Ngân 98 'lột hết', ngang nhiên đứng nhún nhảy trước ban công đông người qua lại, hành động của Lương Bằng Quang càng khiến dư luận sửng sốt

Hậu trường 07/05/2021 20:48

Được biết đây là clip do Lương Bằng Quang trực tiếp quay cảnh Ngân 98 "cởi trần" nhún nhảy phản cảm tại ban công khách sạn Đà Lạt.

Nhắc đến Ngân 98 và Lương Bằng Quang thì nhiều người nhớ đến "cặp đôi thị phi" của showbiz Việt bởi những phát ngôn, hình ảnh và hành động gây sốc.

Mới đây, cặp đôi này tiếp tục gây bão mạng xã hội khi Lương Bằng Quang livestream trực tiếp cảnh Ngân 98 vô tư "cởi trần".

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 Ngân 98 vô tư 'cởi trần' để quay livestream - Ảnh: Cắt từ FBNV

ngan 98
 Tư thế uốn éo phản cảm - Ảnh: Cắt từ FBNV
ngan 98
 Ngân 98 lấy tay che ngực khi quay lại trước ống kính - Ảnh: Cắt từ clip NV

Cụ thể, cặp đôi Ngân 98 và Lương Bằng Quang đang có chuyến du lịch tại thành phố Đà Lạt. Mở đầu livestream, Lương Bằng Quang cho mọi người biết tình hình giao thông, thời tiết tại Đà Lạt. Bất ngờ, Ngân 98 xuất hiện trước ống kính máy quay, người đẹp sinh năm 1998 vô tư "cởi trần", đứng nhún nhảy trên ban công khách sạn, trong khi phía dưới rất người qua lại. Nhìn thấy hình ảnh này nhiều người không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Ngân 98 'lột hết', ngang nhiên đứng nhún nhảy trước ban công đông người qua lại, hành động của Lương Bằng Quang càng khiến dư luận sửng sốt - Ảnh 4
Ngân 98 để lộ vùng nhạy cảm trên sóng livestream - Ảnh: Cắt từ clip NV 

Trong clip, Ngân 98 uốn éo, nhún nhảy cho biết: "Bạn Ngân đang đứng hóng mát tại Đà Lạt chứng tỏ thời tiết không có lạnh". Đáp lại lời bạn gái, Lương Bằng Quang: "Đây là fanpage của tui nha cô nương, không phải fanpage DJ đâu mà lắc lắc. Rồi ở dưới người ta quay lên thì sao?"

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 Phía dưới đường có khá nhiều người qua lại - Ảnh cắt từ clip NV

Lắc lư phản cảm chán chê Ngân 98 cũng chịu che ngực và mặc thêm áo lót nhưng cũng không đỡ hơn là bao. Càng lố lăng hơn khi hot girl 1998 thay đồ, Lương Bằng Quang còn bất đèn flash chiếu thẳng người bạn gái, khiến cô nàng lộ rõ cả điểm nhạy cảm ngay trên sóng.

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 Tuy chịu mặc áo nhưng trông cô cũng không bớt phản cảm đi là bao - Ảnh: Cắt từ clip NV
ngan 98
 Hình ảnh khoe thân mới nhất của Ngân 98 trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Những hành động thường xuyên khoe thân phản cảm của Ngân 98 đã không còn là điều xa lạ với cộng đồng mạng. Tuy nhận nhiều "gạch đá", chỉ trích nặng nề về những hình ảnh lố lăng của mình nhưng Ngân 98 dường như chẳng hề bận tâm và không có ý định thay đổi phong cách của mình. 

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Hình ảnh của Yaya Trương Nhi bị cư dân mạng chỉ trích vì ăn mặc hở hang, uốn éo và tạo dáng đủ mọi kiểu trước ống kính trong đoạn clip trên mạng xã hội Tiktok.

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