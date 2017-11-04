Vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017, Khánh Ngân đã bị 'đào mộ' ảnh quá khứ, có gì đó sai sai ở đây!

Nhiều người tỏ ra khá bất ngờ khi xem lại loạt ảnh quá khứ của Hoa hậu Hoàn cầu 2017 - Đỗ Trần Khánh Ngân.

Đêm chung kết cuộc thi Miss Globe 2017 vừa khép lại, người được xướng tên ở ngôi vị cao nhất là đại diện Việt Nam, Đỗ Trần Khánh Ngân. Xuất sắc vượt qua 61 người đẹp khác trên toàn thế giới, Khánh Ngân đã giành được chiếc vương miện cao quý và đem vinh quang về cho đất nước.

Vừa mới đăng quang, Khánh Ngân nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Và dân mạng đã nhanh chóng “đào mộ” loạt ảnh quá khứ của nàng tân Hoa hậu Hoàn cầu. Nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng khi xem loạt ảnh quá khứ của Hoa hậu sinh năm 1994.

Khánh Ngân xuất sắc đăng quang Hoa hậu tại Miss Globe 2017 Đại diện Việt Nam đã vượt qua hơn 60 thí sinh quốc tế để giành ngôi vị Hoa hậu tại một trong 8 đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới - Miss Globe 2017.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-dang-quang-hoa-hau-hoan-cau-2017-khanh-ngan-da-bi-dao-mo-anh-qua-khu-co-gi-do-sai-sai-o-day-253039.html