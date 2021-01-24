Không liên quan vẫn bị chỉ trích dồn Linh Lan vào đường cùng, Thanh Thảo lên tiếng đáp trả

Trước sự nhầm lẫn tai hại với ca sĩ Phạm Thanh Thảo, giọng ca “Búp bê con trai” – Thanh Thảo đã lên tiếng đính chính trên trang cá nhân.

Giữa những lùm xùm không hay liên quan đến Linh Lan – vợ cố ca sĩ Vân Quang Long và gia đình chồng, Thanh Thảo bất ngờ bị cộng đồng mạng réo tên. Thậm chí, nữ ca sĩ liên tục nhận được những bình luận, tin nhắn chỉ trích vì dồn Linh Lan vào đường cùng.

Thanh Thảo bị chỉ trích vì khán giả nhầm với ca sĩ Phạm Thanh Thảo - Ảnh: FB

Vô tình bị cuốn vào vụ việc đấu tố của ca sĩ Phạm Thanh Thảo, giọng ca “Búp bê con trai” tỏ ra vô cùng bức xúc: “Lẽ ra định không nói đến cái vụ này nữa vì bẩn hết cả trang cá nhân. Chuyện cũng chả đáng gì để phải đính chính, vô mạng xã hội đọc thấy thì bấm xóa đi là xong, nhưng mà các bạn bắt đầu làm mình mệt rồi nha.

Ngày nào mở trang cá nhân lên cũng thấy các bạn đi lòng vòng các trạng thái hot của mình hoặc livestream hot được hiện lên tường để lại những bình luận nhầm lẫn đến tai hại. Chưa kể các trang mạng khác cũng bị các bạn vô chửi: Ca sĩ Thanh Thảo nhiều chuyện, ngôi sao gì mà độc ác, sao tự nhiên tố cáo vợ của Vân Quang Long, sao dồn người ta vào đường cùng!”.

Bài đăng của Thanh Thảo - Ảnh: FB

Được biết, đây là lần thứ 3 Thanh Thảo lên tiếng trên trang cá nhân về vấn đề này. Trước đó, cô chỉ nhắc khéo và không chỉ đích danh. Tuy nhiên, vì sự việc đang đi quá xa nên cô buộc phải nhắc tên Phạm Thanh Thảo ở bài đăng này.

Cuối cùng, nữ ca sĩ mong khán giả sẽ bình tĩnh hơn trong việc nhìn nhận vấn đề và sớm dừng lại câu chuyện này để không gây thêm tổn thương cho bất kỳ ai.

Bất ngờ với cuộc sống của Trương Hồ Phương Nga sau 3 năm thoát vòng lao lý “Thực sự tôi không có ý định yêu đương thời gian này. Tôi không nghĩ quá nhiều về nó. Thời gian hiện tại của tôi dành hết 90% cho công việc”, Trương Hồ Phương Nga chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-lien-quan-van-bi-chi-trich-don-linh-lan-vao-duong-cung-thanh-thao-len-tieng-dap-tra-394197.html