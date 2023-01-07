“Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh: Tuổi thơ nghèo khó đi nhổ mì, nay giải nghệ sống biệt phủ 2.500m2 khiến ai cũng ngỡ ngàng

Là diễn viên đình đám của thập niên 90, Việt Trinh được ví như “minh tinh màn bạc Việt”. Cũng giống như Lý Hùng, Diễm Hương, … cát xê thời bấy giờ của nữ diễn viên này cũng lên tới hàng chục cây vàng mỗi bộ phim. Tuy nhiên, trước khi đến với mốc son chói lọi của cuộc đời mình, Việt Trinh đã phải trải qua quá khứ cơ cực. Cô sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em, bố mẹ chia tay khi cô còn bé. Việt Trinh phải làm lụng đủ nghề để có thể phụ giúp cả nhà trang trải cuộc sống.

Duyên phận đến với điện ảnh của Việt Trinh cũng đặc biệt không kém. Một lần, cô cùng bạn bè ở xóm lao động nghèo đến xem đoàn phim ghi hình thì gặp được đạo diễn Lê Mộng Hoài. Ông bắt cô nhóc 13 tuổi khi ấy xòe tay ra để xem bói và tiên đoán “con nhỏ này sau này đóng phim nổi tiếng lắm nè”. Từ câu nói này, Việt Trinh ao ước trở thành diễn viên và xem đây là “bước ngoặt lớn trong cuộc đời diễn viên của mình.”

Trong bài đăng mới đây trên trang Facebook cá nhân, Việt Trinh hồi tưởng về quá khứ nếm trải nhiều khó khăn của mình khi vô tình xem được hình ảnh một cậu bé: “Mình đã từng nhổ mì như bạn nhỏ này. Vô tình xem bao nhiêu ký ức ùa về. Tự nhiên nước mắt hoen ướt mi. Nhớ tuổi thơ cơ cực nhưng hạnh phúc.”

Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn của Việt Trinh từng khiến nhiều người say đắm. (Ảnh: FB Trần Việt Trinh)

Sau sóng gió hôn nhân, Việt Trinh lui về ở ẩn và quy y cửa Phật. Năm 2022, Việt Trinh gây chú ý khi chính thức tuyên bố giải nghệ. Cô mong muốn mình có nhiều thời gian hơn cho con trai. Theo đó, Việt Trinh chọn sống lặng lẽ hơn dành nhiều thời gian làm vườn và nuôi dạy con trong căn biệt thự 2500 mét vuông ở Bình Dương.

Không chọn Sài Gòn sôi động, tấp nập, Việt Trinh trở về miền quê yên bình, hòa mình vào không gian yên tĩnh để thanh tịnh trong tâm. Được biết, Việt Trinh và con trai sống tại khu dân cư Lái Thiêu, thuộc tỉnh Bình Dương cách xa thành phố Sài Gòn.

"Người đẹp Tây Đô" khiến ai cũng phải ngỡ ngàng với cơ ngơi khủng sau giải nghệ. (Ảnh: FB Trần Việt Trinh)

Căn nhà của Việt Trinh phông màu chủ đạo là màu trắng tại cảm giác sạch sẽ và sáng sủa. Vì không gian rộng nên chị bố trí nhiều vị trí thư giãn để tận hưởng thiên nhiên vào mỗi sáng sớm. Được biết, ngôi nhà của “Người đẹp Tây Đô” được bao quanh bởi khu vườn tược rộng rãi, trồng nhiều loại rau và cây ăn quả. Các loại rau trong vườn đủ cung cấp cho cả gia đình cô.

Cận cảnh căn nhà nằm trong khu đất 2.500m2 của nữ diễn viên. (Ảnh: Zing)

Trong khu vườn nhà của Việt Trinh có rất nhiều cây ăn trái như như xoài, khế, ổi, cóc, đu đủ... Ngoài ra "người đẹp Tây Đô" còn trồng rau sạch với nhiều loại như mồng tơi, mướp đắng, bầu bí… Việt Trinh cho biết vào những dịp rảnh rỗi, cô dành thời gian chăm sóc vườn và thu hoạch những loại trái cây yêu thích. Cô tự ví mình như một người nông dân thực thụ, yêu công việc chăm sóc cây và sống gần gũi với thiên nhiên.

"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh có cơ ngơi hoành tráng ở Bình Dương với khu nhà vườn kiên cố, rộng rãi. (Ảnh: FB Trần Việt Trinh)

Không tái hôn, Việt Trinh chọn sống hạnh phúc bên con trai, viên mãn với cuộc sống đủ đầy. (Ảnh: FB Trần Việt Trinh)

Có thể nói, không có thành công nào lại không trải qua những vất vả, khó khăn. Việt Trinh cũng là một nghệ sĩ đi lên từ hai bàn tay trắng, chỉ nhờ một lời ấn định về sự nghiệp của mình mà nhen nhóm tình yêu với môn nghệ thuật thứ bảy. Hiện tại, dù đã giải nghệ và xa rời đam mê của mình nhưng Việt Trinh được bù đắp bằng sự trưởng thành và khôn lớn từng ngày của con trai. Nữ diễn viên cùng quý tử giờ đây luôn có nhau, họ đồng hành với nhau trong nhiều chuyến đi và thực sự có cuộc sống viên mãn.