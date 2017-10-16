Ngỡ ngàng với những bức ảnh để đời chưa từng được công bố của danh ca Thanh Tuyền

Hậu trường 16/10/2017 13:40

Trước ngày liveshow "Chế Linh & Thanh Tuyền - Con đường xưa em đi" diễn ra vào tối 2/11 sắp tới tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (TP.Hà Nội), nữ danh ca Thanh Tuyền bất ngờ chia sẻ những bức ảnh để đời của mình.

Thanh Tuyền cho biết,  những bức ảnh này được bà cất giữ từ những ngày đầu mới bước chân đi hát cho tới tận bây giờ, lưu đính cẩn thận trong từng cuốn album bằng tất cả tình yêu và sự tự hào về cuộc đời hoạt động nghệ thuật vàng son.

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Danh ca Thanh Tuyền tên thật là Phạm Như Mai, sinh năm 1948. Bà sinh ra ở Đà Lạt, mảnh đất mà theo nữ danh ca này là "ai đến một lần cũng sẽ nhớ mãi, đến rồi không muốn đi, đi rồi lại muốn trở lại" - Ảnh: Internet

Từ nhỏ, Thanh Tuyền đã có bản tính hiếu động và không chịu an phận nên dù người mẹ của bà chỉ ao ước nuôi cho con học hết tiểu học, học cho biết cái chữ là đủ… bà đã nỗ lực học để bằng mọi giá thi đỗ vào trung học.

Nhưng, ngay từ nhỏ, ai cũng khen bà có giọng hát hay và lớn lên nếu trở thành ca sĩ thì sẽ không thua kém gì ai. Cũng chính giọng hát khỏe khoắn, đầy nội lực, có sức âm vang làm rộn rã cả không gian đã đưa Thanh Tuyền trở thành một nữ ca sĩ được nhiều thế hệ hâm mộ.

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Năm 1964, khi mới 14 tuổi, bà được đưa về Sài Gòn và bắt đầu sự nghiệp "trôi một đời theo giọng hát của mình" - Ảnh: Internet

Trong những bức ảnh được danh ca Thanh Tuyền công bố lần này, có cả những tấm hình chụp cùng người bạn diễn ăn ý của mình – danh ca Chế Linh. Bắt đầu song ca với nhau từ năm 1967, cặp danh ca này ngay lập tức gây tiếng vang và tạo nên "cơn sốt" trong giới yêu nhạc lúc bấy giờ.

Ngỡ ngàng với những bức ảnh để đời chưa từng được công bố của danh ca Thanh Tuyền - Ảnh 3
Chế Linh - Thanh Tuyền với những lần đứng chung sân khấu đã trở thành hiện tượng có sức mê hoặc người nghe và được khán giả xem là cặp "tình nhân" đẹp nhất trong làng nhạc vàng từ trước đến nay - Ảnh: Internet

Với chất giọng đặc trưng, hơi rè nhưng độc đáo và đầy chất tự sự, những ca khúc qua giọng hát của Chế Linh có sức lay động mạnh mẽ đến người nghe. Trong khi đó, chất giọng trữ tình cao vút nhưng ngập tràn cảm xúc của Thanh Tuyền không lẫn vào đâu được bởi sự đặc biệt, cách luyến láy rất tự nhiên đã chạm đến đẳng cấp của một ca sĩ hàng đầu ở dòng nhạc bolero, nhạc bình dân mà người ta lâu nay vẫn thường gọi ngắn gọn là nhạc “sến”. 

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Hai giọng hát “sến” không thể đẹp hơn của Chế Linh và Thanh Tuyền đã hòa vào với nhau tạo thành những bản nhạc vàng chạm tới tận cùng cảm xúc của người nghe - Ảnh: Internet

Trong liveshow diễn ra vào đêm 2/11 sắp tới, "cặp song ca vàng" Chế Linh - Thanh Tuyền sẽ làm sống lại nhiều bản tình ca của các nhạc sĩ tên tuổi như: Hoài Linh, Lam Phương, Anh Bằng, Tô Thanh Tùng, Giáp Văn Thạch, Duy Yên, Song Ngọc...

Chương trình hứa hẹn mang đến cho khán giả một không gian nhạc vàng giản dị, lắng đọng và đầy cảm xúc, để người yêu nhạc tìm thấy những rung động về tình yêu, tình người trong cuộc sống.  

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