuôn mặt quý tử.

Việt Trinh hiếm hoi khoe ảnh con trai 13 tuổi cao lớn vượt trội, lần đầu bày tỏ nỗi niềm khi làm mẹ đơn thân - Ảnh 6
 Việt Trinh hiếm hoi chia sẻ hình ảnh con trai, giấu mặt của quý tử đến cùng.(Ảnh: FB Trần Việt Trinh)

Có thể nói, không chỉ riêng Việt Trinh mà khi ai đã là mẹ điều phải trải qua những cảm xúc của tình mẫu tử thiêng liêng. Được biết, con trai Việt Trinh tên là Thiện Nhân, hiện đã 13 tuổi, dù còn nhỏ nhưng cậu bé đã ra dáng thanh niên. Quý tử của "Người đẹp Tây Đô" sở hữu mái tóc xoăn và làn da ngâm khỏe khoắn trông rất mạnh mẽ cứng cáp, không chỉ có dáng vóc cao lớn, con trai Việt Trinh còn tỉ mỉ và thấu đáo, biết suy nghĩ cho mẹ.

Việt Trinh hiếm hoi khoe ảnh con trai 13 tuổi cao lớn vượt trội, lần đầu bày tỏ nỗi niềm khi làm mẹ đơn thân - Ảnh 7
Việt Trinh tuyên bố giải nghệ để tập trung thời gian chăm sóc cho con trai. (Ảnh: FB Trần Việt Trinh)

Cách đây không lâu, "Người đẹp Tây Đô" đã tuyên bố giải nghệ để tập trung thời gian chăm sóc cho con trai đang tuổi dậy thì. Cô muốn gần gũi và quan tâm con nhiều hơn để nhóc tì có thể phát triển tâm sinh lí một cách tốt nhất. Con trai chính là nguồn động lực lớn để Việt Trinh vượt qua những sóng gió cuộc đời. 

Việt Trinh bức xúc khi liên tục bị tung tin đồn qua đời, gay gắt đính chính để chặn chiêu trò “câu like” bất nhân

Việt Trinh bức xúc khi liên tục bị tung tin đồn qua đời, gay gắt đính chính để chặn chiêu trò “câu like” bất nhân

Việt Trinh tỏ thái độ không hài lòng khi bị đồn qua đời để làm chiêu trò câu view, trục lợi cho một số người.

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Trinh con trai Việt Trinh người đẹp Tây Đô Việt Trinh Việt Trinh hiếm hoi khoe ảnh con trai

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 13 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh