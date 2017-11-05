Ngỡ ngàng với cuộc sống giản dị, không sang chảnh hay hàng hiệu của tân Hoa hậu Hoàn cầu Đỗ Trần Khánh Ngân

Hậu trường 05/11/2017 09:52

Cuộc sống đơn giản, không hàng hiệu hay sang chảnh của tân Hoa hậu Hoàn cầu Đỗ Trần Khánh Ngân làm nhiều người bất ngờ cũng như thêm yêu mến.

Tối 3/11 (rạng sáng 4/11 theo giờ Việt Nam), Đỗ Trần Khánh Ngân đã xuất sắc vượt qua nhiều người đẹp trên thế giới để giành vương miện Hoa hậu Hoàn cầu - một trong 8 cuộc thi về sắc đẹp uy tín và lớn nhất trên thế giới.

Cuộc sống giản dị của tân Hoa hậu Hoàn cầu Đỗ Trần Khánh Ngân
Vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký đến từ khắp nơi trên thế giới, Khánh Ngân bước lên bục cao nhất một cách thuyết phục - Ảnh: Internet

So với những người đẹp tham gia các đấu trường nhan sắc khác, Khánh Ngân lên đường khá thầm lặng. Cô chỉ đi một mình, thậm chí không có trợ lý hay chuyên gia trang điểm. Mọi thứ chân dài Đồng Nai đều phải tự lo từ đầu đến cuối.

Vượt qua mọi khó khăn, những cố gắng hết mình đã giúp người đẹp nhận được tình cảm yêu mến từ khán giả và chiến thắng của cô là hoàn toàn thuyết phục, xứng đáng.

Cuộc sống giản dị của tân Hoa hậu Hoàn cầu Đỗ Trần Khánh Ngân
Không có ê kíp hùng hậu, Đỗ Trần Khánh Ngân phải tự mình chuẩn bị mọi thứ - Ảnh: Internet

Cuộc sống giản dị của tân Hoa hậu Hoàn cầu Đỗ Trần Khánh Ngân
Sau khi đăng quang Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017, người đẹp Đồng Nai được nhiều nhãn hàng mời quảng cáo, trình diễn nên cuộc sống khá dư giả. Tuy nhiên, khác với những người chân dài khác, Khánh Ngân không hề khoe khoang cuộc sống sang chảnh hay những món đồ hiệu trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Cuộc sống giản dị của tân Hoa hậu Hoàn cầu Đỗ Trần Khánh Ngân
Trên trang cá nhân của người đẹp, hiếm khi có hình ảnh của hàng hiệu hay những chuyến du lịch sang trọng - Ảnh: FBNV

Cuộc sống giản dị của tân Hoa hậu Hoàn cầu Đỗ Trần Khánh Ngân
Đỗ Trần Khánh Ngân giản dị trong cuộc sống đời thường - Ảnh: FBNV

Cuộc sống giản dị của tân Hoa hậu Hoàn cầu Đỗ Trần Khánh Ngân
Phong cách thời trang năng động, tươi trẻ trong những chuyến du lịch - Ảnh: FBNV

Cuộc sống giản dị của tân Hoa hậu Hoàn cầu Đỗ Trần Khánh Ngân
Trong cuộc sống hằng ngày, Khánh Ngân thường chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp rạng ngời - Ảnh: FBNV

Cuộc sống giản dị của tân Hoa hậu Hoàn cầu Đỗ Trần Khánh Ngân
Xinh đẹp, duyên dáng và chưa dính bất kỳ scandal nào, Đỗ Trần Khánh Ngân là một trong số ít những mỹ nhân sống "sạch" và hoạt động nghệ thuật chân chính - Ảnh: FBNV

Đi thi 1 mình, Tân Hoa hậu Hoàn cầu 2017 Khánh Ngân tự mình trang điểm trong hậu trường

Đi thi 1 mình, Tân Hoa hậu Hoàn cầu 2017 Khánh Ngân tự mình trang điểm trong hậu trường

Khánh Ngân hoàn toàn phải tự mình chuẩn bị từng công đoạn trước khi tham gia vào đêm chung kết và đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017.

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