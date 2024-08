Nam Thư 'tự ý' mở họp báo phản pháo chuyện làm tiểu tam, chưa xin phép Sở TT&TT TP.HCM?

Nam Thư khẳng định những tin đồn cho rằng cô có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông đã có gia đình, đe dọa người khác, không trả tiền thuê nhà... là sai sự thật.

Phía nữ diễn viên cũng cung cấp lịch trình cá nhân và các bằng chứng phản biện những thông tin từ một tài khoản Facebook tên Z.D. đã đưa ra trước đó, đồng thời tuyên bố đã có các động thái pháp lý sau khi diễn biến câu chuyện "đi quá xa", gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Nam Thư.

Nữ diễn viên hài lên tiếng phủ nhận chuyện giật chồng

"Tôi chưa từng quen biết, chưa gặp mặt, chưa nói chuyện với người sử dụng tài khoản Facebook Z.D. Tôi và anh T.T.L. là mối quan hệ bạn bè. Ba năm qua, tôi thường xuyên đến homestay của anh L. để lưu trú cùng người yêu, bạn bè, đồng nghiệp. Tôi khẳng định, tôi và anh L. không có mối quan hệ tình cảm, yêu đương", Nam Thư nói.

Luật sư của Nam Thư cho rằng, có một số người có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Phía công ty của Nam Thư đã ủy quyền luật sư để tiến hành các thủ tục bảo vệ quyền lợi cho nghệ sĩ.

"Chúng tôi đang hỗ trợ Nam Thư thực hiện thủ tục, lập vi bằng gửi đến cơ quan chức năng như: Sở TT&TT TPHCM, Công an quận 10 (TPHCM), Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau), UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), UBND TP Đà Lạt...", luật sư của Nam Thư cho hay.