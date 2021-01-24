Quỳnh Như đau đớn tố có người gửi thư đe dọa, ép chủ trọ đuổi cả gia đình ra đường

Hậu trường 24/01/2021 12:02

Dòng trạng thái mới nhất của Quỳnh Như trên trang cá nhân hậu ly hôn diễn viên Hoàng Anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

Những ồn ào hậu ly hôn giữa nam diễn viên Hoàng Anh và vợ cũ Quỳnh Như vẫn chưa đi đến hồi kết. Trên mạng xã hội, cặp đôi thay phiên nhau lên tiếng tố đối phương không làm tròn trách nhiệm người chồng, người vợ. Có thể nói, từ lúc kết hôn cho đến khi cả hai “đường ai nấy đi”, báo giới đã phải tốn không ít giấy mực.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Quỳnh Như đăng bài cho biết có người gửi thư đe dọa chủ trọ, hòng ép đuổi cả gia đình cô ra đường: “Khi mà người ta đã cạn tình cạn nghĩa thì trở nên thủ đoạn không ngờ. Chủ nhà mới cho mình biết đã có người âm thầm viết thư đe dọa cảnh cáo họ, buộc họ đuổi mẹ con mình và ba mình ra khỏi nhà”.

hoang anh 1
Bài đăng của Quỳnh Như - Ảnh: FB

vợ cũ Hoàng Anh muốn gạt bỏ quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới bên con gái nhưng dường như mọi chuyện chưa thể dừng lại một cách “đơn giản” như vậy.

Cô cho biết không chỉ bản thân gặp rắc rối mà gia đình mình cũng liên lụy: “Đối phương cũng dùng đúng thủ đoạn đó gửi thư nặc danh đến chỗ làm của ba mình để gây sức ép đuổi việc ba mình. Và hiện giờ ba mình cũng đã ở nhà không đi làm vì tình hình Covid dịch bệnh và phụ giúp mình trông coi bé Nu”.

hoang anh 2

Lá thư nặc danh được Quỳnh Như chia sẻ - Ảnh: FB

Cuối bài đăng, Quỳnh Như xót xa cho biết: “Có sóng gió như thế nào mình đều chịu đựng được hết nhưng mọi người ơi! Không lẽ đối phương muốn cả gia đình mình ra đường ở, trong đó có một đứa trẻ vô tội phải chịu cực chịu khổ mới hài lòng hay sao?”.

Chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng dưới bài đăng, hầu hết cư dân mạng đều lên tiếng bênh vực Quỳnh Như.

Ngẩn ngơ trước nhan sắc con gái 16 tuổi của Lưu Thiên Hương, lại một hoa hậu tương lai của Vbiz

Ngẩn ngơ trước nhan sắc con gái 16 tuổi của Lưu Thiên Hương, lại một hoa hậu tương lai của Vbiz

Khoảnh khắc mới nhất của con gái Lưu Thiên Hương tại lễ trao giải “We Choice 2020” nhanh chóng nhận về “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Anh và Quỳnh Như Quỳnh Như vợ cũ Hoàng Anh

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 11 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026