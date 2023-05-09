Người đẹp Tây Đô giã từ showbiz chọn trở thành Tiến sĩ Văn hóa học, hôn nhân viên mãn hạnh phúc

Nữ diễn viên từng sở hữu nhan sắc điên đảo một thời nay có cuộc sống viên mãn, ấm êm sau khi rời xa hào quang showbiz.

Võ Sông Hương là một trong ba "người đẹp Tây Đô" Đình đám một thời bao gồm : Việt Trinh, Võ Sông Hương và Hồng Ánh. Cả 3 được xem là nàng thơ trong các tác phẩm nổi tiếng của đạo diễn Lê Cung Bắc. Diễn viên Võ Sông Hương (phải) và Hồng Ánh. Võ Sông Hương từng là một trong những mỹ nhân được yêu thích trên màn ảnh những năm cuối thập niên 1990 và đầu 2000. Võ Sông Hương từng là một trong những mỹ nhân được yêu thích trên màn ảnh những năm cuối thập niên 1990 và đầu 2000. Những bộ phim mà cô tham gia đều để lại trong lòng khán giả những ấn tượng đẹp.

Được nhiều đạo diễn đánh giá cao về tài năng diễn xuất nhưng Võ Sông Hương không nhận lời đóng quá nhiều phim.

Cô đã nhận được giải thưởng "Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn tại giải thưởng HTV Awards năm 2000. Ở phim "Người đẹp Tây Đô", Võ Sông Hương chỉ tham gia một vai nhỏ nên không nhận được nhiều sự chú ý như Việt Trinh, Hồng Ánh... Sau đó, đạo diễn Lê Cung Bắc đã giao cho cô vai chính trong "Dòng đời". Đây cũng là bộ phim truyền hình giúp tên tuổi của Võ Sông Hương tỏa sáng và thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất. Dòng đời cũng là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của Võ Sông Hương Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, cô từ giã màn ảnh và chuyên tâm công việc giảng dạy tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Võ Sông Hương hầu như không xuất hiện ở sự kiện điện ảnh nào hơn chục năm nay và cũng không trả lời phỏng vấn báo chí về cuộc sống hiện tại.

Giã từ phim ảnh, Võ Sông Hương rẽ ngang sang làm MC. Thời điểm này, cô cũng đạt được một số thành công đáng kể. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lui về hậu trường tập trung với công việc giảng đường. Lặng lẽ xa rời màn ảnh và những vai diễn, Võ Sông Hương lại tập trung cho công việc học thạc sỹ và giảng dạy của mình. Đã có một khoảng thời gian khá dài, khán giả luôn tò mò về cô diễn viên có gương mặt và nét đẹp dịu dàng này giờ ra sao. Cô hiện là tiến sĩ Văn hóa học và vẫn đang giảng dạy tại khoa Việt Nam học của trường Võ Sông Hương tập trung làm vợ, làm mẹ và chuyên tâm với công việc giảng dạy Với cô, bình yên của một người phụ nữ chính là gia đình, điều này còn quan trọng hơn cả hào quang của sự nổi tiếng. Cô bằng lòng với cuộc sống ấm êm, ít ồn ào bên cạnh người chồng thành đạt và hai người con ngoan ngoãn Thỉnh thoảng, khán giả được gặp lại người đẹp ở vai trò MC. Nhắc đến Võ Sông Hương, một trong những nữ diễn viên tài sắc của điện ảnh Việt một thời, hẳn nhiều khán giả sẽ không thể quên gương mặt phúc hậu cùng những vai diễn nhẹ nhàng nhưng không kém phần ấn tượng.

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