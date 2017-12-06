Sau đăng quang, dù đang bị Cục NTBD 'sờ gáy', Phi Thanh Vân vẫn vô tư tung tăng cùng bạn bè tới mức lộ cả nội y

Giải trí 06/12/2017 19:36

Trong lúc đang bị Cục Nghệ thuật biểu diễn kiểm tra có phải dự thi "chui" Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt tại Mỹ vừa qua hay không, Phi Thanh Vân vẫn hăng hái đi chơi cùng hội bạn đến nỗi lộ vùng nhạy cảm mà không hay biết.

Mới đây, sự kiện 'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân bất ngờ đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ đã khiến dư luận vô cùng xôn xao. Bên cạnh đó, tân hoa hậu còn bị Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch 'sờ gáy' vì chưa xin phép đã tự mình tham gia một cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Giữa tâm điểm ồn ào, trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân vẫn liên tục đăng tải những hình ảnh thoải mái nhất khi đi chơi, ăn uống, mua sắm cùng bạn bè tại Mỹ để ăn mừng chiến thắng.

Sau đăng quang, dù đang bị Cục NTBD 'sờ gáy', Phi Thanh Vân vẫn vô tư tung tăng cùng bạn bè tới mức lộ cả nội y - Ảnh 1
Tân hoa hậu chọn trang phục đơn giản nhưng lại tôn lên được đôi chân dài miên man của mình - Ảnh: FBNV

Sau đăng quang, dù đang bị Cục NTBD 'sờ gáy', Phi Thanh Vân vẫn vô tư tung tăng cùng bạn bè tới mức lộ cả nội y - Ảnh 2
Phi Thanh Vân diện bộ váy ren màu đen quyến rũ đi mua sắm cùng hội bạn tại Mỹ - Ảnh: FBNV

Mới đây, hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân đã làm nhiều người "ngượng chín mặt" vì bộ trang phục độc đáo của cô đã để lộ vùng nhạy cảm này.

Sau đăng quang, dù đang bị Cục NTBD 'sờ gáy', Phi Thanh Vân vẫn vô tư tung tăng cùng bạn bè tới mức lộ cả nội y - Ảnh 3
"Nữ hoàng dao kéo" diện chiếc váy có thiết kế mới lạ với phần trên vô cùng kín đáo - Ảnh: FBNV

Sau đăng quang, dù đang bị Cục NTBD 'sờ gáy', Phi Thanh Vân vẫn vô tư tung tăng cùng bạn bè tới mức lộ cả nội y - Ảnh 4
Phần dưới lại có kiểu đan lưới trông rất ấn tượng - Ảnh: FBNV

Sau đăng quang, dù đang bị Cục NTBD 'sờ gáy', Phi Thanh Vân vẫn vô tư tung tăng cùng bạn bè tới mức lộ cả nội y - Ảnh 5
Tuy nhiên, chính thiết kế độc đáo này lại vô tình khiến nữ diễn viên phải xấu hổ vì lộ vùng nhạy cảm - Ảnh: FBNV

Sau đăng quang, dù đang bị Cục NTBD 'sờ gáy', Phi Thanh Vân vẫn vô tư tung tăng cùng bạn bè tới mức lộ cả nội y - Ảnh 6
Nhìn vào những bức ảnh này, nhiều khán giả đã phải "đỏ mặt" - Ảnh: FBNV

Vương miện hoa hậu Phi Thanh Vân vừa giành được vướng nghi án hàng nhái sản xuất đại trà

Vương miện hoa hậu Phi Thanh Vân vừa giành được vướng nghi án hàng nhái sản xuất đại trà

Nhiều người hoài nghi vương miện của Phi Thanh Vân vừa giành được tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 là hàng nhái được sản xuất theo lô vì thiết kế khá giống với vương miện mà Bùi Thị Như Ý đoạt được tại Hoa hậu Sắc đẹp Việt toàn cầu 2017.

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Từ khóa:   Phi Thanh Vân Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 nữ hoàng dao kéo

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