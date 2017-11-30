Quyết tâm giành giải cao, Phi Thanh Vân diện trang phục khác lạ lên đường đi thi hoa hậu

Không diện trang phục khoe da thịt "đốt mắt" người nhìn như thường lệ, Phi Thanh Vân bất ngờ xuất hiện với tà áo dài thướt tha để sang Mỹ tham dự cuộc thi sắc đẹp quốc tế.
Sau khi "trùng tu" nhan sắc với chi phí gần nửa tỷ đồng, Phi Thanh Vân đã sở hữu thân hình "đồng hồ cát" với số đo 3 vòng 90-60-104 hoàn hảo. Chính vì thế, "Nữ hoàng dao kéo" không hề ngần ngại tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 tại Mỹ.
"Vân có những chiến lược để giữ được hình ảnh sao hạng A của mình cũng như hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt. Trong showbiz, Vân nổi tiếng thế nào thì trên thương trường Vân cũng nổi tiếng như thế" - Phi Thanh Vân khẳng định.