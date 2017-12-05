Phi Thanh Vân mắng những người thêu dệt chuyện cô mua danh hiệu hoa hậu là 'ếch ngồi đáy giếng'

Trước những lời bàn tán về việc mua danh hiệu hoa hậu, Phi Thanh Vân đã nhanh chóng lên tiếng và mắng antifan là "rỗi hơi" hay "ếch ngồi đáy giếng".
- Phi Thanh Vân - từ 'Cô gái xấu xí' đến hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017: Giật hết cả mình nhìn lại hành trình 'vịt hóa thiên nga'
Mới đây, Phi Thanh Vân đã gây bất ngờ khi đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 tại Mỹ. Trên trang cá nhân, hình ảnh người đẹp đội vương miện hoa hậu khiến dân mạng bàn tán rôm rả.
Bên cạnh những lời chúc mừng dành cho người đẹp, không ít ý kiến cho rằng Phi Thanh Vân đã chi tiền để có được danh hiệu này. "Nữ hoàng dao kéo" tỏ ra vô cùng tức giận, thậm chí mắng những người thêu dệt chuyện cô mua giải là có tầm nhìn "ếch ngồi đáy giếng".
Phi Thanh Vân bức xúc chia sẻ với Ngoisao.net: "Cuộc thi nhan sắc nào ở Việt Nam hay nước ngoài cũng bị đưa ra bàn tán, bình luận nọ kia về kết quả cuối cùng. Tôi nghĩ những người cứ đồn đoán, thêu dệt chuyện mua giải chắc là rất rỗi hơi, không có chuyện gì khác để làm hoặc là họ tự ti, ganh ghét với thành công của người khác. Đó là những con người có tầm nhìn 'ếch ngồi đáy giếng'. Bản thân họ có gì chưa mà bình luận như thế thế hay chỉ nói suông cho thỏa mãn lòng đố kỵ của mình. Tại sao mọi người không chúc mừng, tôn vinh người chiến thắng mà lại thích vạch lá tìm sâu, soi mói để dìm người ta xuống".
Bên cạnh vấn đề mua giải, nữ diễn viên Cô gái xấu xí còn vướng vào nghi vấn thi "chui" vì không xin phép Cục Nghệ thuật biểu diễn mà tự ý tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế.
Nói về chuyện này, Phi Thanh Vân cho biết: "Luật quy định người đẹp, người mẫu đi thi quốc tế cần phải xin phép nhưng tôi sang Mỹ dự thi với tư cách doanh nhân người Việt. Tôi chưa thấy luật nào quy định công dân Việt Nam hay doanh nhân phải xin phép trước khi đi thi nhan sắc ở nước ngoài cả. Tôi nghĩ mình không vi phạm quy chế gì hết".
Ông Lê Minh Tuấn - Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết cơ quan này sẽ kiểm tra trường hợp Phi Thanh Vân đi thi hoa hậu đã đúng luật chưa để có hướng xử lý thích hợp.