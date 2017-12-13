Vừa đáp xuống sân bay, tân Hoa hậu Doanh nhân Phi Thanh Vân gây choáng váng với hành động 'bá đạo' này

Sau khi đăng quang tại Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017, trưa 12/12, Phi Thanh Vân đã đáp chuyến bay về nước.
Sau nhiều ngày tranh tài và bất ngờ giành được vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ, Phi Thanh Vân đã về lại Việt Nam. Ngay khi đáp chuyến bay, “Nữ hoàng dao kéo” đã thu hút sự chú ý của công chúng trong trang phục trẻ trung nhưng năng động và kín đáo chứ không theo phong cách khoe da thịt như mọi khi.
Sau khi bất ngờ giành vương miện tại Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ, Phi Thanh Vân được chào đón nồng nhiệt khi về nước - Ảnh: Internet
Đáng chú ý, trong giây phút đoàn tụ với gia đình, tân
Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 đã đội vương miện cho mẹ ruột của mình. Hành động bất ngờ của nàng hậu khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Vừa xuống máy bay...
... Phi Thanh Vân đã đội chiếc vương miện hoa hậu cho mẹ ruột của mình - Ảnh: Internet
Nàng hậu hạnh phúc ôm bố vào lòng...
... sau đó, nàng hậu chia sẻ niềm vui cùng con trai của mình - Ảnh: Internet
Ngoài sự chào đón của ba mẹ và con trai, Phi Thanh Vân cũng nhận được rất nhiều hoa, quà của fan chúc mừng thành quả mà cô đạt được sau thời gian thi đấu tại đấu trường nhan sắc tại Mỹ.
"Nữ hoàng dao kéo" được đông đảo fan chào đón bằng khung ảnh lớn, băng rôn trong ngày về nước - Ảnh: Internet
Nhiều fan còn mặc áo dài trang trọng để chúc mừng tân Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 - Ảnh: Internet
Hình ảnh Phi Thanh Vân đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ - Ảnh: Internet
Quan điểm sống Phi Thanh Vân chia sẻ được nhiều người đồng tình. Tuy nhiên, nhiều người nhận thấy ở điều thứ 7, Phi Thanh Vân nói được nhưng không làm được.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-dap-xuong-san-bay-tan-hoa-hau-doanh-nhan-phi-thanh-van-gay-choang-vang-voi-hanh-dong-ba-dao-nay-262218.html