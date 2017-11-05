Ngỡ ngàng với cuộc sống giản dị, không sang chảnh hay hàng hiệu của tân Hoa hậu Hoàn cầu Đỗ Trần Khánh Ngân

Cuộc sống đơn giản, không hàng hiệu hay sang chảnh của tân Hoa hậu Hoàn cầu Đỗ Trần Khánh Ngân làm nhiều người bất ngờ cũng như thêm yêu mến.

Tối 3/11 (rạng sáng 4/11 theo giờ Việt Nam), Đỗ Trần Khánh Ngân đã xuất sắc vượt qua nhiều người đẹp trên thế giới để giành vương miện Hoa hậu Hoàn cầu - một trong 8 cuộc thi về sắc đẹp uy tín và lớn nhất trên thế giới.

So với những người đẹp tham gia các đấu trường nhan sắc khác, Khánh Ngân lên đường khá thầm lặng. Cô chỉ đi một mình, thậm chí không có trợ lý hay chuyên gia trang điểm. Mọi thứ chân dài Đồng Nai đều phải tự lo từ đầu đến cuối.

Vượt qua mọi khó khăn, những cố gắng hết mình đã giúp người đẹp nhận được tình cảm yêu mến từ khán giả và chiến thắng của cô là hoàn toàn thuyết phục, xứng đáng.

Đi thi 1 mình, Tân Hoa hậu Hoàn cầu 2017 Khánh Ngân tự mình trang điểm trong hậu trường Khánh Ngân hoàn toàn phải tự mình chuẩn bị từng công đoạn trước khi tham gia vào đêm chung kết và đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngo-ngang-voi-cuoc-song-gian-di-khong-sang-chanh-hay-hang-hieu-cua-tan-hoa-hau-hoan-cau-do-tran-khanh-ngan-253166.html