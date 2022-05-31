Ngay trong ngày sinh nhật, Hòa Minzy 'vỡ òa' cảm xúc sau câu nói gây xúc động của con trai

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bé Bo cầm nhánh hoa hồng bước vào tặng mẹ trong ngày sinh nhật khiến nhiều người xúc động.

Nhắc đến một trong những nhóc tì có lượng fans đông đảo nhất làng giải trí Việt hiện tại, cái tên Bo "thúi" - quý tử nhà Hoà Minzy chưa bao giờ ngừng "hạ nhiệt". Kể từ ngày được mẹ công khai trên mạng xã hội, quý tử nhà này đã liên tục làm khuynh đảo cõi mạng với những hành động lẫn cử chỉ cực đáng yêu. Không chỉ vậy, cậu bé cũng gây sốt vì sự hiểu chuyện và thông minh hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hòa Minzy đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bé Bo cầm nhánh hoa hồng bước vào tặng mẹ trong ngày sinh nhật. Nữ ca sĩ khen ngợi con trai rất đàng hoàng, lịch sự khi biết đóng cửa lại sau khi bước vào phòng.

Nữ ca sĩ vô cùng hạnh phúc khi nhận được lời chúc và nhánh hoa hồng từ con trai nhân ngày sinh nhật - Ảnh: Chụp màn hình Tiếp theo đó, nhóc tì chạy ngay đến bên cạnh Hòa Minzy để tặng hoa cho mẹ. Không chỉ vậy, bé Bo còn nói 1 câu cực tình cảm dành cho nữ ca sĩ: "Con tặng mẹ, chúc mừng sinh nhật mẹ yêu, con yêu mẹ nhất trên đời vì mẹ đã chăm sóc cho Bo thúi". Sau khi nghe con trai nói câu chúc mừng sinh nhật cực ngọt ngào, Hòa Minzy vỡ òa xúc động vì hạnh phúc. Những người có mặt trong căn phòng cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho nữ ca sĩ. Đặc biệt, bé Bo còn vui vẻ tạo dáng hình trái tim để gửi đến mẹ.

Bé Bo rất hiểu chuyện và là chỗ dựa tinh thần cho mẹ - Ảnh: FBNV Trước đó, Hoà Minzy và thiếu gia Minh Hải có gần 5 năm yêu nhau mặn nồng. Chuyện tình yêu tưởng chừng như cổ tích của cặp đôi từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cả hai có với nhau một quý tử đầu lòng tên thân mật là Bo. Thế nhưng, vào tháng 2/2022 Hoà Minzy xác nhận đã "đường ai nấy đi" với thiếu gia Minh Hải. Sau khi ly hôn, ngoài thời gian dành cho công việc, Hòa Minzy luôn tranh thủ ở bên cạnh con trai. Quý tử nhà nữ ca sĩ được khán giả khen ngợi với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, lanh lợi. Cư dân mạng dự đoán rằng bé Bo chắc hẳn sẽ là một chàng "soái ca" trong tương lai.

Hòa Minzy nhan sắc ngày càng lên hương, Phạm Quỳnh Anh mạnh mẽ hơn sau đổ vỡ Ngay cả khi phải nuôi con một mình, các bà mẹ Vbiz này vẫn giữ được cho mình ngoại hình khiến ai cũng trầm trồ.

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