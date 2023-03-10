"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh tuổi 50 "bể dáng", ép kí nhanh để hòng mặc vừa size M, nhìn bữa ăn của cô ít ỏi đến thương!

Bữa ăn của nữ hoàng ảnh lịch năm xưa toàn những món giàu chất xơ, "nghèo nàn" chất béo xấu và xanh mướt màu xanh.
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Từng là một trong những nhan sắc đình đám của Việt Nam trong những năm thập niên 90, diễn viên Việt Trinh được xem là một diễn viên nữ nổi tiếng hàng đầu của điện ảnh Việt Nam.
Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1972 đã chia sẻ câu chuyện bước vào quá trình "đối đầu lão hóa" bằng cách ép cân khiến nhiều người đồng cảm. Bước vào tuổi ngũ tuần và trải qua 1 lần sinh nở,"người đẹp Tây đô" đình đám một thời giờ đã có câu chuyện chia sẻ về vóc dáng khiến nhiều người đồng cảm.
Việt Trinh đồng thời hé lộ, hiện tại cô cao 1m65 cùng cân nặng 62.6kg. Cô đặt chỉ tiêu gần cho mình là phải giảm xuống 58kg.
Việt Trinh chia sẻ hành trình lấy lại size M của bản thân
Bữa ăn của mỹ nhân sinh năm 1972 vẫn là khoai lang luộc, thay vì lòng trắng trứng tráng thì cô đổi sang trứng luộc và bỏ lòng đỏ. Rau cải xanh được thay thế bằng mướp/bí xanh luộc.
Có thể thấy, dường như nữ hoàng ảnh lịch đang đặt quyết tâm lớn khi quyết kiên trì với thực đơn ăn uống ít chất dinh dưỡng không có thịt cá để siết cân.
Việt Trinh từng là một trong những ngôi sao của điện ảnh Việt Nam thập niên 90. Việt Trinh từng được mệnh danh là "ngọc nữ" của nền điện ảnh Việt. Cô sở hữu vẻ đẹp sắc sảo với đôi mắt to tròn. Một trong những vai diễn làm nên tên tuổi của cô chính là Bạch Cúc trong Người đẹp Tây Đô.
Thành công trong diễn xuất nhưng đời sống tình cảm của Việt Trinh lại lận đận. Cô từng yêu người vướng vòng lao lý khiến bản thân lao đao một thời gian dài.
Hiện nay, cô đang làm mẹ đơn thân và vẫn tham gia showbiz với tư cách là đạo diễn, giám khảo cho một số gameshow. Người đẹp tuyên bố không kết hôn khiến nhiều khán giả bất ngờ.
Việt Trinh từng được mệnh danh là "ngọc nữ" của nền điện ảnh Việt.
Ở tuổi 50, nghệ sĩ Việt Trinh vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp và phong cách thời trang sang trọng. Rất nhiều sao Việt đã dành lời khen cho vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung của "đại mỹ nhân" một thời. Sau khi giải nghệ, nữ diễn viên trải qua những ngày tháng bình yên trong ngôi nhà nhỏ và mảnh vườn đầy đủ cây trái ở quê. Ngoài ra, Việt Trinh chuyển hướng sang kinh doanh online và thường xuyên đi du lịch khắp nơi.
Nhan sắc U50 của Việt Trinh. Ảnh FB nhân vật
Việt Trinh sinh năm 1972, là diễn viên nổi tiếng thập niên 1990. Cô hoạt động cùng thời Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh,...và được công chúng biết đến qua các phim như Ngọc trong đá, Người đẹp Tây Đô, Sao em vội lấy chồng...