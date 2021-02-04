Loạt khoảnh khắc mới nhất của nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng.
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Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh vừa đăng tải loạt khoảnh khắc cực quyến rũ đến khán giả.
Qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, giọng ca “Để Mị nói cho mà nghe” diện trang phục đơn giản nhưng vẫn khoe khéo được body nuột nà và vòng eo “con kiến”. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng Hoàng Thùy Linh đủ khiến người hâm mộ bấn loạn.
Thay vì phô diễn vòng 1 ngồn ngộn như những mỹ nhân Vbiz khác, nữ ca sĩ chỉ chụp “sương sương” vẫn đốn tim fan. Thậm chí, dù để lộ phần bắp tay kém thon gọn nhưng lại nhận được "cơn mưa” lời khen từ công chúng.
Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận xuýt xoa, trầm trồ trước sắc vóc quyến rũ của Hoàng Thùy Linh: “Em xin chị đừng chụp như này nữa, em thích lắm”, “Đẹp không còn ngôn từ nào để nói!”, “Chị này vừa đẹp vừa giỏi”, “Linh vẫn trẻ đẹp như ngày nào triệu tim cho Linh”, “Đẹp quá Linh ơi! Chúc em luôn luôn xinh đẹp nhé!”, “Đẹp hơn lúc trước quá nhiều”, “Bỏng mắt hết rồi chị yêu ơi”, “Người đẹp chụp kiểu gì cũng thấy đẹp”…
Hoàng Thùy Linh ngày càng được nhiều người yêu mến nhờ nỗ lực thay đổi bản thân và định hướng được phong cách âm nhạc riêng biệt. Nhắc đến nữ ca sĩ, khán giả sẽ nhớ ngay tới những ca khúc đình đám: Để Mị nói cho mà nghe, Duyên âm, Kẻ cắp gặp bà già, Bánh trôi nước, Tứ Phủ...