Phi Thanh Vân - từ 'Cô gái xấu xí' đến hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017: Giật hết cả mình nhìn lại hành trình 'vịt hóa thiên nga'

Nhìn loạt ảnh này, nhiều khán giả sẽ không khỏi không nêu thắc mắc: Nếu chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ đến 20 lần, liệu Phi Thanh Vân có trở thành Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 vừa diễn ra tại Mỹ hay không?
Mới đây, Phi Thanh Vân đã khiến dư luận "dậy sóng" khi bất ngờ giành được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ.
Trong phần thi ứng xử của cuộc thi, Phi Thanh Vân đã không hề ngần ngại khi tự nhận vì quá xấu nên đã quyết tâm nhờ đến dao kéo để được trở thành công chúa. Câu trả lời của "nữ hoàng dao kéo" làm nhiều khán giả tò mò về nhan sắc trước đây trông như thế nào mà khiến cô chấp nhận chịu nhiều đau đớn để "lột xác".
Cùng nhìn lại loạt ảnh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của tân Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt Phi Thanh Vân để tìm câu trả lời: