Netizen trầm trồ trước nhan sắc thăng hạng của 'mẹ bầu' Khánh Thi ở những tháng giữa của thai kỳ

Loạt ảnh 'mẹ bầu' Khánh Thi ở những tháng giữa của thai kỳ khiến cộng đồng mạng trầm trồ khen ngợi.

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi đăng tải dòng trạng thái, kèm theo loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc chụp cận của bản thân khi đang mang bầu lần 3. Cụ thể, "nữ hoàng dancesport" chia sẻ: "Xưa giờ không mặn mà với việc trồng cây lá trong nhà lắm. Mà giờ cứ hễ quay chụp là mình lại chui lên vườn. Thế mới biết Nguyễn Đoàn Phan Hiển tính xa nhỉ". Khánh Thi đăng tải dòng trạng thái, kèm theo loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc chụp cận của bản thân khi đang mang bầu lần 3. Thông qua loạt ảnh, có thể thấy, Khánh Thi trang điểm nhẹ nhàng, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, cuốn hút. Mặc dù, cân nặng có phần hơi tăng nhưng Khánh Thi vẫn rất xinh đẹp, rạng rỡ.

Khánh Thi trang điểm nhẹ nhàng, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, cuốn hút. Ngay lập tức, bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng tỏ ra 'ganh tỵ', trầm trồ trước nhan sắc của mẹ bầu. Bên cạnh đó, netizen không quên để lại những dòng bình luận khen ngợi có cánh dành cho Khánh Thi. Netizen để lại những dòng bình luận khen ngợi có cánh dành cho Khánh Thi. Khánh Thi - Phan Hiển được biết đến là cặp "chị em" có chuyện tình lãng mạn nhất nhì showbiz Việt. Sau 13 năm gắn bó, cặp đôi có với nhau hai nhóc tỳ đáng yêu là Kubi Minh Cường (sinh năm 2015) và Anna Vương Diễm (sinh năm 2018). Khánh Thi - Phan Hiển đã chính thức "nên duyên vợ chồng" bằng một lễ cưới đẹp như mơ dưới sự chứng kiến và chúc phúc từ người thân cùng đông đảo bạn bè thân thiết vào tháng 12/2022.

Khánh Thi - Phan Hiển có với nhau hai nhóc tỳ đáng yêu là Kubi Minh Cường (sinh năm 2015) và Anna Vương Diễm (sinh năm 2018). Khánh Thi - Phan Hiển đã chính thức "nên duyên vợ chồng" bằng một lễ cưới đẹp như mơ. Trước đó không lâu, Phan Hiển không giấu khỏi sự hạnh phúc khi nhận tin Khánh Thi đã mang bầu lần 3 nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Đồng thời, Khánh Thi cho biết thêm: "Lần mang thai này tôi mệt kinh khủng, bị nghén nhiều. Hai lần trước, tôi rất khỏe mạnh, có thể nhảy múa, làm việc thoải mái. Lần này tôi phải hoãn rất nhiều kế hoạch công việc vì không có sức". Phan Hiển không giấu khỏi sự hạnh phúc khi nhận tin Khánh Thi đã mang bầu lần 3. Khánh Thi - Phan Hiển thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào của gia đình.

Chung sống với Khánh Thi 13 năm, Phan Hiển bất ngờ bị lộ bí mật động trời Phan Hiển gặp nhiều trở ngại trong 48 giờ chăm con mà không có sự hiện diện của Khánh Thi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-tram-tro-truoc-nhan-sac-thang-hang-cua-me-bau-khanh-thi-o-nhung-thang-giua-cua-thai-ky-588850.html