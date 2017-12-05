Phi Thanh Vân - từ 'Cô gái xấu xí' đến hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017: Giật hết cả mình nhìn lại hành trình 'vịt hóa thiên nga'

Mới đây, Phi Thanh Vân đã khiến dư luận "dậy sóng" khi bất ngờ giành được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ.

Trong phần thi ứng xử của cuộc thi, Phi Thanh Vân đã không hề ngần ngại khi tự nhận vì quá xấu nên đã quyết tâm nhờ đến dao kéo để được trở thành công chúa. Câu trả lời của "nữ hoàng dao kéo" làm nhiều khán giả tò mò về nhan sắc trước đây trông như thế nào mà khiến cô chấp nhận chịu nhiều đau đớn để "lột xác".