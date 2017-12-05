Phi Thanh Vân mắng những người thêu dệt chuyện cô mua danh hiệu hoa hậu là 'ếch ngồi đáy giếng'

Bên cạnh những lời chúc mừng dành cho người đẹp, không ít ý kiến cho rằng Phi Thanh Vân đã chi tiền để có được danh hiệu này. "Nữ hoàng dao kéo" tỏ ra vô cùng tức giận, thậm chí mắng những người thêu dệt chuyện cô mua giải là có tầm nhìn "ếch ngồi đáy giếng".

Phi Thanh Vân bức xúc chia sẻ với Ngoisao.net: "Cuộc thi nhan sắc nào ở Việt Nam hay nước ngoài cũng bị đưa ra bàn tán, bình luận nọ kia về kết quả cuối cùng. Tôi nghĩ những người cứ đồn đoán, thêu dệt chuyện mua giải chắc là rất rỗi hơi, không có chuyện gì khác để làm hoặc là họ tự ti, ganh ghét với thành công của người khác. Đó là những con người có tầm nhìn 'ếch ngồi đáy giếng'. Bản thân họ có gì chưa mà bình luận như thế thế hay chỉ nói suông cho thỏa mãn lòng đố kỵ của mình. Tại sao mọi người không chúc mừng, tôn vinh người chiến thắng mà lại thích vạch lá tìm sâu, soi mói để dìm người ta xuống".