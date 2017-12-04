Chẳng uổng công 'đại trùng tu' nhan sắc, Phi Thanh Vân đã đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017

Giải trí 04/12/2017 17:21

Sau nửa năm chuẩn bị, Phi Thanh Vân đã xuất sắc giành được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 tại Mỹ.

Mới đây, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 tại Mỹ, diễn ra vào tối 3/12 (giờ địa phương) đã khép lại với chiến thắng thuộc về Phi Thanh Vân. Mặc dù phải hứng chịu nhiều "gạch đá" khi tuyên bố tham gia "đấu trường" nhan sắc quốc tế nhưng nữ diễn viên vẫn quyết tâm sang Mỹ dự thi.

Chẳng uổng công 'đại trùng tu' nhan sắc, Phi Thanh Vân đã đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 - Ảnh 1
Trải qua 3 vòng thi trang phục áo dài, áo tắm và dạ hội, Phi Thanh Vân đã xuất sắc vượt mặt 19 thí sinh gốc Việt đến từ khắp nơi trên thế giới để bước lên ngôi vị cao nhất - Ảnh: Internet

Chẳng uổng công 'đại trùng tu' nhan sắc, Phi Thanh Vân đã đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 - Ảnh 2
Sau khi chi gần nửa tỷ "trùng tu" nhan sắc để sở hữu số đo 3 vòng 93-60-104 hoàn hảo, Phi Thanh Vân đã tự tin tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 tại Mỹ - Ảnh: Internet

Chẳng uổng công 'đại trùng tu' nhan sắc, Phi Thanh Vân đã đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 - Ảnh 3
Hình ảnh Phi Thanh Vân hạnh phúc khi trở thành hoa hậu được bạn bè cô chia sẻ - Ảnh: Internet

Chẳng uổng công 'đại trùng tu' nhan sắc, Phi Thanh Vân đã đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 - Ảnh 4
Để chuẩn bị cho đấu trường nhan sắc này, nữ diễn viên Cô gái xấu xí đã tham gia một khóa đào tạo về điều hành và quản lý doanh nghiệp để có thêm kiến thức tranh tài với các thí sinh trong cuộc thi - Ảnh: Internet

Theo Thể Thao Và Văn Hóa, trong phần thi ứng xử, Phi Thanh Vân nhận được câu hỏi: "Em sẽ làm gì để em đẹp hơn nếu em có sự lựa chọn?", "Nữ hoàng dao kéo" đã trả lời hết sức chân thành và tự tin, điều này đã giúp cô thuyết phục được ban giám khảo.

Bà mẹ một con trả lời: "Từ nhỏ em ước mơ mình trở thành công chúa, nhưng lớn lên em cảm thấy mình không hoàn hảo và em đã nhờ tới thẩm mỹ để mình xinh đẹp hơn, vì có sự lựa chọn khi quyết định tham gia cuộc thi này em đã mạnh dạn làm đại phẫu thuật để có đo 3 vòng chuẩn châu Á và thân hình đồng hồ cát".  

Chẳng uổng công 'đại trùng tu' nhan sắc, Phi Thanh Vân đã đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 - Ảnh 5
"Nữ hoàng dao kéo" từng cho biết việc tham gia cuộc thi nhan sắc này là một trong những chiến lược để cô giữ hình tượng ngôi sao hạng A của mình - Ảnh: Internet

Chẳng uổng công 'đại trùng tu' nhan sắc, Phi Thanh Vân đã đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 - Ảnh 6
Trước khi lên đường sang Mỹ dự thi, "Nữ hoàng dao kéo" đã chia sẻ mong muốn không bị "ném đá" nếu giành được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi bởi danh hiệu đó "chỉ là một cành hoa nhỏ" đối với cô mà thôi - Ảnh: Internet

Chẳng uổng công 'đại trùng tu' nhan sắc, Phi Thanh Vân đã đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 - Ảnh 7
Trở thành tân Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 sẽ giúp thương hiệu mỹ phẩm của Phi Thanh Vân được phát triển ở thị trường quốc tế - Ảnh: Internet

Chẳng uổng công 'đại trùng tu' nhan sắc, Phi Thanh Vân đã đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 - Ảnh 8
Từ một cô gái có tuổi thơ bị xa lánh vì xấu xí, giờ đây Phi Thanh Vân đã trở thành hoa hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Quyết tâm giành giải cao, Phi Thanh Vân diện trang phục khác lạ lên đường đi thi hoa hậu

Quyết tâm giành giải cao, Phi Thanh Vân diện trang phục khác lạ lên đường đi thi hoa hậu

Không diện trang phục khoe da thịt "đốt mắt" người nhìn như thường lệ, Phi Thanh Vân bất ngờ xuất hiện với tà áo dài thướt tha để sang Mỹ tham dự cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

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