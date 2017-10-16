Ngỡ ngàng với những bức ảnh để đời chưa từng được công bố của danh ca Thanh Tuyền

Thanh Tuyền cho biết, những bức ảnh này được bà cất giữ từ những ngày đầu mới bước chân đi hát cho tới tận bây giờ, lưu đính cẩn thận trong từng cuốn album bằng tất cả tình yêu và sự tự hào về cuộc đời hoạt động nghệ thuật vàng son.

Nhưng, ngay từ nhỏ, ai cũng khen bà có giọng hát hay và lớn lên nếu trở thành ca sĩ thì sẽ không thua kém gì ai. Cũng chính giọng hát khỏe khoắn, đầy nội lực, có sức âm vang làm rộn rã cả không gian đã đưa Thanh Tuyền trở thành một nữ ca sĩ được nhiều thế hệ hâm mộ.

Từ nhỏ, Thanh Tuyền đã có bản tính hiếu động và không chịu an phận nên dù người mẹ của bà chỉ ao ước nuôi cho con học hết tiểu học, học cho biết cái chữ là đủ… bà đã nỗ lực học để bằng mọi giá thi đỗ vào trung học.

Trong những bức ảnh được danh ca Thanh Tuyền công bố lần này, có cả những tấm hình chụp cùng người bạn diễn ăn ý của mình – danh ca Chế Linh. Bắt đầu song ca với nhau từ năm 1967, cặp danh ca này ngay lập tức gây tiếng vang và tạo nên "cơn sốt" trong giới yêu nhạc lúc bấy giờ.

Với chất giọng đặc trưng, hơi rè nhưng độc đáo và đầy chất tự sự, những ca khúc qua giọng hát của Chế Linh có sức lay động mạnh mẽ đến người nghe. Trong khi đó, chất giọng trữ tình cao vút nhưng ngập tràn cảm xúc của Thanh Tuyền không lẫn vào đâu được bởi sự đặc biệt, cách luyến láy rất tự nhiên đã chạm đến đẳng cấp của một ca sĩ hàng đầu ở dòng nhạc bolero, nhạc bình dân mà người ta lâu nay vẫn thường gọi ngắn gọn là nhạc “sến”.

Trong liveshow diễn ra vào đêm 2/11 sắp tới, "cặp song ca vàng" Chế Linh - Thanh Tuyền sẽ làm sống lại nhiều bản tình ca của các nhạc sĩ tên tuổi như: Hoài Linh, Lam Phương, Anh Bằng, Tô Thanh Tùng, Giáp Văn Thạch, Duy Yên, Song Ngọc...

Chương trình hứa hẹn mang đến cho khán giả một không gian nhạc vàng giản dị, lắng đọng và đầy cảm xúc, để người yêu nhạc tìm thấy những rung động về tình yêu, tình người trong cuộc sống.