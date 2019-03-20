Ngọc Trinh phát ngôn gây bão: 'Phụ nữ như bìa sách, bìa không đẹp thì chẳng ai lật bên trong'

Sau thời gian im hơi lặng tiếng, Ngọc Trinh tiếp tục khiến cư dân mạng "dậy sóng" với phát ngôn bàn về sắc đẹp của phụ nữ.

Ở tuổi 30, Ngọc Trinh chưa lập gia đình nhưng luôn có những câu nói triết lý về phận đàn bà, sắc đẹp và tình tiền. Mới đây, người đẹp tiếp tục gây choáng khi chia sẻ câu nói của Marilyn Monroe để bàn về vẻ đẹp của phụ nữ. Theo đó, chân dài Trà Vinh cho rằng phụ nữ cũng giống như một cuốn sách, nếu cuốn sách có bìa đẹp thì đàn ông mới lật xem bên trong. Còn nếu bìa sách không bắt mắt thì họ cũng chẳng thèm khám phá xem bên trong có những gì. "Trong mắt đàn ông, phụ nữ cũng giống như một cuốn sách. Nếu bìa không đẹp thì họ sẽ chẳng buồn lật xem nội dung bên trong", Ngọc Trinh viết.

Ngọc Trinh khoe khoảnh khắc đẹp ngẩn ngơ bên loạt đồ hiệu đắt đỏ - Ảnh: Internet Bài chia sẻ của "Nữ hoàng nội y" nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phần đông ý kiến khán giả không đồng tình với quan điểm của người đẹp. Nhiều người cho rằng, phụ nữ đôi khi không đẹp bên ngoài nhưng cũng sẽ có những điểm duyên dáng khác có thể thu hút đàn ông. Quan điểm của Ngọc Trinh khiến một số anti-fan cho rằng cô quá tự tin về bản thân. Điều này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho những cô gái có vẻ ngoài không mấy thu hút.

Ngọc Trinh vốn nổi tiếng với nhiều câu nói sốc óc - Ảnh: Internet Vẻ đẹp không tì vết của Ngọc Trinh ở tuổi 30 - Ảnh: Internet Ngọc Trinh hiện đã chạm ngưỡng 30 nhưng vẫn chưa có ý định lập gia đình. Sau cuộc tình ồn ào với tỷ phú Hoàng Kiều, người đẹp nhiều lần úp mở về thông tin có bạn trai nhưng sau đó lại nhanh chóng phủ nhận. Tuy nhiên, cuối năm 2018 chân dài Trà Vinh khẳng định đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Tuy “Nữ hoàng nội y” không hé lộ người đó là ai nhưng khán giả đều ngầm hiểu đây là một đại gia khét tiếng. Trước đây, Ngọc Trinh từng tâm sự bạn trai có thể không đẹp nhưng không thể nghèo hơn cô. Dường như, lần này Ngọc Trinh khá nghiêm túc với mối quan hệ mới. Cô còn dự định sẽ tiến xa hơn với tình yêu này.

Ngọc Trinh: "Sợ hôn bạn diễn trên giường vì lo nảy sinh tình cảm" Ngọc Trinh cho hay cô thấy rất khó khăn khi phải diễn cảnh hôn bạn trai trên giường vì sợ sẽ phát sinh tình cảm trong phim Vu quy đại náo.

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