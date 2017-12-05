Phi Thanh Vân - từ 'Cô gái xấu xí' đến hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017: Giật hết cả mình nhìn lại hành trình 'vịt hóa thiên nga'

Giải trí 05/12/2017 14:19

Nhìn loạt ảnh này, nhiều khán giả sẽ không khỏi không nêu thắc mắc: Nếu chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ đến 20 lần, liệu Phi Thanh Vân có trở thành Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 vừa diễn ra tại Mỹ hay không?

Mới đây, Phi Thanh Vân đã khiến dư luận "dậy sóng" khi bất ngờ giành được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ.

Phi Thanh Vân - từ 'Cô gái xấu xí' đến hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017: Giật hết cả mình nhìn lại hành trình 'vịt hóa thiên nga' - Ảnh 1
Phi Thanh Vân hạnh phúc khi trở thành hoa hậu - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân - từ 'Cô gái xấu xí' đến hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017: Giật hết cả mình nhìn lại hành trình 'vịt hóa thiên nga' - Ảnh 2
Trước đó, nữ diễn viên đã trải qua cuộc "đại trùng tu" nhan sắc có chi phí gần nửa tỷ đồng để sở hữu thân hình đồng hồ cát với số đo 3 vòng 93-60-104 hoàn hảo - Ảnh: Internet

Trong phần thi ứng xử của cuộc thi, Phi Thanh Vân đã không hề ngần ngại khi tự nhận vì quá xấu nên đã quyết tâm nhờ đến dao kéo để được trở thành công chúa. Câu trả lời của "nữ hoàng dao kéo" làm nhiều khán giả tò mò về nhan sắc trước đây trông như thế nào mà khiến cô chấp nhận chịu nhiều đau đớn để "lột xác".

Cùng nhìn lại loạt ảnh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của tân Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt Phi Thanh Vân để tìm câu trả lời:

Phi Thanh Vân - từ 'Cô gái xấu xí' đến hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017: Giật hết cả mình nhìn lại hành trình 'vịt hóa thiên nga' - Ảnh 3
Phi Thanh Vân sinh năm 1982 tại Hà Nội. Đến năm 1990, gia đình cô chuyển vào TP.HCM sinh sống - Ảnh: Internet  

Phi Thanh Vân - từ 'Cô gái xấu xí' đến hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017: Giật hết cả mình nhìn lại hành trình 'vịt hóa thiên nga' - Ảnh 4
Cô là người mẫu, diễn viên tham gia một số bộ phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng như: Cô dâu đại chiến, Cô gái xấu xí, Gái nhảy... - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân - từ 'Cô gái xấu xí' đến hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017: Giật hết cả mình nhìn lại hành trình 'vịt hóa thiên nga' - Ảnh 5
Những ngày đầu bước chân vào showbiz, Phi Thanh Vân gây ấn tượng với khán giả khi sở hữu một làn da nâu khỏe khoắn - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân - từ 'Cô gái xấu xí' đến hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017: Giật hết cả mình nhìn lại hành trình 'vịt hóa thiên nga' - Ảnh 6

Phi Thanh Vân - từ 'Cô gái xấu xí' đến hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017: Giật hết cả mình nhìn lại hành trình 'vịt hóa thiên nga' - Ảnh 7
Tuy nhiên, làn da nâu và nụ cười hở lợi kém duyên khiến nữ diễn viên không tự tin nên cô đã bắt đầu nhờ tới "dao kéo" - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân - từ 'Cô gái xấu xí' đến hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017: Giật hết cả mình nhìn lại hành trình 'vịt hóa thiên nga' - Ảnh 8
Phi Thanh Vân từ bỏ làn da nâu để theo đuổi hình tượng búp bê sứ - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân - từ 'Cô gái xấu xí' đến hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017: Giật hết cả mình nhìn lại hành trình 'vịt hóa thiên nga' - Ảnh 9

Phi Thanh Vân - từ 'Cô gái xấu xí' đến hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017: Giật hết cả mình nhìn lại hành trình 'vịt hóa thiên nga' - Ảnh 10

Phi Thanh Vân - từ 'Cô gái xấu xí' đến hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017: Giật hết cả mình nhìn lại hành trình 'vịt hóa thiên nga' - Ảnh 11
Sau vài lần "dao kéo", nhan sắc của nữ diễn viên đã có nhiều thay đổi nhưng cô lại mất điểm trong mắt khán giả khi diện trang phục hở hang và hành động quá lố trong các sự kiện - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân - từ 'Cô gái xấu xí' đến hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017: Giật hết cả mình nhìn lại hành trình 'vịt hóa thiên nga' - Ảnh 12

Phi Thanh Vân - từ 'Cô gái xấu xí' đến hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017: Giật hết cả mình nhìn lại hành trình 'vịt hóa thiên nga' - Ảnh 13

Phi Thanh Vân - từ 'Cô gái xấu xí' đến hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017: Giật hết cả mình nhìn lại hành trình 'vịt hóa thiên nga' - Ảnh 14
Ngày 15/7 vừa qua, Phi Thanh Vân đã trải qua ca đại phẫu thuật lần 3 gồm: nâng ngực, cấy mỡ mông, hút mỡ bụng, hút mỡ đùi. Hiện tại đây là ca phẫu thuật thẩm mỹ đắt nhất Việt Nam với chi phí gần nửa tỷ đồng - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân - từ 'Cô gái xấu xí' đến hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017: Giật hết cả mình nhìn lại hành trình 'vịt hóa thiên nga' - Ảnh 15
Trải qua nhiều lần "dao kéo", Phi Thanh Vân giờ đây vô cùng tự tin về thân hình quyến rũ của mình - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân - từ 'Cô gái xấu xí' đến hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017: Giật hết cả mình nhìn lại hành trình 'vịt hóa thiên nga' - Ảnh 16
Hiện tại, "nữ hoàng dao kéo" có cuộc sống đáng mơ ước khi có sự nghiệp thành công, con trai ngoan ngoãn và một người bạn trai giàu có - Ảnh: Internet

Vừa đăng quang, tân Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 - Phi Thanh Vân đã bị Cục Nghệ thuật biểu diễn 'sờ gáy'

Vừa đăng quang, tân Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 - Phi Thanh Vân đã bị Cục Nghệ thuật biểu diễn 'sờ gáy'

Đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) cho biết sẽ tiến hành kiểm tra việc Phi Thanh Vân tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 là đúng hay sai.

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Từ khóa:   Phi Thanh Vân Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 nữ hoàng dao kéo

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