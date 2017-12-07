Bị chê thi ứng xử quá lố gây cười, Phi Thanh Vân đáp trả đanh thép

Giải trí 07/12/2017 15:45

“Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân vừa chia sẻ về phần thi ứng xử “bá đạo” khiến nhiều khán giả bật cười tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 được tổ chức tại Mỹ.

Chưa hết vui mừng sau khi đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017, Phi Thanh Vân đã bị không ít người cười nhạo khi clip phần thi ứng xử của cô được lan truyền trên mạng. Trước sự chỉ trích của cộng đồng mạng về phần thi quá lố, gây cười, "Nữ hoàng dao kéo" cho biết cô cố tình sử dụng phương pháp hùng biện để tạo ấn tượng với ban giám khảo chứ không chỉ chào hỏi và trả lời như các thí sinh khác.

 

Người đẹp khẳng định mình rất thông minh khi đã chọn phương pháp này, nhờ đó được ban giám khảo chấm điểm tuyệt đối và đăng quang một cách thuyết phục, theo Ngoisao.net

Chưa dừng lại, “Nữ hoàng dao kéo” còn tự tin rằng nhiều người đánh giá cao sự thông minh của cô. “Vị giám đốc một công ty luật nổi tiếng tại Orlando Florida nói với ban tổ chức rằng anh ấy chưa bao giờ nghe một thí sinh hoa hậu nào diễn thuyết tuyệt vời như tôi”, Phi Thanh Vân chia sẻ.

Bị chê thi ứng xử quá lố gây cười, Phi Thanh Vân đáp trả đanh thép - Ảnh 1
Phi Thanh Vân vừa đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 - Ảnh: Internet

Trước đó, khi vừa đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017, Phi Thanh Vân khiến khán giả không khỏi bật cười khi xem lại phần thi ứng xử của mình. Nhiều dân mạng cho rằng: “Ban giám khảo chỉ hỏi một câu nhưng người đẹp này trả lời bằng cả cuộc đời”. Không đi thẳng vào câu hỏi, nữ diễn viên Cô gái xấu xí lại trả lời dài dòng, vòng vo làm tốn khá nhiều thời gian.

Sau đăng quang, dù đang bị Cục NTBD 'sờ gáy', Phi Thanh Vân vẫn vô tư tung tăng cùng bạn bè tới mức lộ cả nội y

Sau đăng quang, dù đang bị Cục NTBD 'sờ gáy', Phi Thanh Vân vẫn vô tư tung tăng cùng bạn bè tới mức lộ cả nội y

Trong lúc đang bị Cục Nghệ thuật biểu diễn kiểm tra có phải dự thi "chui" Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt tại Mỹ vừa qua hay không, Phi Thanh Vân vẫn hăng hái đi chơi cùng hội bạn đến nỗi lộ vùng nhạy cảm mà không hay biết.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Thanh Vân Hoa hậu Phi Thanh Vân Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017

TIN MỚI NHẤT

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 38 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 23 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp