Quyết không về tay trắng, Phi Thanh Vân mạnh tay đầu tư trang phục cho đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt

Giải trí 04/12/2017 15:19

Tiết lộ trang phục truyền thống mặc tại đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt, Phi Thanh Vân nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng vì thiết kế lạ mắt và độc đáo.

Hiện tại “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân đã có mặt tại bang Florida (Mỹ) để chuẩn bị tham gia tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt diễn ra vào tối 3/12 (giờ địa phương).

Trước khi bước vào đêm chung kết, nữ diễn viên Cô gái xấu xí đã tiết lộ với công chúng bộ trang phục truyền thống mà cô sẽ mặc tại đấu trường sắc đẹp năm nay.

Quyết không về tay trắng, Phi Thanh Vân mạnh tay đầu tư trang phục cho đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt - Ảnh 1
Cận cảnh bộ trang phục truyền thống Phi Thanh Vân mặc tại chung kết Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt - Ảnh: Internet

Chiếc áo dài được thiết kế độc đáo, lạ mắt với 2 tone màu chủ đạo vàng - đen tôn lên vóc dáng xinh đẹp và quyền lực cho chủ nhân. Đảm trách phần thiết kế, NTK Minh Châu cho biết bộ trang phục này lấy cảm hứng từ hình ảnh vua chúa ngày xưa, thể hiện đủ quyền lực, trí tuệ nhưng không thiếu phần nữ tính.

Trước đó, Phi Thanh Vân cũng chia sẻ, cô đã chuẩn bị cho cuộc thi này cách đây nửa năm. Không chỉ chi hơn nửa tỉ để thực hiện ca "đại trùng tu" toàn thân, “Nữ hoàng dao kéo” còn hoàn thành khóa học CEO để trang bị về trí tuệ.

Quyết không về tay trắng, Phi Thanh Vân mạnh tay đầu tư trang phục cho đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt - Ảnh 2
Tone màu vàng - đen tạo nên sự quý phái và quyền lực cho người mặc - Ảnh: Internet

Quyết không về tay trắng, Phi Thanh Vân mạnh tay đầu tư trang phục cho đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt - Ảnh 3
Bộ trang phục của nữ diễn viên được thiết kế và hoàn thành trong thời gian 2 tháng - Ảnh: Internet

Quyết tâm giành giải cao, Phi Thanh Vân diện trang phục khác lạ lên đường đi thi hoa hậu

Quyết tâm giành giải cao, Phi Thanh Vân diện trang phục khác lạ lên đường đi thi hoa hậu

Không diện trang phục khoe da thịt "đốt mắt" người nhìn như thường lệ, Phi Thanh Vân bất ngờ xuất hiện với tà áo dài thướt tha để sang Mỹ tham dự cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

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