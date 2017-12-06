Vương miện hoa hậu Phi Thanh Vân vừa giành được vướng nghi án hàng nhái sản xuất đại trà

Nhiều người hoài nghi vương miện của Phi Thanh Vân vừa giành được tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 là hàng nhái được sản xuất theo lô vì thiết kế khá giống với vương miện mà Bùi Thị Như Ý đoạt được tại Hoa hậu Sắc đẹp Việt toàn cầu 2017.

Ngày 4/12, khán giả bất ngờ khi nhận được thông tin “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 được tổ chức tại Mỹ. Cùng ngày, Bùi Thị Như Ý cũng giành được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu sắc đẹp Việt toàn cầu 2017 được tổ chức tại Đài Loan (Trung Quốc).

Trong cùng một ngày có đến 2 người đẹp Việt giành được chiến thắng tại đấu trường nhan sắc quốc tế nên đã thu hút rất lớn sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, nhiều dân mạng tinh ý phát hiện ra điều khác thường, hai chiếc vương miện đến từ hai cuộc thi nhan sắc khác nhau lại giống hệt từ màu sắc đến kiểu dáng, tựa như được đúc ra cùng một khuôn.

Bên cạnh đó, một số khán giả còn nhận ra thiết kế của 2 chiếc vương miện này giống với vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ. Một khán giả nhận xét: “Vương miện này là của Miss USA và cả hai cuộc thi đều đạo".

Phần thi ứng xử gây cười giúp Phi Thanh Vân đăng quang Hoa hậu Mới đây, người mẫu, diễn viên Phi Thanh Vân gây xôn xao dư luận vì đạt danh hiệu cao nhất của cuộc thi 'Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt' năm 2017 được tổ chức tại Mỹ. Mặc dù trở thành hoa hậu nhưng Phi Thanh Vân đã có màn trả lời trong phần thi ứng xử khiến nhiều người bật cười. Cách ứng xử của cô nàng không chỉ lan man, dài dòng mà còn ngây ngô và hồn nhiên đến lạ.

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