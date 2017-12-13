Vừa đáp xuống sân bay, tân Hoa hậu Doanh nhân Phi Thanh Vân gây choáng váng với hành động 'bá đạo' này

Giải trí 13/12/2017 10:54

Sau khi đăng quang tại Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017, trưa 12/12, Phi Thanh Vân đã đáp chuyến bay về nước.

Sau nhiều ngày tranh tài và bất ngờ giành được vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ, Phi Thanh Vân đã về lại Việt Nam. Ngay khi đáp chuyến bay, “Nữ hoàng dao kéo” đã thu hút sự chú ý của công chúng trong trang phục trẻ trung nhưng năng động và kín đáo chứ không theo phong cách khoe da thịt như mọi khi.

Vừa đáp xuống sân bay, tân Hoa hậu Doanh nhân Phi Thanh Vân gây choáng váng với hành động 'bá đạo' này - Ảnh 1
Sau khi bất ngờ giành vương miện tại Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ, Phi Thanh Vân được chào đón nồng nhiệt khi về nước - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, trong giây phút đoàn tụ với gia đình, tân Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 đã đội vương miện cho mẹ ruột của mình. Hành động bất ngờ của nàng hậu khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Vừa đáp xuống sân bay, tân Hoa hậu Doanh nhân Phi Thanh Vân gây choáng váng với hành động 'bá đạo' này - Ảnh 2
Vừa xuống máy bay...

Vừa đáp xuống sân bay, tân Hoa hậu Doanh nhân Phi Thanh Vân gây choáng váng với hành động 'bá đạo' này - Ảnh 3
... Phi Thanh Vân đã đội chiếc vương miện hoa hậu cho mẹ ruột của mình - Ảnh: Internet

Vừa đáp xuống sân bay, tân Hoa hậu Doanh nhân Phi Thanh Vân gây choáng váng với hành động 'bá đạo' này - Ảnh 4
Nàng hậu hạnh phúc ôm bố vào lòng...

Vừa đáp xuống sân bay, tân Hoa hậu Doanh nhân Phi Thanh Vân gây choáng váng với hành động 'bá đạo' này - Ảnh 5
... sau đó, nàng hậu chia sẻ niềm vui cùng con trai của mình - Ảnh: Internet

Ngoài sự chào đón của ba mẹ và con trai, Phi Thanh Vân cũng nhận được rất nhiều hoa, quà của fan chúc mừng thành quả mà cô đạt được sau thời gian thi đấu tại đấu trường nhan sắc tại Mỹ. 

Vừa đáp xuống sân bay, tân Hoa hậu Doanh nhân Phi Thanh Vân gây choáng váng với hành động 'bá đạo' này - Ảnh 6
"Nữ hoàng dao kéo" được đông đảo fan chào đón bằng khung ảnh lớn, băng rôn trong ngày về nước - Ảnh: Internet

Vừa đáp xuống sân bay, tân Hoa hậu Doanh nhân Phi Thanh Vân gây choáng váng với hành động 'bá đạo' này - Ảnh 7
Nhiều fan còn mặc áo dài trang trọng để chúc mừng tân Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 - Ảnh: Internet

Vừa đáp xuống sân bay, tân Hoa hậu Doanh nhân Phi Thanh Vân gây choáng váng với hành động 'bá đạo' này - Ảnh 8
Hình ảnh Phi Thanh Vân đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ - Ảnh: Internet

Tự tin chia sẻ 9 tiêu chí sống nhưng Phi Thanh Vân đã 'phạm nặng' điều thứ 7

Tự tin chia sẻ 9 tiêu chí sống nhưng Phi Thanh Vân đã 'phạm nặng' điều thứ 7

Quan điểm sống Phi Thanh Vân chia sẻ được nhiều người đồng tình. Tuy nhiên, nhiều người nhận thấy ở điều thứ 7, Phi Thanh Vân nói được nhưng không làm được.

Xem thêm
Từ khóa:   phi thanh vân nữ hoàng dao kéo Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 phi thanh vân đăng quang hoa hậu

TIN MỚI NHẤT

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 17 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 2 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp