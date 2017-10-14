Vừa về nước, nghệ sĩ Ngọc Huyền liền cùng mẹ làm điều này khiến ai cũng cảm động

Hậu trường 14/10/2017 11:35

Mới về nước được ít ngày nhưng nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền đã cùng mẹ đến thăm Viện dưỡng lão nghệ sĩ và chùa Kỳ Quang tại TP.HCM. Hành động ý nghĩa của cô đã nhận được nhiều tình cảm cũng như quan tâm của khán giả.

Về nước lần này, nữ nghệ sĩ cùng mẹ, em họ và diễn viên điện ảnh Hòa Hiệp đến thăm hỏi, trao quà cho các nghệ sĩ neo đơn tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ TP.HCM và chùa Kỳ Quang 2 - nơi nuôi dưỡng trẻ em mồ côi khuyết tật. 

Vừa về nước, nghệ sĩ Ngọc Huyền liền cùng mẹ làm điều này khiến ai cũng cảm động - Ảnh 1
Nghệ sĩ Ngọc Huyền cùng mẹ ruột (đeo kính) và diễn viên Hòa Hiệp thăm hỏi các tiền bối ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ TP.HCM - Ảnh: Internet

Vừa về nước, nghệ sĩ Ngọc Huyền liền cùng mẹ làm điều này khiến ai cũng cảm động - Ảnh 2
Nữ nghệ sĩ trao tặng một số tiền nhỏ cùng với 30 phần quà - Ảnh: Internet

Vừa về nước, nghệ sĩ Ngọc Huyền liền cùng mẹ làm điều này khiến ai cũng cảm động - Ảnh 3
Bên cạnh đó, cô cũng trích riêng 4 triệu đồng tặng cho nghệ sĩ Hùng Minh - Ảnh: Internet

Vừa về nước, nghệ sĩ Ngọc Huyền liền cùng mẹ làm điều này khiến ai cũng cảm động - Ảnh 4
Ngọc Huyền trò chuyện vui vẻ và ân cần chỉnh sửa lại kính cho một nghệ sĩ lớn tuổi - Ảnh: Internet

Vừa về nước, nghệ sĩ Ngọc Huyền liền cùng mẹ làm điều này khiến ai cũng cảm động - Ảnh 5
Nữ nghệ sĩ cải lương tài năng cùng mẹ thăm hỏi, động viên một bậc tiền bối đang nằm trên giường bệnh - Ảnh: Internet

Vừa về nước, nghệ sĩ Ngọc Huyền liền cùng mẹ làm điều này khiến ai cũng cảm động - Ảnh 6
Cũng trong ngày, Ngọc Huyền cùng Hòa Hiệp và Nam vương Tiến Phạm ghé thăm chùa Kỳ Quang 2, nơi nuôi dưỡng nhiều trẻ em mồ côi và khuyết tật - Ảnh: Internet

Vừa về nước, nghệ sĩ Ngọc Huyền liền cùng mẹ làm điều này khiến ai cũng cảm động - Ảnh 7
Tại đây, cô đã tặng 15 triệu đồng tiền mặt cùng 30 phần quà cho đại diện của chùa - Ảnh: Internet

Vừa về nước, nghệ sĩ Ngọc Huyền liền cùng mẹ làm điều này khiến ai cũng cảm động - Ảnh 8
 Nghệ sĩ Ngọc Huyền chia sẻ với Saostar: "Tôi cảm thấy bản thân mình may mắn khi có được cuộc sống đầy đủ, viên mãn. Tôi luôn muốn chia sẻ với những người kém may mắn trong điều kiện có thể” - Ảnh: Internet

Vừa về nước, nghệ sĩ Ngọc Huyền liền cùng mẹ làm điều này khiến ai cũng cảm động - Ảnh 9
Nữ nghệ sĩ cho biết thêm, quỹ từ thiện mà mình quyên góp vẫn còn dư tiền nên cô sẽ tìm thêm một số địa điểm khó khăn khác tại TP.HCM để giúp đỡ - Ảnh: Internet

Kết hôn với con trai danh ca Thanh Tuyền vào năm 2002, Ngọc Huyền quyết định rời quê hương và định cư tại Mỹ. Dù hoạt động chủ yếu tại thị trường hải ngoại nhưng cô vẫn được khán giả quê nhà yêu mến. Sau 15 năm, NSƯT Ngọc Huyền lần đầu được cấp phép biểu diễn ở Việt Nam. Xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất vào trưa 11/10, nữ nghệ sĩ hạnh phúc trong sự đón chào nồng nhiệt của fan.

Vừa về nước, nghệ sĩ Ngọc Huyền liền cùng mẹ làm điều này khiến ai cũng cảm động - Ảnh 10
Ngọc Huyền hạnh phúc trong sự chào đón của người hâm mộ - Ảnh: Internet

Lần trở về này, nghệ sĩ thực hiện đêm nhạc duy nhất mang tên Trăm nhớ ngàn thương vào ngày 20/10 tại phòng trà để gặp gỡ khán giả. Trong đêm nhạc chị sẽ vừa hát ca cổ vừa hát tân nhạc.

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