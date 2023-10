Nghệ sĩ 'tự ái' tuyên bố ngừng làm từ thiện, TikToker nổi tiếng thẳng thắn: 'Nếu không có người này thì sẽ có người khác'

Theo anh, những lực lượng đi đầu trong việc trợ giúp đồng bào khó khăn vùng sâu vùng xa thường không được ai biết tới. Vì "những người ấy thường đi trong đêm tối, họ không thể vừa cứu người vừa cầm điện thoại như tôi livestream được".

Tiếp theo, anh không ngại ngừng khi thẳng thắn nêu quan điểm về "được - mất" của nghệ sĩ khi làm từ thiện. Anh nhận định, nhiều nghệ sĩ khi đi từ thiện đã "tranh thủ" mang theo ekip để PR quảng bá cho hình ảnh của mình. Với quan điểm của anh, nhiều nhãn hàng sẽ "chọn mặt gửi vàng", dùng những nghệ sĩ có tên tuổi đó để làm đại diện thương hiệu. Sau đó, các nghệ sĩ sẽ càng nổi tiếng và từ đây, họ kiếm được nhiều tiền hơn.

Nhận định về vấn đề này, theo Trương Quốc Anh, việc thiện là phải làm từ tâm, còn nếu làm từ thiện chỉ để đánh bóng tên tuổi sẽ không bền lâu.



Anh cho rằng nhiều nghệ sĩ làm từ thiện chỉ để đánh bóng tên tuổi - Ảnh minh họa: CAND

Ngoài ra, anh còn nhắc "nhẹ" đến những người nổi tiếng, những nghệ sĩ đã tuyên bố sẽ không tiếp tục đứng ra quyên góp rằng hậu quả sẽ "mất nhiều hơn được". Lý giải cho ý kiến trên, theo anh, nghệ sĩ ngoài việc đứng trên sân khấu thì cần phải xây dựng các hình ảnh đẹp ngoài đời thường qua các việc làm thiện nguyện, từ đó chứng minh được mình là người tốt, người "đáng để học hỏi", xứng đáng để trở thành một "thần tượng".

Hơn hết, anh nhắn nhủ đến cộng đồng mạng, những người đang cảm thấy thất vọng và buồn khi một số nghệ sĩ tuyên bố dừng đứng ra làm từ thiện chỉ vì xúc cảm cá nhân nên hiểu rõ: "Tre già măng mọc. Nếu không có người này đứng ra kêu gọi từ thiện thì sẽ có người khác. Tình tương thân tương ái đã tồn tại hàng nghìn năm trên đất nước Việt Nam rồi, sẽ không vì một cá nhân mà mất đi".

Hiện tại những chia sẻ trên của Trương Quốc Anh đang tiếp tục thu hút nhiều lượt bình luận, đa phần đều đồng ý với ý kiến của nam vlogger: "Bao nhiêu chiến sĩ cán bộ công an, bộ đội hi sinh trong các cuộc bão lũ thiên tai, hình như không ai nhớ tới mấy. Còn những thành phần đánh bóng tên tuổi thì lắm manh chiếu mới khắc ghi quá. Lệch lạc thật sự", "Riêng tôi nghệ sỹ nào nói từ bỏ từ thiện, đầu tiên - hủy theo dõi, thứ hai - không bao giờ ủng hộ các sản phẩm hay nhãn hàng mà nghệ sĩ đó làm ra hoặc đại diện", "Không có nghệ sĩ dân nghèo c*** hết rồi hả?",...

Nhận xét bên dưới bài viết của nam TikToker

Được biết, Trương Quốc Anh là một cán bộ của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. Ngoài lề công việc, khi tham gia mạng xã hội, anh dùng tiếng nói cá nhân để chia sẻ các nội dung đang được xã hội quan tâm. Thậm chí, khi các "fan" có yêu cầu "bóc mẽ" một sự việc nào đấy, anh sẵn sàng đứng ra phân tích chi tiết cặn kẽ, khiến nhiều người ngưỡng mộ, tin tưởng.