Sau đăng quang, dù đang bị Cục NTBD 'sờ gáy', Phi Thanh Vân vẫn vô tư tung tăng cùng bạn bè tới mức lộ cả nội y

Trong lúc đang bị Cục Nghệ thuật biểu diễn kiểm tra có phải dự thi "chui" Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt tại Mỹ vừa qua hay không, Phi Thanh Vân vẫn hăng hái đi chơi cùng hội bạn đến nỗi lộ vùng nhạy cảm mà không hay biết.

Mới đây, sự kiện 'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân bất ngờ đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ đã khiến dư luận vô cùng xôn xao. Bên cạnh đó, tân hoa hậu còn bị Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch 'sờ gáy' vì chưa xin phép đã tự mình tham gia một cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Giữa tâm điểm ồn ào, trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân vẫn liên tục đăng tải những hình ảnh thoải mái nhất khi đi chơi, ăn uống, mua sắm cùng bạn bè tại Mỹ để ăn mừng chiến thắng.

Mới đây, hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân đã làm nhiều người "ngượng chín mặt" vì bộ trang phục độc đáo của cô đã để lộ vùng nhạy cảm này.

Vương miện hoa hậu Phi Thanh Vân vừa giành được vướng nghi án hàng nhái sản xuất đại trà Nhiều người hoài nghi vương miện của Phi Thanh Vân vừa giành được tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 là hàng nhái được sản xuất theo lô vì thiết kế khá giống với vương miện mà Bùi Thị Như Ý đoạt được tại Hoa hậu Sắc đẹp Việt toàn cầu 2017.

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