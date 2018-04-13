Người đẹp Diễm Trinh gương mặt sáng giá tại cuộc thi Hoa Hậu doanh nhân Hoàn Vũ 2018

Trải qua 2 đêm thi sơ kết với các phần thi gồm trình diễn trang phục truyền thống Nhật Bản Kimono và trang phục truyền thống Việt Nam Áo dài, dạ hội, thí sinh 2 quốc gia đã có dịp giao lưu và tiếp cận nét văn hóa đặc trưng của nhau. Sự năng động và thân thiện của người đẹp đến từ Cà Mau Trương Diễm Trinh đã tạo được sự thu hút từ ban giám khảo, ban tổ chức cũng như nhiều thí sinh khác.

Người đẹp Diễm Trinh nổi bật trong với phần thi trang phục truyền thống phụ nữ Nhật bản.

Diễm Trinh còn được Ban giám khảo người Nhật nhận xét là tự tin, có má lúm đồng tiền, đi catwalk rất tốt. Mặc dù là người đẹp nhỏ tuổi nhất trong top thí sinh người Việt Nam nhưng Diễm Trinh thể hiện sự tự tin và phong thái thoải mái, điều đó càng khiến nữ doanh nhân người Cà Mau tỏa sáng và nhận được tình cảm từ ban giám khảo

Trang phục dạ hội do NTK Đăng Phương thiết kế tôn dáng kiêu sa của cô gái đến từ Cà Mau.

Dù là lần đầu tham gia đấu trường nhan sắc lớn cô rất hồi hộp do chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở sân chơi nhan sắc quốc tế. Tuy nhiên, Diễm Trinh tự hứa sẽ luôn nỗ lực thể hiện hết mình ở những vòng thi.