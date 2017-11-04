Vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017, Khánh Ngân đã bị 'đào mộ' ảnh quá khứ, có gì đó sai sai ở đây!

Giải trí 04/11/2017 13:45

Nhiều người tỏ ra khá bất ngờ khi xem lại loạt ảnh quá khứ của Hoa hậu Hoàn cầu 2017 - Đỗ Trần Khánh Ngân.

Đêm chung kết cuộc thi Miss Globe 2017 vừa khép lại, người được xướng tên ở ngôi vị cao nhất là đại diện Việt Nam, Đỗ Trần Khánh Ngân. Xuất sắc vượt qua 61 người đẹp khác trên toàn thế giới, Khánh Ngân đã giành được chiếc vương miện cao quý và đem vinh quang về cho đất nước.

Vừa mới đăng quang, Khánh Ngân nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Và dân mạng đã nhanh chóng “đào mộ” loạt ảnh quá khứ của nàng tân Hoa hậu Hoàn cầu. Nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng khi xem loạt ảnh quá khứ của Hoa hậu sinh năm 1994.

Khánh Ngân đã bị 'đào mộ' khi vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017,
Một mình dự thi nhưng Khánh Ngân đã khiến khán giả quê nhà tự hào khi giành được vương miện Hoa hậu Hoàn cầu 2017 - Ảnh: Internet

Khánh Ngân đã bị 'đào mộ' khi vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017,
Ngay sau khi đăng quang Miss Globe 2017, Khánh Ngân đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận - Ảnh: Internet

Khánh Ngân đã bị 'đào mộ' khi vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017,
Cư dân mạng đã ngay lập tức lùng sục ảnh quá khứ của cô. Nhiều khán giả khá bất ngờ với nhan sắc của Khánh Ngân ngày ấy - Ảnh: Internet

Khánh Ngân đã bị 'đào mộ' khi vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017,
Ngoại hình của Khánh Ngân không cuốn hút như hiện tại - Ảnh: Internet

Khánh Ngân đã bị 'đào mộ' khi vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017,
Cô nàng sở hữu làn da ngăm đen chắc khỏe chứ không trắng như bây giờ - Ảnh: Internet

Khánh Ngân đã bị 'đào mộ' khi vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017,
Đây là một trong những bức ảnh của Hoa hậu Hoàn cầu 2017 bị dân mạng "đào mộ" - Ảnh: Internet

Khánh Ngân đã bị 'đào mộ' khi vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017,
Lúc mới vào nghề người mẫu gương mặt cô được nhiều khán giả đánh giá là hơi thiếu tự nhiên - Ảnh: Internet

Khánh Ngân đã bị 'đào mộ' khi vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017,
Người đẹp sinh năm 1994 còn chụp ảnh nhí nhố thế này - Ảnh: Internet

Khánh Ngân đã bị 'đào mộ' khi vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu 2017,
Dễ dàng nhận ra so với trước đây, nhan sắc Khánh Ngân đã thay đổi khá nhiều - Ảnh: Internet

Khánh Ngân xuất sắc đăng quang Hoa hậu tại Miss Globe 2017

Khánh Ngân xuất sắc đăng quang Hoa hậu tại Miss Globe 2017

Đại diện Việt Nam đã vượt qua hơn 60 thí sinh quốc tế để giành ngôi vị Hoa hậu tại một trong 8 đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới - Miss Globe 2017.

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