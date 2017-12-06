Vương miện hoa hậu Phi Thanh Vân vừa giành được vướng nghi án hàng nhái sản xuất đại trà

Giải trí 06/12/2017 11:06

Nhiều người hoài nghi vương miện của Phi Thanh Vân vừa giành được tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 là hàng nhái được sản xuất theo lô vì thiết kế khá giống với vương miện mà Bùi Thị Như Ý đoạt được tại Hoa hậu Sắc đẹp Việt toàn cầu 2017.

Ngày 4/12, khán giả bất ngờ khi nhận được thông tin “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 được tổ chức tại Mỹ. Cùng ngày, Bùi Thị Như Ý cũng giành được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu sắc đẹp Việt toàn cầu 2017 được tổ chức tại Đài Loan (Trung Quốc).

Vương miện hoa hậu Phi Thanh Vân vừa giành được vướng nghi án hàng nhái sản xuất đại trà - Ảnh 1
Đăng quang tại 2 cuộc thi nhan sắc khác nhau nhưng Phi Thanh Vân và Như Ý lại được trao 2 vương miện giống hệt từ màu sắc đến kiểu dáng - Ảnh: Internet

Trong cùng một ngày có đến 2 người đẹp Việt giành được chiến thắng tại đấu trường nhan sắc quốc tế nên đã thu hút rất lớn sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, nhiều dân mạng tinh ý phát hiện ra điều khác thường, hai chiếc vương miện đến từ hai cuộc thi nhan sắc khác nhau lại giống hệt từ màu sắc đến kiểu dáng, tựa như được đúc ra cùng một khuôn.

Bên cạnh đó, một số khán giả còn nhận ra thiết kế của 2 chiếc vương miện này giống với vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ. Một khán giả nhận xét: “Vương miện này là của Miss USA và cả hai cuộc thi đều đạo".

Vương miện hoa hậu Phi Thanh Vân vừa giành được vướng nghi án hàng nhái sản xuất đại trà - Ảnh 2
Khán giả tinh ý đã phát hiện ra sự giống nhau đến lạ của 2 chiếc vương miện - Ảnh: Vietnamnet

Vương miện hoa hậu Phi Thanh Vân vừa giành được vướng nghi án hàng nhái sản xuất đại trà - Ảnh 3
Cận cảnh chiếc vương miện được thiết kế tinh tế của cuộc thi Hoa hậu Mỹ - Ảnh: Internet

Vương miện hoa hậu Phi Thanh Vân vừa giành được vướng nghi án hàng nhái sản xuất đại trà - Ảnh 4
Công chúng cho rằng vương miện của hai người đẹp này đều được "nhái" từ cuộc thi Miss USA - Ảnh: Internet

 

Phần thi ứng xử gây cười giúp Phi Thanh Vân đăng quang Hoa hậu

Phần thi ứng xử gây cười giúp Phi Thanh Vân đăng quang Hoa hậu

Mới đây, người mẫu, diễn viên Phi Thanh Vân gây xôn xao dư luận vì đạt danh hiệu cao nhất của cuộc thi 'Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt' năm 2017 được tổ chức tại Mỹ. Mặc dù trở thành hoa hậu nhưng Phi Thanh Vân đã có màn trả lời trong phần thi ứng xử khiến nhiều người bật cười. Cách ứng xử của cô nàng không chỉ lan man, dài dòng mà còn ngây ngô và hồn nhiên đến lạ.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Thanh Vân nữ hoàng dao kéo Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 Bùi Thị Như Ý

TIN MỚI NHẤT

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 41 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 26 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp