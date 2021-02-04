Khoe ảnh dự tiệc cuối năm, Phan Như Thảo để lộ eo ‘bánh mì’ nhưng thần thái rạng rỡ đã lấn át tất cả

Hậu trường 04/02/2021 16:46

Khoảnh khắc mới nhất của cựu người mẫu Phan Như Thảo trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Phan Như Thảo đã chia sẻ loạt khoảnh khắc dự tiệc tất niên cuối năm cùng công ty. Đi kèm với những hình ảnh này, bà xã Đức An chia sẻ: “Mỗi năm một đông vui hơn, hoành tráng hơn thì trách nhiệm cũng lớn dần hơn. Cám ơn tất cả các tình yêu đã luôn đồng hành cùng mình trên con đường phát triển toàn diện về mọi mặt…

Năm mới 2021 mình có rất nhiều kế hoạch mới, sẽ mở ra những con đường mới để thử sức và khám phá thành công, hy vọng mỗi năm tất niên của chúng ta sẽ đông hơn, vui hơn, và hoành tráng hơn năm trước”.

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Bài đăng của cựu người mẫu - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, Phan Như Thảo diện trang phục đơn giản nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Để tránh bị soi vóc dáng, Phan Như Thảo khéo léo chọn vị trí đứng sau các nhân viên. Tuy nhiên, ở một vài góc chụp, cựu người mẫu vẫn để lộ vòng eo kém thon gọn. Dẫu vậy, gương mặt phúc hậu và thần thái rạng rỡ của cô nàng đã lấn át tất cả.

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Phan Như Thảo chọn góc chụp giấu dáng - Ảnh: FB

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Cô nàng được khen xinh đẹp rạng rỡ - Ảnh: FB

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Tuy nhiên, bà xã Đức An vẫn để lộ vòng eo 'bánh mì' - Ảnh: FB

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Ông xã Đức An cũng có mặt trong bữa tiệc - Ảnh: FB

Được biết, khoảng thời gian gần đây, cô nàng có luyện tập thêm yoga để tăng cường sức khỏe. Nhờ vậy mà vóc dáng cũng thon thả hơn trước. Dẫu vậy, Phan Như Thảo vẫn chưa thể lấy lại thân hình chuẩn chỉnh như thời son rỗi.

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Body hoàn hảo trước đây của Phan Như Thảo - Ảnh: Internet

Trước đây, Phan Như Thảo từng là chân dài sở hữu số đo hình thể nóng bỏng nhất nhì Vbiz. Thế nhưng từ sau khi kết hôn và sinh con cho ông xã Đức An, cô có phần tăng cân mất kiểm soát. Dù vậy, Phan Như Thảo cho biết bản thân hài lòng với ngoại hình hiện tại. Bên cạnh đó, doanh nhân Đức An cũng liên tục lên tiếng bênh vực bà xã khi cô bị dân mạng chê bai “phát tướng”.

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