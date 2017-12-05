Vừa đăng quang, tân Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 - Phi Thanh Vân đã bị Cục Nghệ thuật biểu diễn 'sờ gáy'

Đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) cho biết sẽ tiến hành kiểm tra việc Phi Thanh Vân tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 là đúng hay sai.

Trước thông tin “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân vừa giành vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 được tổ chức tại Mỹ vào ngày 3/11, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đơn vị này sẽ tiến hành kiểm tra về việc người đẹp này đi thi có được sự đồng ý của Cục hay không?

Theo quy định, thí sinh đã đoạt danh hiệu tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước được cơ quan nhà nước cấp phép mới đủ điều kiện dự thi người mẫu, người đẹp quốc tế. Tuy nhiên, đây là cuộc thi nhan sắc đầu tiên mà nữ diễn viên Cô gái xấu xí tham gia.

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết: “Cục NTBD sẽ kiểm tra việc người đẹp Phi Thanh Vân đi thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ xem có đúng hay không”, theo Người Đưa Tin.

Trước đó, Phi Thanh Vân từng chia sẻ, cuộc thi này không quan tâm đến việc thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ bao nhiêu lần mà chú trọng đến tài năng và sự thành công của nữ doanh nhân trong xã hội. Cuộc thi nhan sắc mà “Nữ hoàng dao kéo” vừa đăng quang có sự tham gia của 20 thí sinh là các nữ doanh nhân gốc Việt trên toàn thế giới. Đáng chú ý là quy mô và uy tín của cuộc thi này vẫn còn là ẩn số với nhiều người khán giả trong nước.

Trước đó, có rất nhiều người đẹp người mẫu từng tham gia dự thi khi chưa được cấp phép và bị cục NTBD xử phạt vì thi chui.

Chẳng uổng công 'đại trùng tu' nhan sắc, Phi Thanh Vân đã đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 Sau nửa năm chuẩn bị, Phi Thanh Vân đã xuất sắc giành được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 tại Mỹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-dang-quang-tan-hoa-hau-doanh-nhan-the-gioi-nguoi-viet-2017-phi-thanh-van-da-bi-cuc-nghe-thuat-bieu-dien-so-gay-260040.html