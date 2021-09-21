Netizen 'đào lại' phát ngôn của BB Trần khi 'Running Man' mùa 2 lên sóng: 'Có mời đâu mà kêu tui quay lại'

Tối qua (19/9), chương trình "Running Man Vietnam" chính thức quay trở lại với khán giả sau một thời gian dài chờ đợi. Tuy nhiên, khi tập đầu tiên được phát sóng thì phản ứng của dân mạng khiến ai cũng bất ngờ. Nào là chê chương trình nhạt, không quá đặc sắc, dàn cast không ấn tượng,... Ngoài ra, khán giả còn nhắc đến mùa 1 và mong những thành viên như BB Trần, Trấn Thành,... quay trở lại với chương trình.

Running Man Vietnam Mùa 2 nhận phải 'cơn mưa' lời chê của dân mạng.

Trước đó, BB Trần từng được netizen hỏi về lý do tại sao anh không tham gia chương trình "Running Man Mùa 2": "Mọi người hỏi là tại sao em không tham gia? Hỏi rất là nhiều luôn, rồi đa số mọi người cũng nói mong em quay trở lại với chương trình. Nhưng mà… quay trở lại sao được mọi người? Bên ban tổ chức có mời đâu mà trở lại! Người ta có mời đâu? Mời là tham gia liền rồi!".