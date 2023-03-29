Nathan Lee kể chuyện bị lừa tiền ở Thái, không ai giúp đỡ: Lần đầu tiên tài khoản chỉ còn mấy chục nghìn

"Ca sĩ triệu đô" kể về lần bị đánh thuốc mê và bị cuỗm mất một số tiền lớn ở Thái Lan: "Tính của tôi không phải vì sợ, tôi không thích những nguồn năng lượng xấu. Trong quá trình tôi chuẩn bị phẫu thuật ở bên Thái, uống rất nhiều thuốc. Tôi không biết mình phải uống thuốc gì vì họ đưa tôi rất nhiều và lúc đó tôi chỉ biết ngơ ra, họ nói gì tôi cũng làm theo.

Tối 28/3, Nathan Lee đã xuất hiện trong đêm nhạc của mình. Anh gây bất ngờ với quả đầu cạo trọc, trông cực kỳ xuống sắc so với trước đây. Nam ca sĩ có nhiều phát ngôn gây khó hiểu, trong số đó là câu chuyện anh bị lừa tiền ở Thái Lan.

Trong những ngày ở Thái Lan đó, điều khó khăn hơn chính là Nathan không tìm được người giúp đỡ mình: "Lúc đó, tôi mới phẫu thuật xong máu be bét, ở khách sạn một mình không ai lo cho tôi, khách sạn đuổi tôi ra vì không có tiền. Gọi điện về Việt Nam không một ngân hàng nào giải quyết mặc dù tôi là khách hàng.

Họ lấy thẻ tín dụng của tôi cứ thế đặt vé máy bay. Dùng thẻ của tôi đặt vé máy bay hãng nào đó, cứ thế mua tầm một tỷ mấy vé máy bay. Tôi cứ ngơ ngơ ngáo ngáo không biết gì bị lừa hết sạch tiền. Nhưng có cái đau hơn lúc qua bên Thái nó lại lấy hết tiền của tôi hết, trên người không còn xu nào."

Người bạn lúc trước từng làm chung với tôi ở đây cũng lừa tôi, bạn ấy làm rất nhiều thứ. Tôi cho hai đứa bạn của tôi làm răng hết 690 triệu, tôi cũng chuyển cho người ta 500 triệu. Tôi nghĩ do uống thuốc giảm đau nên bị bất ổn.

Cái mà tôi buồn trong đầu tôi là tôi cực kỳ dễ thương và tử tế với tất cả mọi người, các bạn phóng viên chơi với tôi mười mấy năm đều biết nhưng không ai tử tế với tôi. Nhưng tôi cứ nghĩ mình tốt với người ta, người ta không tốt với mình nhưng ít nhất không hại mình."

Nathan Lee bị "cuỗm" hơn 2 tỷ và nhiều vật dụng khác - Ảnh: Internet

Nathan Lee cho biết mình đã rút ra được bài học sau vụ việc và sẽ không tin ai nữa: "Có những thứ đã xảy ra như vậy, tôi biết được rằng cuộc đời này ngoài ba má tôi ra không tin ai hết. Tôi học được nhiều bài học và bắt đầu cảm thấy con người tôi khác. Bây giờ trước khi tôi làm bất cứ chuyện gì luôn cảm thấy có lỗi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi luôn cảm thấy có lỗi. Tôi nghĩ tại sao tôi lại cảm thấy có lỗi, mình không làm gì sai.

Cuộc sống bây giờ của tôi tốt hơn lúc trước nhiều, không có nhu cầu gì chỉ có nhu cầu làm điều tốt. Tôi vui thì hát cho các bạn nghe. Thật sự khoảng thời gian vừa rồi rất kỳ lạ với tôi vì chưa bao giờ trong cuộc đời tôi tài khoản chỉ còn mấy chục ngàn trong ấy. Thực ra người ta nợ tôi tiền rất nhiều nhưng không một ai giúp.

Tôi mất rất nhiều tiền, hơn cả hai tỷ vì bị trộm đồ mắt kiếng, đồng hồ... Thứ tôi cảm thấy buồn vì có những món quà kỷ niệm đã mất, món quà người khác tặng cho tôi đa số tôi luôn giữ khi nào hết tiền thì bán (cười). Nhưng cuối cùng tôi vẫn ổn."

Nathan Lee đã có trải nghiệm không tốt ở Thái Lan - Ảnh: FBNV

Trước đây, Nathan Lee từng có thời gian dài sống tại Thái Lan vì yêu thích cuộc sống nơi này. Nhưng sau biến cố kể trên, anh quyết định không tiếp tục ở đây nữa: "Chuyện xảy ra bên Thái vừa rồi tôi không hiểu, vì đất nước Thái Lan trước đây khi tôi qua từ năm 2005 - 2006 khác nhiều lắm. Bây giờ tôi cảm thấy thế hệ trẻ không cần tâm tốt của họ vì đất nước Thái Lan theo đạo Phật và đạo Phật luôn hướng đến điều tốt đẹp. Vừa rồi tôi qua chỉ thấy toàn quỷ không thấy người đâu.

Tôi sẽ qua HongKong vào cuối tháng này. Tôi không hiểu tại sao vì tôi cảm nhận ở đây không có hạnh phúc, toàn chuyện không hay ho xảy ra với tôi. Niềm vui là tự tôi cho tôi không phải người khác cho. Tất cả những gì con người của tôi ngày hôm nay do tôi tạo ra không ai tạo ra. Có nhiều thứ không hay ho tên tuổi tôi do người khác gây ra. Nhưng cũng là lỗi của tôi, có những lúc phải như vậy".