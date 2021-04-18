'Tình cũ Lương Bằng Quang' hở bạo, uốn éo khoe bụng ngấn mỡ, cư dân mạng hỏi 'nút report đâu vậy mọi người?'

Hình ảnh của Yaya Trương Nhi bị cư dân mạng chỉ trích vì ăn mặc hở hang, uốn éo và tạo dáng đủ mọi kiểu trước ống kính trong đoạn clip trên mạng xã hội Tiktok.

Mới gần đây, trong đoạn clip chỉ vọn vẻn 1 phút trên mạng xã hội, “người yêu cũ Lương Bằng Quang” mặc mỗi một bộ bikini hai mảnh, che khăn hờ hững, chạy ào ra trước ống kính mà nhảy nhót và tạo dáng trông vô cùng phản cảm. Điều này khiến một số người hâm mộ không đồng tình, sẵn sàng “ném gạch, ném đá” đối với cô. Thậm chí, việc làm này của người đẹp có thể sẽ gây ảnh hưởng đến những người hâm mộ “nhí” đang theo dõi và yêu mến cô.

Đoạn clip gây tranh cãi cũa người đẹp - Ảnh chụp màn hình

Tuy trước đây Yaya Trương Nhi luôn hướng đến hình tượng một cô gái sexy, nóng bỏng nhưng sự việc lần này được cho là “quá đà” đối với cô. Nhiều người hâm mộ đã lập tức lên tiếng, phản ứng gay gắt và cho rằng hành động này của cô là hoàn toàn phản cảm: “Công chúa à đừng làm quá”, “Coi chừng TikTok nó chị bye cái nick”, “Nút report đâu vậy mọi người”... Song song đó, cũng không ít người tỏ ra thích thú với nội dung của video: “Mũm mĩm mới là gu của đàn ông chúng tôi, chứ xương là né”, hay khen ngợi cô “Phụ nữ hiện đại luôn tìm ra điểm đẹp của mình... Quá đẹp luôn tìm ra điểm đẹp của mình... Quá đẹp luôn công chúa”.

Cộng đồng mạng "dậy sóng" trước đoạn clip - Ảnh chụp màn hình

Yaya Trương Nhi siêu quyến rũ trong loạt ảnh trước đó của cô nàng - Ảnh FBNV

Sau cuộc tranh cãi nổ ra, Yaya Trương Nhi đã âm thầm xóa chiếc clip phản cảm và hiện chưa có bất kì động thái lên tiếng cho sự việc lần này.

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