'Tình cũ Lương Bằng Quang' hở bạo, uốn éo khoe bụng ngấn mỡ, cư dân mạng hỏi 'nút report đâu vậy mọi người?'

Hậu trường 18/04/2021 06:21

Hình ảnh của Yaya Trương Nhi bị cư dân mạng chỉ trích vì ăn mặc hở hang, uốn éo và tạo dáng đủ mọi kiểu trước ống kính trong đoạn clip trên mạng xã hội Tiktok.

Mới gần đây, trong đoạn clip chỉ vọn vẻn 1 phút trên mạng xã hội, “người yêu cũ Lương Bằng Quang” mặc mỗi một bộ bikini hai mảnh, che khăn hờ hững, chạy ào ra trước ống kính mà nhảy nhót và tạo dáng trông vô cùng phản cảm. Điều này khiến một số người hâm mộ không đồng tình, sẵn sàng “ném gạch, ném đá” đối với cô. Thậm chí, việc làm này của người đẹp có thể sẽ gây ảnh hưởng đến những người hâm mộ “nhí” đang theo dõi và yêu mến cô.

yaya truong nhi
Đoạn clip gây tranh cãi cũa người đẹp - Ảnh chụp màn hình 

Tuy trước đây Yaya Trương Nhi luôn hướng đến hình tượng một cô gái sexy, nóng bỏng nhưng sự việc lần này được cho là “quá đà” đối với cô. Nhiều người hâm mộ đã lập tức lên tiếng, phản ứng gay gắt và cho rằng hành động này của cô là hoàn toàn phản cảm: “Công chúa à đừng làm quá”, “Coi chừng TikTok nó chị bye cái nick”, “Nút report đâu vậy mọi người”... Song song đó, cũng không ít người tỏ ra thích thú với nội dung của video: “Mũm mĩm mới là gu của đàn ông chúng tôi, chứ xương là né”, hay khen ngợi cô “Phụ nữ hiện đại luôn tìm ra điểm đẹp của mình... Quá đẹp luôn tìm ra điểm đẹp của mình... Quá đẹp luôn công chúa”.

yaya truong nhi 2
Cộng đồng mạng "dậy sóng" trước đoạn clip - Ảnh chụp màn hình 
'Tình cũ Lương Bằng Quang' hở bạo, uốn éo khoe bụng ngấn mỡ, cư dân mạng hỏi 'nút report đâu vậy mọi người?' - Ảnh 3
Yaya Trương Nhi siêu quyến rũ trong loạt ảnh trước đó của cô nàng - Ảnh FBNV

Sau cuộc tranh cãi nổ ra, Yaya Trương Nhi đã âm thầm xóa chiếc clip phản cảm và hiện chưa có bất kì động thái lên tiếng cho sự việc lần này.

Lương Bằng Quang hé lộ tin nhắn với Ngân 98: ‘Anh sẽ cho cộng đồng mạng thấy bộ mặt thật của em’

Lương Bằng Quang hé lộ tin nhắn với Ngân 98: ‘Anh sẽ cho cộng đồng mạng thấy bộ mặt thật của em’

Dòng trạng thái mới nhất của nhạc sĩ Lương Bằng Quang trên trang cá nhân đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Yaya Trương Nhi người yêu cũ Lương Bằng Quang Lương Bằng Quang

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 34 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 40 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026