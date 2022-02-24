Nghệ sĩ Ngọc Đáng qua đời ở Mỹ sau thời gian điều trị ung thư và hậu Covid-19

Hậu trường 24/02/2022 13:58

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Đáng trút hơi thở cuối cùng khoảng 12h (giờ Mỹ) sau thời gian bệnh tình trở nặng.

Dẫn tin từ VietNam Net, ca sĩ Quang Thành cho biết nghệ sĩ Ngọc Đáng đã nhập viện khoảng 3 tuần nay để điều trị ung thư giai đoạn cuối. Đến ngày 23/2 (giờ Mỹ), bệnh tình nữ nghệ sĩ trở nặng khiến bà hôn mê. Vì sức khỏe nghệ sĩ Ngọc Đáng yếu nên các bác sĩ không thể tiến hành xạ trị u ác tính trong cổ. Nghệ sĩ Ngọc Đáng mất, hưởng thọ 73 tuổi.

Nghệ sĩ Ngọc Đáng qua đời ở Mỹ sau thời gian điều trị ung thư và hậu Covid-19 - Ảnh 1

Đầu năm 2022, nghệ sĩ Ngọc Đáng bị mắc Covid-19, dù đã được chữa khỏi thế nhưng di chứng hậu Covid-19 khiến sức khỏe bà suy yếu khiến bệnh nền trở nên nghiêm trọng hơn. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Linh Tâm cũng xác nhận thông tin nghệ sĩ Ngọc Đáng đã ra đi, ông nghẹn ngào viết: "Kỳ tích không đến, vĩnh biệt chi, nghệ sĩ Ngọc Đáng. Mọi người luôn nhớ về chị, nếu có kiếp sau, mong gặp lại chị với những vai diễn tuyệt vời trên sân khấu".

NSƯT Ngọc Đáng sinh năm 1949 tại Sài Gòn trong gia đình có truyền thống cải lương. Từ năm 13 tuổi, nữ nghệ sĩ đã đứng trên sân khấu, đến năm 15 tuổi đã làm diễn viên chính của Đoàn Thanh Bình - Kim Mai. Trong sự nghiệp thời vàng son, NS Ngọc Đáng từng về nhiều đoàn như Đoàn Cải lương tuồng cổ Minh Tơ, Đoàn cải lương tuồng cổ Khánh Hồng – An Giang, Đoàn Cải lương Hương Lúa Mới,...

Nghệ sĩ Ngọc Đáng qua đời ở Mỹ sau thời gian điều trị ung thư và hậu Covid-19 - Ảnh 2

Tên tuổi NSƯT Ngọc Đáng gắn liền với các vai diễn như: Ngô Quốc Thái (vở Lưu Bị cầu hôn Giang Tả), Cố Mẫu (vở Thái hậu Dương Vân Nga), Lý Thần Phi (vở Bao Công),... Điểm đặc biệt, Ngọc Đáng không chỉ diễn đào mà còn mạnh dạn diễn kép như vai Trịnh Hoài Đức, Lữ Bố, Bao Công, Quan Tư Đồ…

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