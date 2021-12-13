Ngọc Trinh và bạn thân siêu giàu càn quét trung tâm thương mại, “choáng” với số tiền chi trong 30 phút

Hậu trường 13/12/2021 14:19

“Nữ hoàng nội y” của showbiz Việt lại tiếp tục khiến dân tình trầm trồ với độ giàu có, sang chảnh và đặc biệt là độ “chịu chi” khi đi mua sắm hàng hiệu.

Vốn không còn xa lạ với những màn đập hộp hàng hiệu khiến nhiều người ao ước, Ngọc Trinh mới đây đã tiếp tục quay trở lại với series đập hộp của mình sau 1 thời gian. Tuy nhiên, lần này, người đẹp bất ngờ xuất hiện trong video của người bạn thân siêu giàu - Shynh (tên thật Lê Thị Xuân). Cô được công chúng biết đến là nữ chủ tịch xinh đẹp và sang chảnh, hiện đang là bà chủ tập toàn mỹ phẩm lớn nhất nhì Việt Nam.

Ngọc Trinh và bạn thân siêu giàu càn quét trung tâm thương mại, “choáng” với số tiền chi trong 30 phút - Ảnh 1

Ngọc Trinh và bạn thân siêu giàu càn quét trung tâm thương mại, “choáng” với số tiền chi trong 30 phút - Ảnh 2

Đôi bạn cùng nhau xuất hiện trên chiếc siêu xe vô cùng sang chảnh, diện đồ ăn ý và cùng nhau “càn quét” khắp các cửa hàng luxury brand. Trong lần này, nhiệm vụ của Ngọc Trinh là làm “nhà tư vấn” cho cô bạn của mình để mua những chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ. Đúng với sở trường của mình, chỉ trong vòng khoảng 30 phút, “yêu nữ hàng hiệu” của showbiz Việt đã thu về cho cô bạn những món đồ hiệu với tổng số tiền gần nửa tỷ đồng.

Ngọc Trinh và bạn thân siêu giàu càn quét trung tâm thương mại, “choáng” với số tiền chi trong 30 phút - Ảnh 3 

 

Ngọc Trinh và bạn thân siêu giàu càn quét trung tâm thương mại, “choáng” với số tiền chi trong 30 phút - Ảnh 4

Ngọc Trinh và người bạn thân siêu giàu khiến nhiều người phải trầm trồ vì màn mua hàng hiệu đắt đỏ không nhìn giá.

Theo người đẹp gốc Trà Vinh chia sẻ, cô và Shynh đã thân thiết với nhau được hơn 5 năm nay và có chung một niềm đam mê đặc biệt với hàng hiệu. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Ngọc Trinh cùng cô bạn chủ tịch lại cùng nhau đi mua sắm, tán gẫu. Ngọc Trinh cũng là người thường xuyên tư vấn về phong cách ăn mặc, trang điểm cho cô em gái của mình.

Ngọc Trinh và bạn thân siêu giàu càn quét trung tâm thương mại, “choáng” với số tiền chi trong 30 phút - Ảnh 5

Ngọc Trinh và bạn thân siêu giàu càn quét trung tâm thương mại, “choáng” với số tiền chi trong 30 phút - Ảnh 6

Được mệnh danh là “yêu nữ hàng hiệu” của showbiz Việt, Ngọc Trinh suốt nhiều năm qua luôn nằm trong top những mỹ nhân “bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền” và giữ được sức hút vô cùng lớn với công chúng. Dù không tham gia nhiều hoạt động showbiz, thế nhưng, mỗi khi xuất hiện, Ngọc Trinh luôn trở thành “tâm điểm” với những món hàng hiệu khét tiếng và không ngại chi hàng trăm, hàng tỷ đồng cho món đồ yêu thích.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh sao việt Ngọc Trinh hàng hiệu

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