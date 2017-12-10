'Tá hỏa' với thân hình thật sự của Phi Thanh Vân sau khi bỏ gần nửa tỷ đồng để phẫu thuật thẩm mỹ

Giải trí 10/12/2017 14:42

Phi Thanh Vân chi tiền tỷ để có được thân hình đồng hồ cát với số đo 3 vòng 93-60-104cm hoàn hảo. Tuy nhiên, loạt ảnh dưới đây khiến ai cũng phải choáng vì vóc dáng thực sự của "Nữ hoàng dao kéo".

Sau khi bỏ hơn nửa tỷ đồng để trùng tu nhan sắc, Phi Thanh Vân vô cùng tự tin với thân hình của của mình và thường xuyên diện những trang phục gợi cảm để tôn lên vóc dáng.

Thậm chí, mới đây "Nữ hoàng dao kéo" đã tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ và giành được ngôi vị cao nhất làm nhiều khán giả bất ngờ.

'Tá hỏa' với thân hình thật sự của Phi Thanh Vân sau khi bỏ gần nửa tỷ đồng để phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 1
Phi Thanh Vân trở thành Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 trong sự ngỡ ngàng của khán giả - Ảnh: Internet

'Tá hỏa' với thân hình thật sự của Phi Thanh Vân sau khi bỏ gần nửa tỷ đồng để phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 2
Những tấm hình được người đẹp chia sẻ với đường cong quyến rũ làm nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

'Tá hỏa' với thân hình thật sự của Phi Thanh Vân sau khi bỏ gần nửa tỷ đồng để phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 3
Tuy nhiên không ít lần xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên lại để lộ đường cong cơ thể bị "lỗi". Dù đã từng hút mỡ bụng nhưng vòng 2 của Phi Thanh Vân vẫn còn khá to khi chụp hình - Ảnh: Internet

'Tá hỏa' với thân hình thật sự của Phi Thanh Vân sau khi bỏ gần nửa tỷ đồng để phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 4
Khi ngồi, vòng eo với số đo 60cm của "Nữ hoàng dao kéo" trông to hơn hẳn - Ảnh: Internet

'Tá hỏa' với thân hình thật sự của Phi Thanh Vân sau khi bỏ gần nửa tỷ đồng để phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 5
Phi Thanh Vân rất thích diện những trang phục ôm sát cơ thể nên càng dễ thấy vòng 2 không mấy thon thả của cô - Ảnh: Internet

'Tá hỏa' với thân hình thật sự của Phi Thanh Vân sau khi bỏ gần nửa tỷ đồng để phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 6
Với tấm ảnh này, không thể nhận ra đường cong quyến rũ của nữ diễn viên nằm ở đâu - Ảnh: Internet

'Tá hỏa' với thân hình thật sự của Phi Thanh Vân sau khi bỏ gần nửa tỷ đồng để phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 7
Bên cạnh phần bụng ngấn mỡ, vòng 3 "khủng" của bà mẹ một con cũng làm nhiều người giật mình vì nhiều lúc trông như bị dị dạng - Ảnh: Internet

'Tá hỏa' với thân hình thật sự của Phi Thanh Vân sau khi bỏ gần nửa tỷ đồng để phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 8
Nhiều khán giả đã choáng khi thấy tấm hình này của Phi Thanh Vân - Ảnh: Internet

'Tá hỏa' với thân hình thật sự của Phi Thanh Vân sau khi bỏ gần nửa tỷ đồng để phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 9
Vòng 3 với số đo 104cm dường như đã bị lỗi - Ảnh: Internet

'Tá hỏa' với thân hình thật sự của Phi Thanh Vân sau khi bỏ gần nửa tỷ đồng để phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 10
Với số đo khủng, vòng 3 của nữ diễn viên trông mất tự nhiên và không cân xứng với thân hình - Ảnh: Internet

'Tá hỏa' với thân hình thật sự của Phi Thanh Vân sau khi bỏ gần nửa tỷ đồng để phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 11
Đôi chân nhỏ nhắn dường như không chống đỡ nổi với vòng 3 siêu "khủng" của tân hoa hậu - Ảnh: Internet

Bị chê thi ứng xử quá lố gây cười, Phi Thanh Vân đáp trả đanh thép

Bị chê thi ứng xử quá lố gây cười, Phi Thanh Vân đáp trả đanh thép

“Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân vừa chia sẻ về phần thi ứng xử “bá đạo” khiến nhiều khán giả bật cười tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 được tổ chức tại Mỹ.

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