Netizen 'đào lại' phát ngôn của BB Trần khi 'Running Man' mùa 2 lên sóng: 'Có mời đâu mà kêu tui quay lại'

Nam diễn viên BB Trần thẳng thắn nói đến vấn đề mà ai cũng thắc mắc trong suốt thời gian vừa qua.
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Tối qua (19/9), chương trình "Running Man Vietnam" chính thức quay trở lại với khán giả sau một thời gian dài chờ đợi. Tuy nhiên, khi tập đầu tiên được phát sóng thì phản ứng của dân mạng khiến ai cũng bất ngờ. Nào là chê chương trình nhạt, không quá đặc sắc, dàn cast không ấn tượng,... Ngoài ra, khán giả còn nhắc đến mùa 1 và mong những thành viên như BB Trần, Trấn Thành,... quay trở lại với chương trình.
Trước đó, BB Trần từng được netizen hỏi về lý do tại sao anh không tham gia chương trình "Running Man Mùa 2": "Mọi người hỏi là tại sao em không tham gia? Hỏi rất là nhiều luôn, rồi đa số mọi người cũng nói mong em quay trở lại với chương trình. Nhưng mà… quay trở lại sao được mọi người? Bên ban tổ chức có mời đâu mà trở lại! Người ta có mời đâu? Mời là tham gia liền rồi!".
Nam diễn viên cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì không được góp mặt trong mùa 2 mặc dù anh đã chuẩn bị khá nhiều "chiêu trò". BB Trần chia sẻ: "Đúng là người tính không bằng trời tính".
Đến thời điểm hiện tại, "Running Man Vietnam Mùa 2" chỉ mới phát sóng tập đầu tiên, do đó việc đánh giá chương trình ngay lúc này còn quá sớm. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng những nhân vật như BB Trần và Trấn Thành đã để lại ấn tượng sâu đậm trong mắt khán giả, vì vậy mọi người luôn mong muốn họ sẽ có thể tiếp tục đồng hành cùng chương trình.
Ảnh: Tổng hợp