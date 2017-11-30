Quyết tâm giành giải cao, Phi Thanh Vân diện trang phục khác lạ lên đường đi thi hoa hậu

"Vân có những chiến lược để giữ được hình ảnh sao hạng A của mình cũng như hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt. Trong showbiz, Vân nổi tiếng thế nào thì trên thương trường Vân cũng nổi tiếng như thế" - Phi Thanh Vân khẳng định.