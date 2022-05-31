Ngay trong ngày sinh nhật, Hòa Minzy 'vỡ òa' cảm xúc sau câu nói gây xúc động của con trai

Hậu trường 31/05/2022 10:01

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bé Bo cầm nhánh hoa hồng bước vào tặng mẹ trong ngày sinh nhật khiến nhiều người xúc động.

Nhắc đến một trong những nhóc tì có lượng fans đông đảo nhất làng giải trí Việt hiện tại, cái tên Bo "thúi" - quý tử nhà Hoà Minzy chưa bao giờ ngừng "hạ nhiệt". Kể từ ngày được mẹ công khai trên mạng xã hội, quý tử nhà này đã liên tục làm khuynh đảo cõi mạng với những hành động lẫn cử chỉ cực đáng yêu. Không chỉ vậy, cậu bé cũng gây sốt vì sự hiểu chuyện và thông minh hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hòa Minzy đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bé Bo cầm nhánh hoa hồng bước vào tặng mẹ trong ngày sinh nhật. Nữ ca sĩ khen ngợi con trai rất đàng hoàng, lịch sự khi biết đóng cửa lại sau khi bước vào phòng. 

Ngay trong ngày sinh nhật, Hòa Minzy 'vỡ òa' cảm xúc sau câu nói gây xúc động của con trai - Ảnh 1
Nữ ca sĩ vô cùng hạnh phúc khi nhận được lời chúc và nhánh hoa hồng từ con trai nhân ngày sinh nhật - Ảnh: Chụp màn hình

Tiếp theo đó, nhóc tì chạy ngay đến bên cạnh Hòa Minzy để tặng hoa cho mẹ. Không chỉ vậy, bé Bo còn nói 1 câu cực tình cảm dành cho nữ ca sĩ: "Con tặng mẹ, chúc mừng sinh nhật mẹ yêu, con yêu mẹ nhất trên đời vì mẹ đã chăm sóc cho Bo thúi".

Sau khi nghe con trai nói câu chúc mừng sinh nhật cực ngọt ngào, Hòa Minzy vỡ òa xúc động vì hạnh phúc. Những người có mặt trong căn phòng cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho nữ ca sĩ. Đặc biệt, bé Bo còn vui vẻ tạo dáng hình trái tim để gửi đến mẹ.

Ngay trong ngày sinh nhật, Hòa Minzy 'vỡ òa' cảm xúc sau câu nói gây xúc động của con trai - Ảnh 2
Bé Bo rất hiểu chuyện và là chỗ dựa tinh thần cho mẹ - Ảnh: FBNV

Trước đó, Hoà Minzy và thiếu gia Minh Hải có gần 5 năm yêu nhau mặn nồng. Chuyện tình yêu tưởng chừng như cổ tích của cặp đôi từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cả hai có với nhau một quý tử đầu lòng tên thân mật là Bo. Thế nhưng, vào tháng 2/2022 Hoà Minzy xác nhận đã "đường ai nấy đi" với thiếu gia Minh Hải.

Sau khi ly hôn, ngoài thời gian dành cho công việc, Hòa Minzy luôn tranh thủ ở bên cạnh con trai. Quý tử nhà nữ ca sĩ được khán giả khen ngợi với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, lanh lợi. Cư dân mạng dự đoán rằng bé Bo chắc hẳn sẽ là một chàng "soái ca" trong tương lai.

Hòa Minzy nhan sắc ngày càng lên hương, Phạm Quỳnh Anh mạnh mẽ hơn sau đổ vỡ

Hòa Minzy nhan sắc ngày càng lên hương, Phạm Quỳnh Anh mạnh mẽ hơn sau đổ vỡ

Ngay cả khi phải nuôi con một mình, các bà mẹ Vbiz này vẫn giữ được cho mình ngoại hình khiến ai cũng trầm trồ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hòa Minzy con trai Hòa Minzy sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 5 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 18 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 8 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 8 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 19 giờ 33 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 8 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An