Lương Bằng Quang hé lộ tin nhắn với Ngân 98: ‘Anh sẽ cho cộng đồng mạng thấy bộ mặt thật của em’

Dòng trạng thái mới nhất của nhạc sĩ Lương Bằng Quang trên trang cá nhân đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Những câu chuyện liên quan đến đời tư của cặp đôi thị phi Lương Bằng Quang và DJ Ngân 98 luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Cặp đôi thị phi bậc nhất Vbiz - Lương Bằng Quang và Ngân 98 - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nhạc sĩ Lương Bằng Quang bất ngờ tung loạt tin nhắn với bạn gái hot girl kèm dòng trạng thái gây chú ý: “Lần này anh sẽ cho cộng đồng mạng thấy bộ mặt thật của em”.

Đoạn tin nhắn hé lộ 'con người thật' của Ngân 98 - Ảnh: FB

Qua những đoạn tin nhắn chia sẻ, DJ Ngân 98 hướng dẫn cho Lương Bằng Quang cách phân biệt cải và bầu, đồng thời yêu cầu nam nhạc sĩ đi chợ mua thêm thực phẩm về nấu cơm. Đáp lại, tác giả “Dịu dàng đến từng phút giây” buông lời than thở: “Lạy thần, khó thoát kiếp nội trợ”.

Không ít người tỏ ra ngạc nhiên khi Ngân 98 dường như rất sành sỏi trong chuyện bếp núc, còn Lương Bằng Quang cũng chịu khó phụ giúp bạn gái việc nhà.

Thế nhưng, dưới bài đăng, Ngân 98 bất ngờ “bóc phốt” bạn trai khi để lại bình luận tiết lộ sự thật: “Biết nhau hơn 4 năm trời, lần đầu chú được đi chợ nên chú khoe”.

Nam nhạc sĩ bị bạn gái 'bóc phốt' ngược lại - Ảnh: FB

Lương Bằng Quang và Ngân 98 là cặp đôi “chú – cháu” nhiều thị phi nhất nhì showbiz Việt. Cả hai liên tục gây tranh cãi bởi những chia sẻ về chuyện tế nhị trên mạng xã hội hay những bức ảnh hở bạo để “câu view”. Được biết, cặp đôi đã có khoảng thời gian rạn nứt nhưng sau đó lại quyết định hàn gắn.

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