Phan Hiển xuất hiện tại sân bay đón Khánh Thi trở về sau tấm HCV SEA Games 32

Tin tức giải trí 17/05/2023 20:48

Phan Hiển và Khánh Thi trao nhau nụ hôn ngọt ngào tại sân bay khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, đội tuyển Dancesport - Breaking Việt Nam đã đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau khi hoàn thành nhiệm vụ thi đấu tại SEA Games 32 ở Campuchia. Các thành viên của đội tuyển đổ bộ trong trang phục thi đấu, tươi cười rạng rỡ trước sự chào đón nồng nhiệt của gia đình cùng bạn bè thân thiết.

Phan Hiển xuất hiện tại sân bay đón Khánh Thi trở về sau tấm HCV SEA Games 32 - Ảnh 1
Phan Hiển xuất hiện tại sân bay đón Khánh Thi trở về sau tấm HCV SEA Games 32 - Ảnh 2
Đội tuyển đổ bộ trong trang phục thi đấu, tươi cười rạng rỡ trước sự chào đón của gia đình cùng bạn bè thân thiết.

Gây chú ý, Phan Hiển cũng có mặt từ sớm tại sân bay để đón Khánh Thi trở về. Anh háo hức khi thấy vợ cùng các học trò xuất hiện, liên tục giơ máy quay lại những khoảnh khắc tuyệt vời. Cả hai còn trao nhau nụ hôn ngọt ngào tại sân bay khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, công chúng cũng dành nhiều lời khen ngợi trước nhan sắc xinh đẹp của "mẹ bầu" Khánh Thi dù đang ở tháng thứ 5 thai kỳ.

Phan Hiển xuất hiện tại sân bay đón Khánh Thi trở về sau tấm HCV SEA Games 32 - Ảnh 3
Phan Hiển có mặt từ sớm tại sân bay, chờ đón bà xã về nước sau hành trình tại SEA Games 32.
Phan Hiển xuất hiện tại sân bay đón Khánh Thi trở về sau tấm HCV SEA Games 32 - Ảnh 4
Khánh Thi xuất hiện rạng rỡ, cùng các học trò đổ bộ tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ở tuổi 41, nhan sắc nữ vũ công vẫn thu hút với nét sắc sảo, mặn mà và nổi bật giữa đám đông. Tại SEA Games 32, Khánh Thi giữ với vai trò HLV của đội Dancesport - Breaking Việt Nam. Cô cùng ban huấn luyện dẫn dắt các học trò thi đấu và xuất sắc mang về 1 tấm HCV (Huỳnh Như) và 1 tấm HCB (Hồng Trâm) ở nội dung B-Girls.

Phan Hiển xuất hiện tại sân bay đón Khánh Thi trở về sau tấm HCV SEA Games 32 - Ảnh 5
Phan Hiển xuất hiện tại sân bay đón Khánh Thi trở về sau tấm HCV SEA Games 32 - Ảnh 6
Phan Hiển và Khánh Thi trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Ở kì đại hội trước, Khánh Thi làm HLV của Phan Hiển và bạn nhảy Thu Hương giành tới 3 HCV. Năm nay cô tiếp tục dẫn dắt các vũ công trẻ tranh tài tại SEA Games trên đất Campuchia.

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