Kỷ niệm 2 năm về chung nhà, Ngọc Lan viết tâm thư dài kể lại hành trình tình yêu đầy chông gai của mình và ông xã Thanh Bình.

Mới đây, Ngọc Lan bất ngờ đăng tải bức tâm thư dài kể về hành trình yêu và cưới nhiều kỷ niệm với ông xã Thanh Bình. “Kiều nữ” tiết lộ cô và ông xã ban đầu chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết. Ngọc Lan thường xuyên tâm sự và chia sẻ cùng anh những bế tắc, khủng hoảng trong cuộc sống và công việc. Theo thời gian, tình bạn của cả hai đã phát triển thành tình yêu. Là người của công chúng nên khi mới quen cả Thanh Bình và Ngọc Lan đều rất ngại xuất hiện ở chốn đông người vì sợ thị phi. Nữ diễn viên tiết lộ, có những lúc cô muốn công khai rằng mình đã tìm được tình yêu nhưng không đủ can đảm. Còn về phía Thanh Bình, anh chỉ dám đăng tải hình ảnh từ sau lưng hoặc che mặt vì sợ ai đó sẽ nhận ra. Vượt qua nỗi sợ của bản thân, cuối cùng cặp đôi cũng quyết định công khai với công chúng.

Hình ảnh Ngọc Lan hạnh phúc nắm tay Thanh Bình bước lên làm lễ cưới trong phim - Ảnh: FBNV Ngọc Lan hạnh phúc chia sẻ: “Rồi cũng đến 1 ngày anh can đảm để công khai với khán giả chúng tôi là một nửa của nhau vào ngày đầu tiên của năm mới, tôi vui, tôi hạnh phúc, tôi tự hào đến rơi nước mắt... Thời gian yêu nhau xảy ra biết bao nhiêu biến cố, anh vẫn là người bên cạnh và an ủi tôi, có những lúc tuyệt vọng nhưng rồi những lời chia sẻ tâm sự của anh đã làm tôi nhẹ lòng và vơi bớt đi... Mỗi ngày bên nhau là khoảng thời gian chúng tôi nhận ra tình yêu của cả 2 lại càng thăng hoa, càng hiểu nhau hơn... Đời người dài không ai biết số phận mình sẽ thế nào nhưng đã đi cùng nhau, đã đối xử tốt với nhau thì 1 ngày cũng trân trọng, trân trọng về những gì mà cả 2 đã dành cho nhau. Và cũng đến lúc về cùng 1 nhà, ngày anh bước đến nhà để nắm chặt tay tôi, nghe lời dặn dò của mẹ tôi để bước sang 1 trang mới là ngày tôi hạnh phúc nhất...”. Kỷ niệm 2 năm bên nhau, Ngọc Lan kể về tình yêu với Thanh Bình - Ảnh: FBNV Tổ ấm hạnh phúc vẹn tròn của vợ chồng Thanh Bình và Ngọc Lan sau 2 năm chung sống - Ảnh: FBNV Ngoài những kỷ niệm khó quên khi yêu nhau, Ngọc Lan còn chia sẻ niềm hạnh phúc khi lần đầu làm vợ, làm mẹ. Tự nhận mình vụng về chuyện bếp núc và quán xuyến gia đình nhưng Ngọc Lan lại khiến nhiều chị em ngưỡng mộ vì được ông xã Thanh Bình yêu thương và giúp đỡ.

Ngọc Lan tâm sự: “Rồi đến ngày con chào đời, từng cử chỉ, sự chăm sóc, lo lắng của anh làm tôi vui và tin mình thật sự may mắn vì đã có 1 người chồng như thế... Tôi vụng về, phần bếp núc gần như tôi không giỏi, việc quán xuyến nhà không hay nhưng anh vẫn không nề hà về tôi. Anh chăm con giỏi hơn tôi, anh là người khó tính và có phần nghiêm khắc trong quá trình nuôi dạy con nhưng tôi nghĩ nó sẽ là 1 hành trang tốt cho con sau này... Từ lúc có con và khi con lớn dần thì niềm vui càng nhiều hơn, thấu hiểu và nhường nhịn nhau nhiều hơn cũng vì con, vì tương lai, vì hạnh phúc của gia đình”. Công chúng vẫn đang chờ đợi một đám cưới chính thức của đôi vợ chồng trẻ - Ảnh: FBNV Cuối bài viết, Ngọc Lan một lần nữa nhấn mạnh, 2 năm bên nhau là thời gian cô cảm thấy hạnh phúc và viên mãn nhất. “Cám ơn anh vì đã là một người chồng tuyệt vời của em 2 năm qua và cho một gia đình nhỏ trọn vẹn yêu thương, giúp em có thêm niềm tin và động lực để phấn đấu nhiều hơn trong sự nghiệp của mình! Hạnh phúc của em là nụ cười của anh và sự trưởng thành của Louis. Hãy cùng nhau nắm tay vẽ tiếp bức tranh của gia đình mình anh nhé!”, Ngọc Lan tâm sự.

Ngọc Lan mách bí kíp nhận biết đàn ông yêu thật lòng, chị em chia sẻ rần rần vì quá hay Diễn viên Ngọc Lan khuyên chị em không nên nghe lời đường mật hay những hành động lãng mạn của đàn ông mà phải nhìn vào điểm này.

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