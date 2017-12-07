Bị chê thi ứng xử quá lố gây cười, Phi Thanh Vân đáp trả đanh thép

“Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân vừa chia sẻ về phần thi ứng xử “bá đạo” khiến nhiều khán giả bật cười tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 được tổ chức tại Mỹ.
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Chưa hết vui mừng sau khi đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017, Phi Thanh Vân đã bị không ít người cười nhạo khi clip phần thi ứng xử của cô được lan truyền trên mạng. Trước sự chỉ trích của cộng đồng mạng về phần thi quá lố, gây cười, "Nữ hoàng dao kéo" cho biết cô cố tình sử dụng phương pháp hùng biện để tạo ấn tượng với ban giám khảo chứ không chỉ chào hỏi và trả lời như các thí sinh khác.
Người đẹp khẳng định mình rất thông minh khi đã chọn phương pháp này, nhờ đó được ban giám khảo chấm điểm tuyệt đối và đăng quang một cách thuyết phục, theo Ngoisao.net
Chưa dừng lại, “Nữ hoàng dao kéo” còn tự tin rằng nhiều người đánh giá cao sự thông minh của cô. “Vị giám đốc một công ty luật nổi tiếng tại Orlando Florida nói với ban tổ chức rằng anh ấy chưa bao giờ nghe một thí sinh hoa hậu nào diễn thuyết tuyệt vời như tôi”, Phi Thanh Vân chia sẻ.
Trước đó, khi vừa đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017, Phi Thanh Vân khiến khán giả không khỏi bật cười khi xem lại phần thi ứng xử của mình. Nhiều dân mạng cho rằng: “Ban giám khảo chỉ hỏi một câu nhưng người đẹp này trả lời bằng cả cuộc đời”. Không đi thẳng vào câu hỏi, nữ diễn viên Cô gái xấu xí lại trả lời dài dòng, vòng vo làm tốn khá nhiều thời gian.