Người đẹp Diễm Trinh gương mặt sáng giá tại cuộc thi Hoa Hậu doanh nhân Hoàn Vũ 2018

Hậu trường 13/04/2018 14:40

Trong số 40 thí sinh gồm các nữ doanh nhân Việt Nam và Nhật bản tranh tài tại cuộc thi Hoa Hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2018 tại Osaka -Nhật Bản (diễn ra từ 9/4 -15/4), cô gái Cà Mau Trương Diễm Trinh (SN 1997) là thí sinh nhỏ tuổi nhất đang được đánh giá một trong những gương mặt sáng giá nhất.

Người đẹp Diễm Trinh gương mặt sáng giá tại cuộc thi Hoa Hậu doanh nhân Hoàn Vũ 2018 - Ảnh 1

Trải qua 2 đêm thi sơ kết với các phần thi gồm trình diễn trang phục truyền thống Nhật Bản Kimono và trang phục truyền thống Việt Nam Áo dài, dạ hội, thí sinh 2 quốc gia đã có dịp giao lưu và tiếp cận nét văn hóa đặc trưng của nhau. Sự năng động và thân thiện của người đẹp đến từ Cà Mau Trương Diễm Trinh đã tạo được sự thu hút từ ban giám khảo, ban tổ chức cũng như nhiều thí sinh khác.

Người đẹp Diễm Trinh gương mặt sáng giá tại cuộc thi Hoa Hậu doanh nhân Hoàn Vũ 2018 - Ảnh 2
Người đẹp Diễm Trinh nổi bật trong với phần thi trang phục truyền thống phụ nữ Nhật bản.

Diễm Trinh còn được Ban giám khảo người Nhật nhận xét là tự tin, có má lúm đồng tiền, đi catwalk rất tốt. Mặc dù là người đẹp nhỏ tuổi nhất trong top thí sinh người Việt Nam nhưng Diễm Trinh thể hiện sự tự tin và phong thái thoải mái, điều đó càng khiến nữ doanh nhân người Cà Mau tỏa sáng và nhận được tình cảm từ ban giám khảo

Người đẹp Diễm Trinh gương mặt sáng giá tại cuộc thi Hoa Hậu doanh nhân Hoàn Vũ 2018 - Ảnh 3
Trang phục dạ hội do NTK Đăng Phương thiết kế tôn dáng kiêu sa của cô gái đến từ Cà Mau.

Dù là lần đầu tham gia đấu trường nhan sắc lớn cô rất hồi hộp do chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở sân chơi nhan sắc quốc tế. Tuy nhiên, Diễm Trinh tự hứa sẽ luôn nỗ lực thể hiện hết mình ở những vòng thi.

Người đẹp Diễm Trinh gương mặt sáng giá tại cuộc thi Hoa Hậu doanh nhân Hoàn Vũ 2018 - Ảnh 4
Trương Diễm Trinh sinh năm 1997, quê Cà Mau. Từng có thời gian làm mẫu ảnh năm 2015. Vừa tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị khách sạn tại Đại học Văn Hiến.

Người đẹp Diễm Trinh gương mặt sáng giá tại cuộc thi Hoa Hậu doanh nhân Hoàn Vũ 2018 - Ảnh 5

Cuối 2015, đoạt giải Á khôi Nét đẹp Sinh viên Văn Hiến. Năm 2016, trở thành Hoa khôi Duyên Dáng Thanh lịch Tiền Giang. Top 11 Cuộc thi Diễn viên Điện ảnh Triển vọng “Ngôi sao Ngày Mai”. Diễm Trinh cũng từng làm MC nhiều chương trình trong đó có chương trình truyền hình trực tiếp HTV “Tâm Tài Đất Việt”. Đầu năm 2017 được Trung ương Hội khuyến học chọn giữ chức vụ “Đại sứ Trung ương Hội Khuyến Học 32 tỉnh thành phía Nam”.

Người đẹp Diễm Trinh gương mặt sáng giá tại cuộc thi Hoa Hậu doanh nhân Hoàn Vũ 2018 - Ảnh 6

Hiện tại, cô đang giữ chức vụ Giám đốc điều hành công ty Truyền Thông Sea. Diễm Trinh cũng là Chủ tịch kiêm giám đốc công ty Rạp chiếu Phim Đế Chế tại TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Người đẹp Trương Diễm Trinh đã sẵn sàn chinh phục chung kết Hoa hậu Doanh Nhân Hoàn Vũ 2018 dự kiến tổ chức vào tối 15/04 tại Osaka, Nhật Bản.

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Từ khóa:   Hoa Hậu doanh nhân Hoàn Vũ Trương Diễm Trinh

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