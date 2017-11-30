Quyết tâm giành giải cao, Phi Thanh Vân diện trang phục khác lạ lên đường đi thi hoa hậu

Hậu trường 30/11/2017 17:23

Không diện trang phục khoe da thịt "đốt mắt" người nhìn như thường lệ, Phi Thanh Vân bất ngờ xuất hiện với tà áo dài thướt tha để sang Mỹ tham dự cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Sau khi "trùng tu" nhan sắc với chi phí gần nửa tỷ đồng, Phi Thanh Vân đã sở hữu thân hình "đồng hồ cát" với số đo 3 vòng 90-60-104 hoàn hảo. Chính vì thế, "Nữ hoàng dao kéo" không hề ngần ngại tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 tại Mỹ.

Quyết tâm giành giải cao, Phi Thanh Vân diện trang phục khác lạ lên đường đi thi hoa hậu - Ảnh 1
Phi Thanh Vân diện bộ áo dài đen quyến rũ cùng con trai đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để lên đường sang Mỹ dự thi hoa hậu - Ảnh: Internet

Quyết tâm giành giải cao, Phi Thanh Vân diện trang phục khác lạ lên đường đi thi hoa hậu - Ảnh 2
Bố Phi Thanh Vân dù đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn đến sân bay để tiễn và động viên con gái trước khi lên đường tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế - Ảnh: Internet

Quyết tâm giành giải cao, Phi Thanh Vân diện trang phục khác lạ lên đường đi thi hoa hậu - Ảnh 3
Mẹ người đẹp giúp con gái cưng chỉnh sửa trang phục, phụ kiện - Ảnh: Internet

Quyết tâm giành giải cao, Phi Thanh Vân diện trang phục khác lạ lên đường đi thi hoa hậu - Ảnh 4
Nữ diễn viên chia sẻ, trong thời gian qua cô đã chăm chỉ tập luyện thể dục, rèn catwalk để có hình thể đẹp. Ngoài ra, người đẹp cũng theo học một lớp đào tạo CEO để có kiến thức vững vàng khi tranh tài cùng các doanh nhân gốc Việt đến từ khắp nơi trên thế giới - Ảnh: Internet

Quyết tâm giành giải cao, Phi Thanh Vân diện trang phục khác lạ lên đường đi thi hoa hậu - Ảnh 5
Trang phục của nhà thiết kế Minh Châu tôn lên vóc dáng hoàn hảo của Phi Thanh Vân sau khi "dao kéo" - Ảnh: Internet

Quyết tâm giành giải cao, Phi Thanh Vân diện trang phục khác lạ lên đường đi thi hoa hậu - Ảnh 6
Ca sĩ Đoan Trường - anh kết nghĩa của nữ diễn viên cũng có mặt tại sân bay tiễn em gái lên đường sang Mỹ - Ảnh: Internet

Quyết tâm giành giải cao, Phi Thanh Vân diện trang phục khác lạ lên đường đi thi hoa hậu - Ảnh 7
Phi Thanh Vân cùng con trai Tấn Đức vui vẻ dạo quanh sân bay trước khi vào làm thủ tục - Ảnh: Internet

Quyết tâm giành giải cao, Phi Thanh Vân diện trang phục khác lạ lên đường đi thi hoa hậu - Ảnh 8
Mẹ con Phi Thanh Vân vui vẻ chơi đùa cùng nhau tại sân bay khiến nhiều người thích thú - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân tuyên bố có chiến lược vừa giữ hình ảnh sao hạng A vừa thành công trong kinh doanh

Phi Thanh Vân tuyên bố có chiến lược vừa giữ hình ảnh sao hạng A vừa thành công trong kinh doanh

"Vân có những chiến lược để giữ được hình ảnh sao hạng A của mình cũng như hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt. Trong showbiz, Vân nổi tiếng thế nào thì trên thương trường Vân cũng nổi tiếng như thế" - Phi Thanh Vân khẳng định.

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Từ khóa:   Phi Thanh Vân Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ người đẹp dao kéo Sao Việt

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