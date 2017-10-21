Ngồi cạnh Phi Thanh Vân trong lớp học, Ngọc Trinh có thái độ biểu cảm kỳ lạ khiến ai cũng sốc

Sáng nay, Ngọc Trinh và Phi Thanh Vân đã có dịp gặp nhau tại một buổi học tài chính dành cho doanh nhân. "Nữ hoàng dao kéo" vô cùng thích thú livestream buổi học cũng như vui vẻ bắt chuyện với "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh.
Nữ diễn viên
Cô gái xấu xí khoe trên trang cá nhân: "Buổi học tài chính doanh nghiệp tại PTI. Cùng em yêu siêu mẫu, diễn viên, doanh nhân Ngọc Trinh và chị Phi Thanh Vân. Hôm nay 2 chị em ngồi cùng nhau vui như tết".
Phi Thanh Vân hào hứng chia sẻ về việc cùng đi học chung với "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh - Ảnh: Internet Thấy đàn chị livestream, Ngọc Trinh vui vẻ vẫy tay chào những người xem...
... Tuy nhiên, ngay sau đó, trái với vẻ tươi cười của Phi Thanh Vân, người đẹp Trà Vinh tỏ ra khá hờ hững cũng như không mấy vui vẻ trong lúc trò chuyện - Ảnh: Internet Thậm chí, ngay cả lúc Phi Thanh Vân chủ động cầm tay bắt chuyện, Ngọc Trinh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng làm nhiều người khó hiểu - Ảnh: Internet Cư dân mạng cho rằng "Nữ hoàng nội y" đang chăm chú với bài giảng của giáo viên nên mới có thái độ như thế - Ảnh: Internet Tuy nhiên, không ít người xem phát hiện ra dù không tập trung nghe giảng thì diễn viên Vòng eo 56 cũng dường như có ý né tránh "Người đẹp dao kéo" bên cạnh - Ảnh: Internet "Nữ hoàng nội y' vui vẻ trò chuyện với người bàn khác trong khi để Phi Thanh Vân một mình - Ảnh: Internet Nữ diễn viên Giải mã NT 56 chăm chú bấm điện thoại trong lúc rảnh - Ảnh: Internet Và dù không làm việc riêng, Ngọc Trinh cũng dường như đang "ngó lơ" Phi Thanh Vân - Ảnh: Internet Ngọc Trinh trước giờ luôn ghi điểm trong mắt người hâm mộ nhờ sự thân thiện và hòa đồng. Thế nhưng , khi ngồi cạnh Phi Thanh Vân nhiều người cảm thấy chân dài Venus không được thoải mái - Ảnh: Internet Không ít người xem cho rằng chỉ có một mình "Nữ hoàng dao kéo" cảm thấy buổi học này "vui như tết" mà thôi - Ảnh: Internet