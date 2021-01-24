Dòng trạng thái mới nhất của Quỳnh Như trên trang cá nhân hậu ly hôn diễn viên Hoàng Anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

Những ồn ào hậu ly hôn giữa nam diễn viên Hoàng Anh và vợ cũ Quỳnh Như vẫn chưa đi đến hồi kết. Trên mạng xã hội, cặp đôi thay phiên nhau lên tiếng tố đối phương không làm tròn trách nhiệm người chồng, người vợ. Có thể nói, từ lúc kết hôn cho đến khi cả hai “đường ai nấy đi”, báo giới đã phải tốn không ít giấy mực.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Quỳnh Như đăng bài cho biết có người gửi thư đe dọa chủ trọ, hòng ép đuổi cả gia đình cô ra đường: “Khi mà người ta đã cạn tình cạn nghĩa thì trở nên thủ đoạn không ngờ. Chủ nhà mới cho mình biết đã có người âm thầm viết thư đe dọa cảnh cáo họ, buộc họ đuổi mẹ con mình và ba mình ra khỏi nhà”.

Bài đăng của Quỳnh Như - Ảnh: FB

Dù vợ cũ Hoàng Anh muốn gạt bỏ quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới bên con gái nhưng dường như mọi chuyện chưa thể dừng lại một cách “đơn giản” như vậy.

Cô cho biết không chỉ bản thân gặp rắc rối mà gia đình mình cũng liên lụy: “Đối phương cũng dùng đúng thủ đoạn đó gửi thư nặc danh đến chỗ làm của ba mình để gây sức ép đuổi việc ba mình. Và hiện giờ ba mình cũng đã ở nhà không đi làm vì tình hình Covid dịch bệnh và phụ giúp mình trông coi bé Nu”.

Lá thư nặc danh được Quỳnh Như chia sẻ - Ảnh: FB

Cuối bài đăng, Quỳnh Như xót xa cho biết: “Có sóng gió như thế nào mình đều chịu đựng được hết nhưng mọi người ơi! Không lẽ đối phương muốn cả gia đình mình ra đường ở, trong đó có một đứa trẻ vô tội phải chịu cực chịu khổ mới hài lòng hay sao?”.

Chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng dưới bài đăng, hầu hết cư dân mạng đều lên tiếng bênh vực Quỳnh Như.

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