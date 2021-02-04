Khoe ảnh dự tiệc cuối năm, Phan Như Thảo để lộ eo ‘bánh mì’ nhưng thần thái rạng rỡ đã lấn át tất cả

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Phan Như Thảo đã chia sẻ loạt khoảnh khắc dự tiệc tất niên cuối năm cùng công ty. Đi kèm với những hình ảnh này, bà xã Đức An chia sẻ: “Mỗi năm một đông vui hơn, hoành tráng hơn thì trách nhiệm cũng lớn dần hơn. Cám ơn tất cả các tình yêu đã luôn đồng hành cùng mình trên con đường phát triển toàn diện về mọi mặt…

Năm mới 2021 mình có rất nhiều kế hoạch mới, sẽ mở ra những con đường mới để thử sức và khám phá thành công, hy vọng mỗi năm tất niên của chúng ta sẽ đông hơn, vui hơn, và hoành tráng hơn năm trước”.