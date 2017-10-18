'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân khiến fan ngượng chín mặt vì bị nhân viên massage làm lộ cả nhũ hoa

Giải trí 18/10/2017 16:42

Công chúng một lần nữa phải đỏ mặt khi Phi Thanh Vân bất ngờ để lộ vòng 1 trong lúc livestream do trang phục hở hang táo bạo của mình.

Tự hào với số đo 3 vòng nóng bỏng sau cuộc đại phẫu thuật thẩm mỹ chi phí hơn nửa tỷ đồng, Phi Thanh Vân ngày càng "nghiện" những trang phục hở hang, mát mẻ.

Không ít lần "Nữ hoàng dao kéo" khiến nhiều người phải ngượng chín mặt vì những lần lộ vùng nhạy cảm do trang phục thiếu vải.

Mới đây nhất, khi livestream trong lúc massage, nữ diễn viên Cô gái xấu xí cũng đã diện trang phục sexy "đốt mắt" người xem. Điều đáng chú ý là chiếc váy 2 dây mỏng manh của người đẹp không thể bảo vệ được vòng 1 "ngồn ngộn" của cô trong lúc giao lưu với khán giả.

'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân lộ cả núm vú khi đi massage
Sau khi công bố người yêu đại gia, Phi Thanh Vân diện trang phục gợi cảm đi làm đẹp - Ảnh: Internet

'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân lộ cả núm vú khi đi massage
Vòng 1 khủng của người đẹp cứ chực trào ra ngoài lớp váy mỏng - Ảnh: Internet

'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân lộ cả núm vú khi đi massage
"Nữ hoàng dao kéo" liên tục phải dùng tay che ngực trong lúc livestream - Ảnh: Internet

'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân lộ cả núm vú khi đi massage
Dây áo bé tí dường như không đủ sức đỡ nổi bộ ngực gần 1m của cô nàng - Ảnh: Internet

'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân lộ cả núm vú khi đi massage
Mặc dù người đẹp đã dùng khăn che chắn nhưng vẫn để lộ 2/3 phần ngực - Ảnh: Internet

'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân lộ cả núm vú khi đi massage
Tuy nhiên, nhân viên massage trong lúc làm việc quá hăng say đã vô tình làm lộ nhũ hoa của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân lộ cả núm vú khi đi massage
Không hề hay biết mình đang "đốt mắt" khán giả, Phi Thanh Vân vẫn vô tư livestram - Ảnh: Internet

'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân lộ cả núm vú khi đi massage
Nhận ra sự cố lộ hàng, nhân viên massage đã nhanh tay kéo phần áo lên trên giúp nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Sau ca đại phẫu để nâng ngực, độn mông và thu gọn eo, Phi Thanh Vân đã sở hữu thân hình theo cô là hoàn hảo với số đo 3 vòng là 93-60-104 cm.

Nữ diễn viên Cô gái xấu xí liên tục xuất hiện tại các sự kiện trong những bộ cánh hở hang để khoe thân hình của mình và theo đó cũng không ít lần gặp phải các sự cố lộ vùng nhạy cảm.

'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân lộ cả núm vú khi đi massage
Sau khi "lột xác", Phi Thanh Vân rất chăm chỉ khoe vóc dáng chữ S trong những bộ cánh táo bạo - Ảnh: Internet

'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân lộ cả núm vú khi đi massage
Công chúng nhiều lần phải lắc đầu ngán ngẩm trước cách khoe vóc dáng có phần phản cảm của "Nữ hoàng thị phi" - Ảnh: Internet

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