'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân khiến fan ngượng chín mặt vì bị nhân viên massage làm lộ cả nhũ hoa

Công chúng một lần nữa phải đỏ mặt khi Phi Thanh Vân bất ngờ để lộ vòng 1 trong lúc livestream do trang phục hở hang táo bạo của mình.

Tự hào với số đo 3 vòng nóng bỏng sau cuộc đại phẫu thuật thẩm mỹ chi phí hơn nửa tỷ đồng, Phi Thanh Vân ngày càng "nghiện" những trang phục hở hang, mát mẻ. Không ít lần "Nữ hoàng dao kéo" khiến nhiều người phải ngượng chín mặt vì những lần lộ vùng nhạy cảm do trang phục thiếu vải.

Mới đây nhất, khi livestream trong lúc massage, nữ diễn viên Cô gái xấu xí cũng đã diện trang phục sexy "đốt mắt" người xem. Điều đáng chú ý là chiếc váy 2 dây mỏng manh của người đẹp không thể bảo vệ được vòng 1 "ngồn ngộn" của cô trong lúc giao lưu với khán giả.

Sau ca đại phẫu để nâng ngực, độn mông và thu gọn eo, Phi Thanh Vân đã sở hữu thân hình theo cô là hoàn hảo với số đo 3 vòng là 93-60-104 cm. Nữ diễn viên Cô gái xấu xí liên tục xuất hiện tại các sự kiện trong những bộ cánh hở hang để khoe thân hình của mình và theo đó cũng không ít lần gặp phải các sự cố lộ vùng nhạy cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-hoang-dao-keo-phi-thanh-van-khien-fan-nguong-chin-mat-vi-bi-nhan-vien-massage-lam-lo-ca-nhu-hoa-249231.html