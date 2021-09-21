Netizen 'đào lại' phát ngôn của BB Trần khi 'Running Man' mùa 2 lên sóng: 'Có mời đâu mà kêu tui quay lại'

Hậu trường 21/09/2021 06:29

Nam diễn viên BB Trần thẳng thắn nói đến vấn đề mà ai cũng thắc mắc trong suốt thời gian vừa qua.

Tối qua (19/9), chương trình "Running Man Vietnam" chính thức quay trở lại với khán giả sau một thời gian dài chờ đợi. Tuy nhiên, khi tập đầu tiên được phát sóng thì phản ứng của dân mạng khiến ai cũng bất ngờ. Nào là chê chương trình nhạt, không quá đặc sắc, dàn cast không ấn tượng,... Ngoài ra, khán giả còn nhắc đến mùa 1 và mong những thành viên như BB Trần, Trấn Thành,... quay trở lại với chương trình.

Netizen 'đào lại' phát ngôn của BB Trần khi 'Running Man' mùa 2 lên sóng: 'Có mời đâu mà kêu tui quay lại' - Ảnh 1
Running Man Vietnam Mùa 2 nhận phải 'cơn mưa' lời chê của dân mạng. 

Trước đó, BB Trần từng được netizen hỏi về lý do tại sao anh không tham gia chương trình "Running Man Mùa 2": "Mi người hi là ti sao em không tham gia? Hi rt là nhiu luôn, ri đa s mi người cũng nói mong em quay tr li vi chương trình. Nhưng mà… quay tr li sao được mi người? Bên ban t chc có mi đâu mà tr li! Người ta có mi đâu? Mi là tham gia lin ri!".

Netizen 'đào lại' phát ngôn của BB Trần khi 'Running Man' mùa 2 lên sóng: 'Có mời đâu mà kêu tui quay lại' - Ảnh 2 

Nam diễn viên cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì không được góp mặt trong mùa 2 mặc dù anh đã chuẩn bị khá nhiều "chiêu trò". BB Trần chia sẻ: "Đúng là người tính không bằng trời tính".

Netizen 'đào lại' phát ngôn của BB Trần khi 'Running Man' mùa 2 lên sóng: 'Có mời đâu mà kêu tui quay lại' - Ảnh 3
Netizen 'đào lại' phát ngôn của BB Trần khi 'Running Man' mùa 2 lên sóng: 'Có mời đâu mà kêu tui quay lại' - Ảnh 4
 BB Trần tại 'Running Man Vietnam Mùa 1'.

Đến thời điểm hiện tại, "Running Man Vietnam Mùa 2" chỉ mới phát sóng tập đầu tiên, do đó việc đánh giá chương trình ngay lúc này còn quá sớm. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng những nhân vật như BB Trần và Trấn Thành đã để lại ấn tượng sâu đậm trong mắt khán giả, vì vậy mọi người luôn mong muốn họ sẽ có thể tiếp tục đồng hành cùng chương trình.

 Ảnh: Tổng hợp

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Từ khóa:   BB Trần Diễn viên hài Trấn Thành Running Man

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