Nghi vấn Mẹ ruột Tangmo không khởi kiện đòi lại oan uổng cho con gái vì sợ bị kiện ngược, cư dân mạng hết sức phẫn nộ?

Hậu trường 14/06/2022 14:59

Trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin mẹ Tangmo không còn ý định khởi kiện cho con gái vì lo sợ các mối hiểm họa đi kèm.

Trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin mẹ Tangmo không còn ý định khởi kiện cho con gái vì lo sợ các mối hiểm họa đi kèm. Trước đó mẹ Tangmo từng công bố quyết tâm theo vụ việc đến cùng, khởi kiện thủ phạm giết con gái chứ không phải một vụ tai nạn thông thường.

Nghi vấn Mẹ ruột Tangmo không khởi kiện đòi lại oan uổng cho con gái vì sợ bị kiện ngược, cư dân mạng hết sức phẫn nộ? - Ảnh 1
Mẹ Tangmo không còn ý định khởi kiện đòi công bằng cho con gái? Ảnh: Internet.

Mặc dù trước đó mẹ của nữ chính ‘chiếc lá cuốn bay’ đã nhất quyết đòi lại công bằng cho con mình. Việc này đã dằn vặt bà nhiều ngày qua. "Tôi rất đau vì những gì đã xảy ra với con gái mình. Tôi thật sự đã lãng phí suốt 3 tháng qua. Giờ đây tôi sẽ đấu tranh vì lẽ phải. Tôi sẽ chiến đấu vì con gái. Thật ra thời gian qua tôi cũng đã đấu tranh vì con gái nhưng không cho ai biết. Tôi có rất nhiều bằng chứng tự thu thập được nhưng nhiều người vẫn nghĩ tôi chẳng làm gì. Nếu tôi không giúp con mình thì tôi đã không sút đến 7kg vì không ngủ được". Do vậy, sự việc vốn đã chia thành 2 luồng ở dư luận nên động thái thay đổi của bà khiến rất nhiều người không khỏi hoang mang, bức xúc thêm một lần nữa.

Phần đông người cho rằng, Tangmo rơi xuống sông chắc chắn không thể là một vụ đuối nước bình thường, vì thế họ đã vô cùng ngạc nhiên. Nhiều người thậm chí tỏ ra tức giận khi mẹ Tangmo ‘quay xe’ sau những chờ đợi. Bản thân người mẹ đã từng bị chỉ trích 'bỏ mặc con gái' vì việc nhận 20 tỷ đồng và tuyên bố tha thứ cho 2 người đàn ông đi chung thuyền với nữ diễn viên.

Nghi vấn Mẹ ruột Tangmo không khởi kiện đòi lại oan uổng cho con gái vì sợ bị kiện ngược, cư dân mạng hết sức phẫn nộ? - Ảnh 2
Mẹ Tangmo. Ảnh: Saostar

Ấy thế nhưng, những điều mà CĐM lo lắng như trên lại không phải sự thật. Thực chất, mẹ Tangmo - Bà Panida Siriyudthayothin vẫn theo đuổi vụ việc. Bà đã nộp cho cảnh sát chiếc điện thoại của con gái nhằm mong họ vào công việc điều tra, tìm những bằng chứng quan trọng liên quan đến cái chết của con gái bà trước đó. Đồng thời, bà đề nghị giám định kĩ vết máu của con gái trên thuyền trước làn sóng dư luận đang vô cùng quan tâm vấn đề này.

Nghi vấn Mẹ ruột Tangmo không khởi kiện đòi lại oan uổng cho con gái vì sợ bị kiện ngược, cư dân mạng hết sức phẫn nộ? - Ảnh 3
Những thông tin hủy kiện là sai sự thật. Ảnh: Saostar

Người thân mẹ ruột Tangmo cũng khẳng định, thông tin Mae từ bỏ không khởi kiện là không đúng. Điều này dường như rò rỉ tại một trang fake nào đó nên hoàn toàn không phải sự thật.

Trước đó, khi nữ diễn viên được an táng, trang cá nhân của cô bất ngờ xuất hiện dòng trạng thái khiến CĐM xôn xao: "Chúng tôi chưa đi đâu. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi sự thật từ miệng của 5 người. Nhưng nếu họ không nói sự thật, chúng tôi sẽ tiết lộ sự thật cho tất cả các bạn biết cùng lúc những gì xảy ra trên tàu. Xóa dữ liệu di động, đừng tưởng không khôi phục được nhé bạn thân".

Bên cạnh đó bạn thân - kẻ tình nghi giết Tangmo cũng đã mạnh miệng, thách thức dư luận. Người bạn thân chia sẻ việc mình sẵn sàng đi tù nếu phát hiện là hung thủ giết Tangmo: "Tôi sẵn sàng đi tù nếu như tìm được bằng chứng tôi giết Tangmo"."Bạn nghĩ Tangmo rất dễ đánh lừa sao? Đó chính là một buổi họp mặt bạn bè để cùng nhau ăn uống thôi".

Nghi vấn Mẹ ruột Tangmo không khởi kiện đòi lại oan uổng cho con gái vì sợ bị kiện ngược, cư dân mạng hết sức phẫn nộ? - Ảnh 4
Nghi phạm là bạn thân giết Tangmo. Ảnh: Internet.

Vụ việc Tangmo rơi khỏi thuyền và mất tích khi đang dạo sông Chao Phraya cùng 5 người bạn (3 nam và 2 nữ). 2 ngày sau đó, thi thể của nữ diễn viên nổi ở giữa sông Chao Phraya được tìm thấy khiến không ít người xót xa. Hiện những tranh cãi về cái chết bí ẩn của người quá cố vẫn chưa có hồi kết.

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