Vừa về nước, nghệ sĩ Ngọc Huyền liền cùng mẹ làm điều này khiến ai cũng cảm động

Mới về nước được ít ngày nhưng nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền đã cùng mẹ đến thăm Viện dưỡng lão nghệ sĩ và chùa Kỳ Quang tại TP.HCM. Hành động ý nghĩa của cô đã nhận được nhiều tình cảm cũng như quan tâm của khán giả.

Về nước lần này, nữ nghệ sĩ cùng mẹ, em họ và diễn viên điện ảnh Hòa Hiệp đến thăm hỏi, trao quà cho các nghệ sĩ neo đơn tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ TP.HCM và chùa Kỳ Quang 2 - nơi nuôi dưỡng trẻ em mồ côi khuyết tật.

Kết hôn với con trai danh ca Thanh Tuyền vào năm 2002, Ngọc Huyền quyết định rời quê hương và định cư tại Mỹ. Dù hoạt động chủ yếu tại thị trường hải ngoại nhưng cô vẫn được khán giả quê nhà yêu mến. Sau 15 năm, NSƯT Ngọc Huyền lần đầu được cấp phép biểu diễn ở Việt Nam. Xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất vào trưa 11/10, nữ nghệ sĩ hạnh phúc trong sự đón chào nồng nhiệt của fan.

Lần trở về này, nghệ sĩ thực hiện đêm nhạc duy nhất mang tên Trăm nhớ ngàn thương vào ngày 20/10 tại phòng trà để gặp gỡ khán giả. Trong đêm nhạc chị sẽ vừa hát ca cổ vừa hát tân nhạc.

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