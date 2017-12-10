'Tá hỏa' với thân hình thật sự của Phi Thanh Vân sau khi bỏ gần nửa tỷ đồng để phẫu thuật thẩm mỹ

Phi Thanh Vân chi tiền tỷ để có được thân hình đồng hồ cát với số đo 3 vòng 93-60-104cm hoàn hảo. Tuy nhiên, loạt ảnh dưới đây khiến ai cũng phải choáng vì vóc dáng thực sự của "Nữ hoàng dao kéo".

Sau khi bỏ hơn nửa tỷ đồng để trùng tu nhan sắc, Phi Thanh Vân vô cùng tự tin với thân hình của của mình và thường xuyên diện những trang phục gợi cảm để tôn lên vóc dáng.

Thậm chí, mới đây "Nữ hoàng dao kéo" đã tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ và giành được ngôi vị cao nhất làm nhiều khán giả bất ngờ.

Bị chê thi ứng xử quá lố gây cười, Phi Thanh Vân đáp trả đanh thép “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân vừa chia sẻ về phần thi ứng xử “bá đạo” khiến nhiều khán giả bật cười tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 được tổ chức tại Mỹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-hoa-voi-than-hinh-that-su-cua-phi-thanh-van-sau-khi-bo-gan-nua-ty-dong-de-phau-thuat-tham-my-260847.html