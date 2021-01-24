Ngẩn ngơ trước nhan sắc con gái 16 tuổi của Lưu Thiên Hương, lại một hoa hậu tương lai của Vbiz

Hậu trường 24/01/2021 10:28

Khoảnh khắc mới nhất của con gái Lưu Thiên Hương tại lễ trao giải “We Choice 2020” nhanh chóng nhận về “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng mạng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Lưu Thiên Hương bất ngờ gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh dự sự kiện cực kỳ xinh đẹp của con gái kèm dòng trạng thái: “Bạn dự lễ trao giải We Choice tối qua”.

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Nhan sắc xinh đẹp của con gái Lưu Thiên Hương - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, con gái Lưu Thiên Hương - Vy Uyên diện đầm lệch vai gợi cảm, khoe nhan sắc xinh như hoa hậu. Sở hữu gương mặt xinh xắn cùng chiều cao 1m64, Vy Uyên không hề kém cạnh những ngôi sao Vbiz khác xuất hiện trên thảm đỏ. Nhiều người cho rằng, cô bé sẽ sớm làm nên chuyện trong tương lai.

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Vy Uyên tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính - Ảnh: FB

Dù chỉ mới 16 tuổi nhưng cô bé đã tỏ ra rất chững chạc, tự tin khi xuất hiện ở sự kiện lớn. Được biết, Vy Uyên đang sở hữu một kênh Tik Tok với lượng người hâm mộ cực lớn.  

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của Vy Uyên: “Con gái xinh quá”, “Đẹp xỉu cô ơi. Con không nhận ra cô bạn bụng phệ nữa rồi”, “Trời ơi, xuất sắc”, “Đẹp quá vậy trời”, “Hoa hậu tương lai cô ơi”, “Ôi công chúa xinh đẹp thế này mẹ rời mắt không được đâu nhá”, “Con gái giỏi và xinh đẹp quá”…

Hiện tại, con gái Lưu Thiên Hương đang theo học tại một trường Quốc tế song ngữ. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên Vy Uyên đã sớm được tiếp xúc với âm nhạc và bộc lộ năng khiếu của mình. Ước mơ tương lai của Vy Uyên là theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp giống người mẹ nổi tiếng của mình.

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Từ khóa:   con sao Việt Lưu Thiên Hương Vy Uyên

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