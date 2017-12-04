Chẳng uổng công 'đại trùng tu' nhan sắc, Phi Thanh Vân đã đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017

Sau nửa năm chuẩn bị, Phi Thanh Vân đã xuất sắc giành được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 tại Mỹ.

Mới đây, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 tại Mỹ, diễn ra vào tối 3/12 (giờ địa phương) đã khép lại với chiến thắng thuộc về Phi Thanh Vân. Mặc dù phải hứng chịu nhiều "gạch đá" khi tuyên bố tham gia "đấu trường" nhan sắc quốc tế nhưng nữ diễn viên vẫn quyết tâm sang Mỹ dự thi.

Theo Thể Thao Và Văn Hóa, trong phần thi ứng xử, Phi Thanh Vân nhận được câu hỏi: "Em sẽ làm gì để em đẹp hơn nếu em có sự lựa chọn?", "Nữ hoàng dao kéo" đã trả lời hết sức chân thành và tự tin, điều này đã giúp cô thuyết phục được ban giám khảo.

Bà mẹ một con trả lời: "Từ nhỏ em ước mơ mình trở thành công chúa, nhưng lớn lên em cảm thấy mình không hoàn hảo và em đã nhờ tới thẩm mỹ để mình xinh đẹp hơn, vì có sự lựa chọn khi quyết định tham gia cuộc thi này em đã mạnh dạn làm đại phẫu thuật để có đo 3 vòng chuẩn châu Á và thân hình đồng hồ cát".

Quyết tâm giành giải cao, Phi Thanh Vân diện trang phục khác lạ lên đường đi thi hoa hậu Không diện trang phục khoe da thịt "đốt mắt" người nhìn như thường lệ, Phi Thanh Vân bất ngờ xuất hiện với tà áo dài thướt tha để sang Mỹ tham dự cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chang-uong-cong-dai-trung-tu-nhan-sac-phi-thanh-van-da-dang-quang-hoa-hau-doanh-nhan-the-gioi-nguoi-viet-2017-259963.html