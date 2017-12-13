Vừa đáp xuống sân bay, tân Hoa hậu Doanh nhân Phi Thanh Vân gây choáng váng với hành động 'bá đạo' này

Sau khi đăng quang tại Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017, trưa 12/12, Phi Thanh Vân đã đáp chuyến bay về nước.

Sau nhiều ngày tranh tài và bất ngờ giành được vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ, Phi Thanh Vân đã về lại Việt Nam. Ngay khi đáp chuyến bay, “Nữ hoàng dao kéo” đã thu hút sự chú ý của công chúng trong trang phục trẻ trung nhưng năng động và kín đáo chứ không theo phong cách khoe da thịt như mọi khi.

Đáng chú ý, trong giây phút đoàn tụ với gia đình, tân Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 đã đội vương miện cho mẹ ruột của mình. Hành động bất ngờ của nàng hậu khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Ngoài sự chào đón của ba mẹ và con trai, Phi Thanh Vân cũng nhận được rất nhiều hoa, quà của fan chúc mừng thành quả mà cô đạt được sau thời gian thi đấu tại đấu trường nhan sắc tại Mỹ.

Tự tin chia sẻ 9 tiêu chí sống nhưng Phi Thanh Vân đã 'phạm nặng' điều thứ 7 Quan điểm sống Phi Thanh Vân chia sẻ được nhiều người đồng tình. Tuy nhiên, nhiều người nhận thấy ở điều thứ 7, Phi Thanh Vân nói được nhưng không làm được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-dap-xuong-san-bay-tan-hoa-hau-doanh-nhan-phi-thanh-van-gay-choang-vang-voi-hanh-dong-ba-dao-nay-262218.html