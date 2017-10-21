Ngồi cạnh Phi Thanh Vân trong lớp học, Ngọc Trinh có thái độ biểu cảm kỳ lạ khiến ai cũng sốc

Sáng nay, Ngọc Trinh và Phi Thanh Vân đã có dịp gặp nhau tại một buổi học tài chính dành cho doanh nhân. "Nữ hoàng dao kéo" vô cùng thích thú livestream buổi học cũng như vui vẻ bắt chuyện với "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh.

Nữ diễn viên Cô gái xấu xí khoe trên trang cá nhân: "Buổi học tài chính doanh nghiệp tại PTI. Cùng em yêu siêu mẫu, diễn viên, doanh nhân Ngọc Trinh và chị Phi Thanh Vân. Hôm nay 2 chị em ngồi cùng nhau vui như tết".